Qué hacía Wanda Nara cuando Mauro Icardi y la China Suárez se encontraron en París: las fotos

Las actividades pasadas de la empresaria volvieron a tomar interés ante el blanqueamiento por parte del futbolista de su affaire con la actriz

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El Wandagate volvió a instalarse en el centro de la escena mediática casi cinco años después de que estallara la polémica que había sacudido a una de las parejas más mediáticas del país. Esta vez, el nuevo capítulo comenzó con una confesión de Mauro Icardi, quien había blanqueado el affaire que había mantenido con la China Suárez durante un encuentro ocurrido en París, Francia. A partir de sus palabras, distintas escenas del pasado habían regresado a las redes sociales con una nueva lectura. Entre ellas, habían quedado bajo la lupa las publicaciones que Wanda Nara había realizado durante los días previos a aquella reunión.

Dos días antes de ese encuentro, que había ocurrido el 26 de septiembre de 2021, Wanda había compartido una postal desde el jardín de Ralph’s Restaurant, un patio interior situado en el corazón del distrito 6 de París, dentro de la tienda insignia de la marca Ralph Lauren. “¿Te dejaron alguna vez plantad@?”, había escrito Nara junto a aquella fotografía, donde se la pudo apreciar posando con un traje sastrero gris, tacones color beige y una cartera que había combinado con sus anteojos negros.

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Pero esa no había sido la única actividad que Wanda había compartido durante las horas previas. Un día antes del encuentro, el 25 de septiembre, la empresaria había publicado otra fotografía junto a su hermana, Zaira Nara, con quien había posado a las afueras de un avión privado. “Milán Fashion Week. Arriviamo”, había escrito Wanda sobre la imagen y había sumado dos emojis de avión.

Dos días antes del encuentro entre Icardi y la China, Wanda había mostrado sus actividades en la capital francesa (Instagram)

La frase había mostrado que, mientras Icardi y la China habían planeado verse en París, ella se había encontrado concentrada en otro viaje junto a su hermana. Aquella publicación había adquirido una dimensión diferente después de que se conociera que la reunión entre el futbolista y la actriz había ocurrido justamente durante ese período.

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Con el resurgimiento del Wandagate, la foto junto a Zaira también había quedado atravesada por los comentarios de los usuarios. Muchos seguidores habían vuelto a señalar las intenciones que, según su interpretación, había tenido la China en aquel entonces. Entre las respuestas que se habían destacado habían aparecido frases como: “La Tatiana estaba esperando ese momento para ir a encamarse con Maní”; “Acá fue donde empezaron el maní y la moncha”; y “Ahí fue cuando la otra aprovechó para querer sacarle el marido”.

Tan solo un día antes de concretarse el affaire, Wanda posó junto a su hermana Zaira y anunció su presencia en la Semana de la Moda en Milán (Instagram)

Las publicaciones de Wanda habían regresado a las redes poco después de que Icardi compartiera una imagen que había reavivado el recuerdo de aquella noche. El futbolista había mostrado la fachada de Le Royal Monceau, el hotel parisino donde había ocurrido su primer encuentro con la actrz. La fotografía había sido acompañada por la canción “París”, de Ingratax, un tema que había quedado asociado a la historia de ambos por una frase que había cobrado un significado particular: “¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí. Y me matan estas ganas de ir por ti. Me imaginaba tú y yo en París”.

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Sin embargo, la imagen del hotel no había sido el único elemento que había generado repercusión. “El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”, había expresado el futbolista. El mensaje había sido acompañado por emojis de corazones y un reloj de arena, en una referencia a la espera y al paso del tiempo. Además, había destacado la fecha “26.09.21” y había etiquetado a la cuenta de su pareja, aunque Wanda no había respondido públicamente a esa publicación hasta ese momento.

Esa fecha había remitido al día en que Mauro Icardi y la China Suárez se habían encontrado en el hotel de París, mientras Wanda Nara había viajado junto a Zaira a la Semana de la Moda de Milán. Según había trascendido en aquel momento, Jakob von Plessen había colaborado para que la reunión pudiera concretarse. En ese entonces, von Plessen había sido el esposo de Zaira y el padre de sus hijos, aunque poco después también se había separado de la hermana de Wanda.

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El futbolista publicó un video con una foto del hotel en Paris donde empezó el escándalo y una canción emblemática (Instagram)

Finalmente, el escándalo estalló públicamente tres semanas más tarde, el 16 de octubre de 2021, cuando Wanda había descubierto los chats que Icardi había intercambiado con la China Suárez. La empresaria había llevado el conflicto a Instagram con una frase que rápidamente había quedado instalada en la memoria colectiva: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”. Ese mensaje había marcado el inicio público de una historia que después había sido bautizada como el Wandagate y que había quedado atravesada por acusaciones, mensajes, reconciliaciones, separaciones y nuevas revelaciones.

Casi cinco años después, las fotos que Wanda había compartido en París y junto a Zaira habían vuelto a circular con un significado diferente. Lo que en septiembre de 2021 había parecido apenas una serie de postales de moda, viajes y compromisos familiares había regresado a las redes como parte de la cronología de uno de los escándalos más recordados del espectáculo argentino. Entre un almuerzo en el jardín de Ralph’s Restaurant, una despedida frente a un avión privado y una fecha marcada en la publicación de Icardi, el pasado había vuelto a encontrar nuevas formas de aparecer.

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