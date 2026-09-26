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Qué es la miopatía por captura que puso en peligro a un águila calva y cómo logró volver a la naturaleza

El ave logró liberarse tras quedar atrapada boca abajo en un árbol, pero terminó exhausta en el suelo y requirió 10 días de atención veterinaria en Wisconsin. El video de su liberación

Luego de 10 días de tratamiento, el águila fue liberada en la zona donde había sido rescatada (Wildlife In Need Center)

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Una águila calva recuperó la libertad tras pasar 10 días bajo cuidados veterinarios luego de quedar atrapada en un árbol en Wisconsin, Estados Unidos. El ave logró soltarse antes de que llegaran los rescatistas, pero terminó en el suelo, exhausta y con lesiones provocadas por el esfuerzo para escapar.

Las imágenes se viralizaron en las últimas horas. Wildlife In Need Center (WINC), una organización de rehabilitación de fauna silvestre de Wisconsin, comunicó que un grupo de voluntarios ayudó a contener al animal y trasladarlo al centro de atención, donde recibió tratamiento por traumatismos y por un cuadro de miopatía por captura.

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Los rescatistas recibieron el aviso sobre una águila calva que había quedado colgada boca abajo de un árbol, sostenida por sus patas. Cuando el equipo llegó al lugar, el ave ya se había liberado del elemento que la retenía, aunque no tenía fuerzas para continuar.

“Cuando llegamos al lugar para rescatarla, ya había logrado liberarse de aquello en lo que estaba enredada, pero estaba tendida en el suelo, demasiado débil para resistirse”, relataron desde la entidad.

Una mujer con delantal verde y guantes examina con un estetoscopio a un águila calva recostada sobre una mesa médica
Un águila calva recuperó la libertad en Wisconsin tras 10 días de rehabilitación (Wildlife In Need Center)

Los voluntarios participaron de la contención para evitar nuevas lesiones y permitir un traslado seguro. El águila fue llevada al centro de rehabilitación, donde el equipo veterinario evaluó su estado físico tras el episodio.

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La especie, cuyo nombre científico es Haliaeetus leucocephalus, es un ave rapaz nativa de América del Norte y constituye el símbolo nacional de Estados Unidos. En este caso, el principal riesgo no se limitaba a las heridas visibles tras permanecer atrapada.

La miopatía por captura puso en riesgo la recuperación del ave

Los exámenes revelaron que el animal tenía lesiones en tejidos blandos y hematomas. Sin embargo, el diagnóstico que más preocupaba al personal era la miopatía por captura, una alteración metabólica que puede aparecer después de un período de miedo intenso, estrés o esfuerzo muscular prolongado. Es cuando el cuerpo del animal queda afectado por el desgaste extremo que atraviesa durante una situación de pánico o escape.

La contracción sostenida de los músculos y el estrés pueden generar daños internos, debilidad y dificultades para una recuperación normal. “Presentaba traumatismos de tejidos blandos y moretones, pero el problema más preocupante era que sufría miopatía por captura, una afección metabólica grave causada por estrés extremo, miedo o esfuerzo muscular prolongado”, explicó la organización.

Un águila calva de plumaje marrón y cabeza blanca se apoya sobre una toalla rosada doblada en el suelo de una habitación
El ave había quedado atrapada boca abajo en un árbol y logró soltarse antes de la llegada de los rescatistas (Wildlife In Need Center)

El centro atribuyó el cuadro a la lucha del ave por soltarse. Durante ese tiempo, el águila hizo un esfuerzo prolongado con las patas y las alas, mientras permanecía inmovilizada en una posición que le impedía escapar con facilidad. Por ese motivo, el tratamiento apuntó a estabilizarla y a reducir el impacto de la experiencia sobre su organismo.

El tratamiento incluyó líquidos, antiinflamatorios y reposo

La recuperación no fue inmediata. El ave necesitaba reposo y vigilancia para recuperar fuerza sin exponerse a nuevos factores de estrés. El equipo le administró fluidoterapia, antiinflamatorios y cuidados de apoyo.

Dos personas con batas de protección, guantes y caretas examinan un águila calva envuelta en una toalla
Exhausta y con lesiones, el águila fue trasladada al Wildlife In Need Center para recibir atención veterinaria (Wildlife In Need Center)

La fluidoterapia consiste en la administración de líquidos para ayudar a compensar alteraciones en el equilibrio del organismo, facilitar la hidratación y sostener funciones básicas mientras el paciente se recupera. En animales debilitados, este tipo de asistencia puede resultar necesaria para evitar que el deterioro físico se prolongue.

“Necesitaba tiempo para descansar y recuperarse de esta experiencia traumática. Le proporcionamos terapia de fluidos, antiinflamatorios y cuidados de apoyo para ayudarla a recuperar su fuerza”, indicó la organización.

El estado del águila mejoró de manera progresiva. Con el paso de los días, recuperó capacidad física y mostró condiciones para volver al ambiente natural.

Cuatro mujeres están de pie detrás de una caja de transporte gris con una red de captura y una camioneta roja al fondo
Los voluntarios contuvieron al animal para evitar nuevas heridas durante el rescate (Wildlife In Need Center)

El seguimiento veterinario resultó central, ya que la liberación de un ave rapaz exige que pueda volar, alimentarse y responder ante posibles amenazas. La debilidad posterior a un atrapamiento puede comprometer esas funciones, en especial en especies que dependen de su fuerza y precisión para desplazarse y conseguir alimento.

“Tras 10 días bajo nuestro cuidado, recuperó fuerza suficiente para ser liberada, donde se reunió con su pareja, que aguardaba su regreso. Estamos muy contentos de verla volar libremente otra vez” afirmó el WINC.

Un águila calva reposa sobre una toalla azul con una máscara transparente de oxígeno en su pico dentro de una clínica veterinaria
El ave permaneció bajo observación para recuperar fuerza sin exponerse a nuevos episodios de estrés (Wildlife In Need Center)

El regreso a la naturaleza marcó el final del proceso de rehabilitación para el ave, que había llegado al centro sin capacidad para defenderse ni emprender vuelo. El caso también mostró la importancia de la intervención rápida ante animales silvestres atrapados o debilitados, ya que un cuadro de estrés prolongado puede representar un riesgo incluso después de que logran escapar.

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