Salud

Apego ansioso y evitativo, el límite de las etiquetas para explicar una pareja

La difusión de estos términos en redes puede ayudar a reconocer dinámicas de distancia y búsqueda de cercanía, pero no define el carácter ni el futuro de una relación

Ilustración de un hombre y una mujer en sillones con etiquetas adjuntas, mientras él mira su teléfono móvil y pequeñas etiquetas vuelan en el centro.
Las parejas logran resolver sus conflictos al observar conductas e identificar necesidades concretas antes que recurrir a etiquetas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las etiquetas apego ansioso y apego evitativo se volvieron frecuentes en los contenidos sobre parejas que circulan en redes sociales. El problema aparece cuando dejan de utilizarse para describir reacciones o patrones puntuales y pasan a convertirse en explicaciones rápidas de una relación. Aplicar esas categorías sin considerar las conductas, el contexto y la forma de comunicarse puede simplificar conflictos que responden a múltiples causas.

Un artículo publicado por BBC señala que la conversación digital sobre la teoría del apego llevó a muchas personas a reconocerse en las descripciones de distintos estilos. Allí aparecen el ansioso, el evitativo, el seguro y el temeroso-evitativo. Esa difusión dio visibilidad a un vocabulario que hoy se usa para interpretar desde una demora en responder un mensaje hasta discusiones que se repiten en una pareja.

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Una guía de Cleveland Clinic distingue cuatro estilos y ubica al ansioso, al evitativo y al desorganizado dentro de los patrones de apego inseguro. La clasificación puede ofrecer un marco para hablar de vínculos, pero no alcanza para explicar lo que sucede en una relación determinada ni para anticipar su desenlace.

La búsqueda de cercanía y la distancia pueden sostener un mismo conflicto

Una mujer de cabello rizado habla y gesticula en una mesa frente a un hombre con gafas y barba que la observa.
La distancia emocional en una relación puede manifestarse a través del silencio sin necesidad de asignar culpas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de que una persona busca contacto y la otra se retira suele resumirse como un ciclo de persecución y distancia. Puede aparecer después de una conversación interrumpida, un plan que cambia a último momento o una discusión que queda abierta. Quien interpreta el hecho como una señal de posible abandono puede intentar resolverlo de inmediato; quien vive ese pedido como presión puede tomar distancia antes de retomar el diálogo.

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Un artículo publicado por Healthline describe que el apego ansioso puede manifestarse en una necesidad intensa de intimidad y en preocupaciones por la continuidad del vínculo. La misma publicación indica que los patrones evitativos pueden incluir una mayor valoración de la autosuficiencia y una tendencia a alejarse cuando la cercanía emocional resulta incómoda.

Ese contraste permite entender por qué una misma escena puede generar respuestas opuestas. Para una persona, un silencio puede sentirse como desinterés y requerir una aclaración rápida. Para la otra, la insistencia puede percibirse como una demanda que no logra procesar en ese momento.

El conflicto se vuelve repetitivo cuando cada reacción alimenta la preocupación de la otra parte: la distancia puede intensificar la búsqueda de contacto y esa búsqueda puede aumentar el impulso de retirarse.

La categoría no explica por sí sola el origen de una discusión. También intervienen las expectativas de la pareja, la historia de conversaciones previas, los acuerdos que se hicieron y las circunstancias de cada momento.

Por eso, llamar “ansiosa” o “evitativa” a una persona puede describir una reacción posible, pero no reemplaza la pregunta por lo que ocurrió, qué necesidad se expresó y cómo respondió la otra parte.

Las etiquetas pierden utilidad cuando reemplazan la conversación sobre conductas concretas

Un hombre y una mujer sentados en los extremos de un sofá beige, cada uno mirando la pantalla de su teléfono móvil.
La demora en la respuesta de los mensajes de chat suele generar episodios de ansiedad en la comunicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un artículo publicado por Psychology Today plantea que los rasgos ansiosos y evitativos pueden encontrarse en una dinámica de acercamiento y retirada. La publicación describe que quien busca seguridad puede pedir mayor cercanía, mientras que quien se siente exigido puede tomar distancia para recuperar autonomía. Ese esquema ayuda a identificar un patrón, pero no establece que todas las parejas que atraviesan tensiones respondan de ese modo.

Una etiqueta se vuelve un obstáculo cuando se usa para cancelar una conversación. Decir que alguien es evitativo para justificar un silencio, o ansioso para descalificar un reclamo afectivo, puede clausurar antes de tiempo la posibilidad de precisar qué está ocurriendo.

La fuente también advierte que una persona puede aprender estrategias de evitación aun cuando tienda a buscar proximidad, lo que vuelve insuficiente cualquier división rígida entre dos perfiles opuestos.

La cuestión relevante no es decidir quién encaja mejor en una categoría, sino observar las conductas que se repiten en los momentos de malestar. Una conversación puede enfocarse en si hubo una respuesta, cómo se comunicó una pausa, qué se esperaba del otro y qué efecto tuvo esa conducta. Ese cambio de foco permite pasar de una explicación general sobre el apego a una descripción más precisa de lo que sucede en el vínculo.

En ese sentido, el uso responsable de estas nociones exige evitar que se conviertan en un veredicto. El apego puede ser un lenguaje para reconocer tendencias en la forma de relacionarse, pero no define el carácter ni el futuro de una pareja.

La diferencia entre nombrar un patrón y reducir a alguien a una etiqueta está en mantener visible el contexto, los hechos concretos y la posibilidad de que las dinámicas cambien.

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