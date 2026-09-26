Condenaron a 10 años de prisión a una mujer por prostituir a su hija menor de edad a cambio de dinero y drogas

Una mujer fue condenada a 10 años de prisión por prostituir a su hija menor de edad

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Una mujer fue condenada en las últimas horas a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por facilitar la prostitución de su hija menor de edad a cambio de dinero o drogas. La Justicia también la declaró culpable por agresiones físicas contra la niña.

La sentencia se resolvió este viernes en una audiencia de Control de Acusación, mediante un juicio abreviado. La jueza Gloria Verónica Chicón homologó el acuerdo al que arribaron las partes y ordenó que la condenada continúe bajo arresto en una dependencia del Servicio Penitenciario Provincial hasta que el fallo quede firme.

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Según informaron fuentes judiciales, los hechos comenzaron cuando la víctima tenía siete años y se extendieron hasta los 13. Durante ese período, la mujer permitía el ingreso de hombres depredadores a la vivienda y facilitaba situaciones de carácter sexual con la menor a cambio de dinero o sustancias.

El calvario fue aún mayor para la víctima, ya que la causa estableció que la acusada también ejerció violencia física sobre ella durante esos años. Así se reveló en la investigación que estuvo a cargo del equipo de la Unidad Fiscal de Investigación del Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (UFI ANIVI) conducido por Roberto Mallea, con la participación de los ayudantes fiscales Guadalupe Ferrari y Benjamín Spatzer.

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El último episodio de agresión ocurrió cuando la adolescente tenía 13 años, dentro de una vivienda del departamento de Rawson. La acusada le provocó lesiones.

La UFI ANIVI intervino en la investigación

Así las cosas, la mujer finalmente fue condenada como autora de los delitos de facilitación de la prostitución agravada por el vínculo y por la edad de la víctima, en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo.

Antecedentes en otras provincias

En los últimos años, otros expedientes por explotación sexual de menores de edad con participación de familiares también derivaron en condenas en distintas provincias.

En agosto de 2020, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a seis años de prisión a una mujer de nacionalidad paraguaya por trata de personas con fines de explotación sexual. La Justicia determinó que había ofrecido, captado y trasladado a sus tres hijas menores de edad desde Encarnación, en Paraguay, hacia prostíbulos de Ituzaingó, donde eran explotadas sexualmente. Una de las víctimas tenía 12 años.

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Ese caso formó parte de una larga investigación que comenzó en 2009 sobre varios prostíbulos de la localidad correntina. Justamente, en el mismo expediente ya habían recibido condenas los encargados de los locales donde fueron halladas las víctimas.

Años después, en septiembre de 2023, una pareja de San Vicente, en Misiones, aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado por abusos y explotación sexual de la hija de la mujer. La madre fue condenada a 10 años de prisión por facilitación de la prostitución agravada y participación necesaria en abuso sexual, mientras que el padrastro recibió 12 años por abusos sexuales, amenazas y tentativa de abuso.

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La adolescente tenía 14 años cuando contó lo que ocurría a una tía. Según se estableció en el expediente, el padrastro abusaba de ella desde que tenía ocho años y la madre la entregaba a otros hombres a cambio de dinero o mercaderías.