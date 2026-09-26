Crimen y Justicia

Condenaron a 10 años de prisión a una mujer por prostituir a su hija menor de edad a cambio de dinero y drogas

El caso ocurrió en San Juan. La víctima tenía entre 7 y 13 años cuando su madre facilitó encuentros sexuales con depredadores. La condenada también la golpeaba

ANIVI San Juan
Una mujer fue condenada a 10 años de prisión por prostituir a su hija menor de edad
Guardar

Una mujer fue condenada en las últimas horas a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por facilitar la prostitución de su hija menor de edad a cambio de dinero o drogas. La Justicia también la declaró culpable por agresiones físicas contra la niña.

La sentencia se resolvió este viernes en una audiencia de Control de Acusación, mediante un juicio abreviado. La jueza Gloria Verónica Chicón homologó el acuerdo al que arribaron las partes y ordenó que la condenada continúe bajo arresto en una dependencia del Servicio Penitenciario Provincial hasta que el fallo quede firme.

PUBLICIDAD

Según informaron fuentes judiciales, los hechos comenzaron cuando la víctima tenía siete años y se extendieron hasta los 13. Durante ese período, la mujer permitía el ingreso de hombres depredadores a la vivienda y facilitaba situaciones de carácter sexual con la menor a cambio de dinero o sustancias.

El calvario fue aún mayor para la víctima, ya que la causa estableció que la acusada también ejerció violencia física sobre ella durante esos años. Así se reveló en la investigación que estuvo a cargo del equipo de la Unidad Fiscal de Investigación del Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (UFI ANIVI) conducido por Roberto Mallea, con la participación de los ayudantes fiscales Guadalupe Ferrari y Benjamín Spatzer.

PUBLICIDAD

El último episodio de agresión ocurrió cuando la adolescente tenía 13 años, dentro de una vivienda del departamento de Rawson. La acusada le provocó lesiones.

ANIVI San Juan
La UFI ANIVI intervino en la investigación

Así las cosas, la mujer finalmente fue condenada como autora de los delitos de facilitación de la prostitución agravada por el vínculo y por la edad de la víctima, en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo.

Antecedentes en otras provincias

En los últimos años, otros expedientes por explotación sexual de menores de edad con participación de familiares también derivaron en condenas en distintas provincias.

En agosto de 2020, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a seis años de prisión a una mujer de nacionalidad paraguaya por trata de personas con fines de explotación sexual. La Justicia determinó que había ofrecido, captado y trasladado a sus tres hijas menores de edad desde Encarnación, en Paraguay, hacia prostíbulos de Ituzaingó, donde eran explotadas sexualmente. Una de las víctimas tenía 12 años.

Ese caso formó parte de una larga investigación que comenzó en 2009 sobre varios prostíbulos de la localidad correntina. Justamente, en el mismo expediente ya habían recibido condenas los encargados de los locales donde fueron halladas las víctimas.

Años después, en septiembre de 2023, una pareja de San Vicente, en Misiones, aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado por abusos y explotación sexual de la hija de la mujer. La madre fue condenada a 10 años de prisión por facilitación de la prostitución agravada y participación necesaria en abuso sexual, mientras que el padrastro recibió 12 años por abusos sexuales, amenazas y tentativa de abuso.

La adolescente tenía 14 años cuando contó lo que ocurría a una tía. Según se estableció en el expediente, el padrastro abusaba de ella desde que tenía ocho años y la madre la entregaba a otros hombres a cambio de dinero o mercaderías.

Temas Relacionados

San JuanAbuso sexual de menoresAbusos sexualesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Encontraron una camioneta dentro de un arroyo en Ringuelet: investigan si había sido robada horas antes en La Plata

El dueño del vehículo denunció que dos jóvenes lo intimidaron durante la madrugada y le arrebataron el vehículo frente a un cajero automático en calle 7 entre 32 y 33

Encontraron una camioneta dentro de un arroyo en Ringuelet: investigan si había sido robada horas antes en La Plata

La mujer acusada de drogar a su hijo: investigan si lo mantenía enfermo mientras vecinos reunían dinero para su tratamiento

La pediatra que atendía al niño declaró que vecinos realizaban una colecta para afrontar su internación. La Justicia busca determinar si la imputada recibió dinero y cuál fue el destino de los fondos

La mujer acusada de drogar a su hijo: investigan si lo mantenía enfermo mientras vecinos reunían dinero para su tratamiento

Detuvieron a una mujer acusada de drogar a su hijo de cinco años mientras estaba internado en Quilmes

La madre, de 34 años, fue imputada por lesiones graves agravadas por el vínculo y cumple arresto domiciliario. Los análisis al niño detectaron sustancias que no formaban parte de su tratamiento médico

Detuvieron a una mujer acusada de drogar a su hijo de cinco años mientras estaba internado en Quilmes

Detuvieron en Constitución a un narco brasileño que vendía éxtasis con la cara de Mickey Mouse

El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Al sospechoso, identificado con el apodo de “Leo”, le incautaron además tusi, marihuana y numerosas dosis de cocaína

Detuvieron en Constitución a un narco brasileño que vendía éxtasis con la cara de Mickey Mouse

Gendarmería descubrió más de 140 kilos de marihuana dentro de equipajes de un micro en Misiones

El hallazgo se produjo el martes en la Ruta Nacional N°12. Los gendarmes contaron con la ayuda del can “Yang”. La droga estaba en la bodega y el pasillo del ómnibus. No hay detenidos

Gendarmería descubrió más de 140 kilos de marihuana dentro de equipajes de un micro en Misiones

DEPORTES

Así quedó el historial de clubes que ganaron un título nacional a través de un solo partido tras la victoria de Rosario Central ante Estudiantes

Así quedó el historial de clubes que ganaron un título nacional a través de un solo partido tras la victoria de Rosario Central ante Estudiantes

El escándalo que interrumpió la Supercopa Internacional: la pelea entre los jugadores Rosario Central y Estudiantes en el túnel

La lupa sobre el penal que sancionó Herrera a instancias del VAR para Rosario Central frente a Estudiantes en la Supercopa Internacional

El show de Di María en Rosario Central-Estudiantes por la Supercopa Internacional: el golazo de tiro libre y la definición de penal

Argentina cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un histórico segundo puesto en el medallero: el ranking final

TELESHOW

La emotiva despedida de Baby Etchecopar para el Negro González Oro: “No fuiste un compañero de trabajo, fuiste familia”

La emotiva despedida de Baby Etchecopar para el Negro González Oro: “No fuiste un compañero de trabajo, fuiste familia”

Qué hacía Wanda Nara cuando Mauro Icardi y la China Suárez se encontraron en París: las fotos

Lali encendió la previa de su tercer River del año con un carrete de fotos en el escenario: "Nos vemos en un rato"

El viaje de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich a Estados Unidos: playas, parques temáticos y tiempo en familia

El adiós a Oscar González Oro: lo cremarán el lunes en Uruguay y la próxima semana habrá una misa en Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Cómo Corea del Sur redujo casi por completo el desecho de alimentos y basura: qué medidas implementaron

Cómo Corea del Sur redujo casi por completo el desecho de alimentos y basura: qué medidas implementaron

Costa Rica acumula casi 2,600 casos de sífilis en 2026 con fuerte impacto en jóvenes y recién nacidos

“Hay libros que cambian nuestra forma de ver el mundo”: así es el nuevo pódcast de Barack Obama sobre sus lecturas favoritas

El negocio de los seguros crece 8.7% en Panamá y roza los $1,500 millones

“Los Coyotillos” bajo investigación: MP despliega Operación Vértice en el occidente de Honduras