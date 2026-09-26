La lupa sobre el penal que sancionó Herrera a instancias del VAR para Rosario Central frente a Estudiantes en la Supercopa Internacional

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Rosario Central y Estudiantes de La Plata jugaron una atractiva final por la Supercopa Internacional y el primer tiempo disputado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero entregó tres goles. Uno de ellos se concretó mediante un tiro penal que el árbitro Darío Herrera sancionó en favor del Canalla a instancias del VAR.

Se jugaban 51 minutos de la primera parte (se habían adicionado 12) cuando Enzo Copetti cayó dentro del área mientras era perseguido por Leandro González Pirez. El delantero de Central reclamó la infracción del defensor de Estudiantes y se quedó en el piso tomándose la pierna derecha. Sin embargo, Herrera dejó seguir el juego hasta que el partido se interrumpió para asistir al jugador caído. En ese instante, Jorge Baliño, a cargo del VAR, llamó al neuquino para que observara una supuesta falta dentro del área.

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Tras la revisión en los monitores de la cancha, Herrera comunicó su decisión por el micrófono: “Luego de una revisión en campo observo que el jugador de Estudiantes comete una falta imprudente. Decisión final: tiro penal”. El árbitro que dirigió el Mundial 2026 no dudó y, posteriormente, Ángel Di María anotó el 2-1 parcial para Rosario Central con una definición sutil a la izquierda de Fernando Muslera.

La infracción de González Pirez a Copetti que terminó en penal para Rosario Central (Captura de video)

La clave técnica de la jugada está en identificar cómo se produce ese contacto y sus consecuencias. González Pirez no actuó con la debida precaución y, al impactar sobre la pierna de Copetti, cometió una infracción imprudente, sancionable con tiro penal y sin necesidad de amonestación por la naturaleza de la falta.

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El árbitro no advirtió la infracción en tiempo real y permitió que el juego continuase. Sin embargo, sus colegas del VAR, al revisar la secuencia desde diferentes ángulos y velocidades, identificaron el contacto determinante de la pierna retrasada de González Pírez y como puede ser una jugada para interpretar le recomendaron a Herrera a hacer una revisión en el campo (OFR).

Ante el monitor, el juez dispuso de las imágenes que le permitieron observar el contacto que inicialmente no había percibido, para interpretar sus consecuencias y modificar su decisión original, sancionando correctamente el tiro penal.

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