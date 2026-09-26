Deportes

La lupa sobre el penal que sancionó Herrera a instancias del VAR para Rosario Central frente a Estudiantes en la Supercopa Internacional

El árbitro mundialista observó una infracción de Leandro González Pirez sobre Enzo Copetti tras el llamado de Jorge Baliño

Guardar

Rosario Central y Estudiantes de La Plata jugaron una atractiva final por la Supercopa Internacional y el primer tiempo disputado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero entregó tres goles. Uno de ellos se concretó mediante un tiro penal que el árbitro Darío Herrera sancionó en favor del Canalla a instancias del VAR.

Se jugaban 51 minutos de la primera parte (se habían adicionado 12) cuando Enzo Copetti cayó dentro del área mientras era perseguido por Leandro González Pirez. El delantero de Central reclamó la infracción del defensor de Estudiantes y se quedó en el piso tomándose la pierna derecha. Sin embargo, Herrera dejó seguir el juego hasta que el partido se interrumpió para asistir al jugador caído. En ese instante, Jorge Baliño, a cargo del VAR, llamó al neuquino para que observara una supuesta falta dentro del área.

PUBLICIDAD

Tras la revisión en los monitores de la cancha, Herrera comunicó su decisión por el micrófono: “Luego de una revisión en campo observo que el jugador de Estudiantes comete una falta imprudente. Decisión final: tiro penal”. El árbitro que dirigió el Mundial 2026 no dudó y, posteriormente, Ángel Di María anotó el 2-1 parcial para Rosario Central con una definición sutil a la izquierda de Fernando Muslera.

La infracción de González Pirez a Copetti que terminó en penal para Rosario Central (Captura de video)
La infracción de González Pirez a Copetti que terminó en penal para Rosario Central (Captura de video)

La clave técnica de la jugada está en identificar cómo se produce ese contacto y sus consecuencias. González Pirez no actuó con la debida precaución y, al impactar sobre la pierna de Copetti, cometió una infracción imprudente, sancionable con tiro penal y sin necesidad de amonestación por la naturaleza de la falta.

PUBLICIDAD

El árbitro no advirtió la infracción en tiempo real y permitió que el juego continuase. Sin embargo, sus colegas del VAR, al revisar la secuencia desde diferentes ángulos y velocidades, identificaron el contacto determinante de la pierna retrasada de González Pírez y como puede ser una jugada para interpretar le recomendaron a Herrera a hacer una revisión en el campo (OFR).

Ante el monitor, el juez dispuso de las imágenes que le permitieron observar el contacto que inicialmente no había percibido, para interpretar sus consecuencias y modificar su decisión original, sancionando correctamente el tiro penal.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Estudiantes de La PlataRosario CentralSupercopa InternacionalDarío Herrera

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El show de Di María en Rosario Central-Estudiantes por la Supercopa Internacional: el golazo de tiro libre y la definición de penal

Fideo marcó un doblete en la final y es una de las figuras en Santiago del Estero

El show de Di María en Rosario Central-Estudiantes por la Supercopa Internacional: el golazo de tiro libre y la definición de penal

Argentina cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un histórico segundo puesto en el medallero: el ranking final

La delegación anfitriona quedó segunda, detrás de Brasil, y obtuvo títulos en natación, hockey, gimnasia, canotaje, atletismo y deportes de combate. Todos los oros de los deportistas albicelestes

Argentina cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un histórico segundo puesto en el medallero: el ranking final

Las dos bajas por lesión en menos de 20 minutos que sufrió Estudiantes en la final contra Rosario Central: la impactante caída de Neves

En el marco de la definición de la Supercopa Internacional en Santiago del Estero, el Pincha sufrió las tempranas salidas del mediocampista uruguayo y Jalil Elías

Las dos bajas por lesión en menos de 20 minutos que sufrió Estudiantes en la final contra Rosario Central: la impactante caída de Neves

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas dos fechas del Torneo Clausura 2026

Se anunciaron los días y horarios de las jornadas 11 y 12 de la Primera División del fútbol argentino

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas dos fechas del Torneo Clausura 2026

El golazo desde 70 metros del arquero juvenil de Vélez ante Argentinos Juniors: “A lo Chilavert”

Gianni Bornancini, de la séptima división, marcó un tanto de arco a arco en la victoria ante el Bicho. Ya tenía un antecedente similar

El golazo desde 70 metros del arquero juvenil de Vélez ante Argentinos Juniors: “A lo Chilavert”

MALDITOS NERDS

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

‘The Division 2′ abre Central Park con un DLC de terror y una amenaza desconocida

Focus Entertainment revela el año 3 de ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2′

RideonJapan anuncia ‘Mercenaries Grace’ para PlayStation 5, Switch y PC en noviembre

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone confiesa que desarrolló bulimia al grabar “Rocky III”: “Mi cuerpo se convirtió en una obsesión”

Sylvester Stallone confiesa que desarrolló bulimia al grabar “Rocky III”: “Mi cuerpo se convirtió en una obsesión”

Margaret Qualley y Sabrina Carpenter, las elegidas para la biopic de Fred Astaire con Tom Holland

“Quiero que me recuerden”: Jasmine Blanford y la ilusión de un nuevo hito para Nicaragua en Miss Universo 2026

Sharon Stone cuestiona el desnudo de Sydney Sweeney en un polémico anuncio: “No podemos denigrar el deporte femenino”

Heather Matarazzo, de “El diario de una princesa”, teme perder su seguro de salud si no consigue trabajo pronto

INFOBAE AMÉRICA

“Los niños no van a pasar el Servicio Militar, van de carne de cañón”: Mariela Lastre Berto sobre la muerte de su hijo en el servicio militar

“Los niños no van a pasar el Servicio Militar, van de carne de cañón”: Mariela Lastre Berto sobre la muerte de su hijo en el servicio militar

La NASA busca anticipar el clima de mundos lejanos: los tres patrones atmosféricos que ya detectó el telescopio espacial James Webb

La película inglesa 'Tender Loving Care', de Mike Leigh, ganó el premio mayor del Festival de San Sebastián

La película argentina 'La ilusión de un verano sin fin' ganó el premio mayor de la sección Horizontes Latinos en San Sebastián

La economía de Cuba se contrajo un 5% en 2025 y acumuló tres años consecutivos de caída