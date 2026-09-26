CONRED atiende 1,733 emergencias por lluvias y reporta 202,771 personas afectadas en ocho departamentos Guatemala

La Conred de Guatemala atendió 1.733 emergencias por la temporada de lluvias con más de 200.000 personas afectadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de Guatemala informó que, hasta el 26 de septiembre, atendió 1,733 emergencias durante la temporada de lluvias, que dejó 202,771 personas afectadas, 18 fallecidos y daños en viviendas, carreteras, puentes, escuelas y edificios en todo el país.

Las lluvias y la actividad eléctrica continuarán durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, con posibilidad de tormentas locales severas. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología anticipó precipitaciones abundantes, vientos fuertes y riesgos de crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos y lahares en zonas volcánicas.

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La Conred de Guatemala atendió 1.733 emergencias por la temporada de lluvias con más de 200.000 personas afectadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alta Verapaz, el departamento con más incidentes acumulados

En las últimas 24 horas se registraron 22 emergencias en ocho departamentos. Alta Verapaz concentró cinco casos y mantiene el mayor saldo acumulado de la temporada, con 487 reportes, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

Baja Verapaz, Huehuetenango, Guatemala y Sololá notificaron tres emergencias cada uno. Sacatepéquez y Chiquimula sumaron dos incidentes, mientras que Chimaltenango registró uno.

Entre los daños puntuales, un deslizamiento afectó una vivienda en el caserío La Esperanza, de la aldea Río Arriba, en San Juan Ermita, Chiquimula. También cayó un árbol sobre la carretera hacia Quetzaltenango, en el kilómetro 223 de la ruta RD-QUE-3, lo que bloqueó un carril de circulación.

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El balance actualizado a las 07:00 horas del sábado indicó que 22.917 personas fueron evacuadas y 1.324 permanecían en albergues como medida de protección. Además de los fallecidos, hubo 27 heridos, 22 hospitalizados y una persona desaparecida.

Las lluvias provocaron daños leves en 341 viviendas, moderados en 10,240 y graves en 222. Otras 422 viviendas están en riesgo, mientras que 492 carreteras, 34 puentes, 43 escuelas y 17 edificios presentan afectaciones.

Un boletín del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología prevé un ambiente húmedo con lluvias en Guatemala para el 27 de septiembre de 2026. (CONRED Guatemala)

Inundaciones, caída de árboles y daños agrícolas entre los principales riesgos

Las inundaciones fueron el incidente más frecuente, con 485 casos, equivalentes al 28% del total de emergencias atendidas. Le siguieron la caída de árboles, con 287 reportes, y los daños en la producción agrícola, con 280.

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Los fuertes vientos causaron 178 incidentes y los deslizamientos sumaron 162. Las autoridades recomendaron a la población seguir los avisos oficiales y las indicaciones de los gobiernos locales ante la persistencia de las condiciones adversas.

La CONRED pidió preparar con anticipación una mochila para 72 horas con documentos personales, agua, alimentos no perecederos, medicamentos, artículos de higiene, linterna, radio y otros suministros básicos. También aconsejó identificar rutas de evacuación y zonas seguras, evitar cruzar ríos, calles o áreas inundadas y mantenerse alejado de barrancos y sectores expuestos a deslizamientos.

Ante una emergencia, la población puede comunicarse con los Bomberos Voluntarios al 122, los Bomberos Municipales al 123, los Bomberos Departamentales al 1554, la Cruz Roja Guatemalteca al 125, la Policía Nacional Civil a los números 110 y 120, o Provial al 1520.

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Un boletín del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología prevé un ambiente húmedo con lluvias en Guatemala para el 27 de septiembre de 2026. (CONRED Guatemala)

<b>Lluvias y tormentas severas previstas para sábado y domingo</b>

Durante la mañana del 26 de septiembre se esperaba nubosidad dispersa en gran parte de Guatemala, con pocas nubes en Occidente y la Bocacosta. Por la tarde y la noche se preveían lluvias, lloviznas y actividad eléctrica, especialmente en Occidente, Bocacosta, Altiplano Central y el sur de los Valles de Oriente.

El Insivumeh advirtió que podrían formarse tormentas locales severas con lluvia abundante, viento fuerte y descargas eléctricas. La institución pidió extremar precauciones por la posible crecida de ríos, inundaciones, movimientos en masa, lahares en la cadena volcánica y daños en la red vial.

Para el domingo, el pronóstico mantuvo la tendencia de humedad e inestabilidad atmosférica. Durante el amanecer y la mañana se esperaban neblina y lloviznas en valles y zonas montañosas, junto con nublados parciales, lluvias dispersas y viento ligero del sur.

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Durante la tarde y la noche, la humedad favorecería lluvias intermitentes y posible actividad eléctrica desde el sur hacia el centro del país. Bocacosta, Occidente, Valles de Oriente y Altiplano Central podrían registrar los mayores acumulados, mientras que los sectores montañosos y volcánicos permanecerían expuestos a tormentas locales severas.