Por qué algunas personas se despiertan a las 3 de la mañana y cuándo puede ser una señal de alerta

Despertarse de forma repetida a las 3 de la mañana no suele indicar un problema grave de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Abrir los ojos de madrugada y comprobar que el reloj marca una hora similar cada noche puede resultar inquietante. Sin embargo, despertarse de forma repetida a las 3 de la mañana no suele indicar por sí solo un problema grave, aunque puede relacionarse con cambios hormonales, estrés o trastornos del sueño que requieren atención si persisten.

La médica especialista en medicina del sueño Funke Afolabi-Brown explicó a Prevention que estas interrupciones son más frecuentes desde la mediana edad. Por su parte, la psicóloga clínica Shelby Harris, certificada en medicina conductual del sueño, recordó que el descanso no necesariamente consiste en ocho horas continuas sin despertares.

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La menopausia puede volver el sueño más liviano y fragmentado

Durante la perimenopausia y la menopausia, el descenso de estrógenos y las variaciones de progesterona modifican la estructura del sueño. Según Afolabi-Brown, esos cambios reducen el tiempo de sueño profundo y vuelven a las personas más sensibles a estímulos que antes podían pasar inadvertidos, como ruidos, luz o los ronquidos de otra persona.

La reducción de estrógenos en la menopausia altera la estructura del descanso y disminuye el tiempo de sueño profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sofocos nocturnos también pueden provocar despertares. La primera parte de la noche concentra, en general, una mayor proporción de sueño profundo. Hacia la madrugada predominan fases más ligeras, por lo que las alteraciones del entorno y los síntomas físicos tienen más posibilidades de interrumpir el descanso.

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El cortisol, conocido como hormona del estrés, suele aparecer en las conversaciones sobre los despertares de madrugada. Sus niveles disminuyen por la noche y aumentan antes del amanecer como parte del ritmo circadiano.

En la mediana edad, ese ascenso puede adelantarse, pero no hay pruebas de que reducir el cortisol matutino resuelva este tipo de despertares, según indicó la especialista.

La preocupación por no dormir puede reforzar el problema

El estrés puede influir en el patrón. Algunas personas se duermen sin dificultades, pero al despertar tras varias horas comienzan a pensar en asuntos pendientes, problemas familiares o exigencias laborales. Si esa experiencia se repite, la expectativa de volver a despertarse puede alimentar la ansiedad y hacer más difícil retomar el sueño.

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“Despertar a la misma hora no necesariamente significa que haya algo mal; puede reflejar cambios normales”, señaló Harris. El problema aparece cuando el episodio se prolonga, causa angustia o repercute en las actividades diurnas.

La ansiedad generada por los problemas pendientes o la frustración por no dormir dificultan retomar el descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de sueño sostenida se asocia con problemas cardiovasculares y otras afecciones de salud, por lo que el cansancio persistente, la irritabilidad o las dificultades para concentrarse ameritan una consulta profesional.

La apnea, la depresión y el insomnio requieren evaluación médica

Los despertares frecuentes también pueden estar vinculados con condiciones tratables. Una de ellas es la apnea obstructiva del sueño, un trastorno en el que la respiración se detiene de forma transitoria durante la noche. El riesgo aumenta con la edad y, de acuerdo con una revisión publicada en la revista CHEST, se duplica en mujeres después de los 50 años.

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Los ronquidos intensos, las pausas respiratorias observadas por otra persona, los jadeos nocturnos, la boca seca, el dolor de cabeza al despertar y la somnolencia durante el día son señales para comunicar al médico. La apnea puede provocar despertares y dificultar que la persona vuelva a dormirse.

La depresión también puede manifestarse con alteraciones del descanso. Una revisión citada por Neuroscience Research señala que el 90% de quienes atraviesan este trastorno presenta problemas de sueño.

Además, un metaanálisis publicado en el Journal of Affective Disorders concluyó que las mujeres en perimenopausia tienen cerca de un 40% más de probabilidades de experimentar síntomas depresivos que quienes no han iniciado esa etapa.

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Los ronquidos intensos y los dolores de cabeza matutinos representan síntomas clave de la apnea del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El insomnio y el síndrome de piernas inquietas constituyen otras posibles explicaciones. Sin tratamiento, algunos trastornos del sueño pueden contribuir al empeoramiento de la hipertensión, la diabetes tipo 2, los problemas cognitivos y las enfermedades cardíacas.

Qué hacer durante un despertar nocturno

La recomendación inicial es evitar mirar la hora, calcular cuánto falta para levantarse o tomar el teléfono. Harris aconsejó mantener el ambiente oscuro y sin estímulos, y concentrarse en el descanso sin exigirle al cuerpo que se duerma de inmediato. Contar hacia atrás lentamente u optar por otro ejercicio mental repetitivo y neutral puede ayudar a bajar la activación.

Si el estado de vigilia se extiende y genera frustración, conviene salir de la cama con luz tenue y realizar una actividad tranquila, como leer un libro en papel, hasta recuperar la somnolencia.

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Mantener horarios relativamente regulares, una habitación oscura y fresca, y una rutina sin pantallas antes de acostarse también puede favorecer el descanso. Si el patrón se mantiene durante más de una o dos semanas, es útil elaborar un registro con horarios, despertares, consumo de cafeína o alcohol y síntomas diurnos para compartirlo con un médico clínico o especialista en sueño.