Pensamientos intrusivos: cómo reconocerlos y cuándo es necesario buscar ayuda

Un estudio global indicó que el 94% de las personas experimenta pensamientos intrusivos en alguna etapa de su vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los pensamientos no deseados e intrusivos pueden irrumpir durante tareas cotidianas con imágenes, ideas o impulsos que resultan perturbadores. A veces se vinculan con la violencia, el daño, la sexualidad, la religión, la seguridad o recuerdos dolorosos. Su aparición suele generar inquietud porque contradicen los valores, deseos o conductas habituales de quien los experimenta y, si son recurrentes o interfieren con la vida cotidiana, pueden requerir atención de salud mental.

Lejos de ser una experiencia excepcional, pueden aparecer de forma ocasional en muchas personas y, en esos casos, ser fáciles de dejar pasar. Un estudio global señaló que el 94% de las personas los ha experimentado alguna vez. La diferencia relevante no está sólo en el contenido, sino en la frecuencia, la angustia que provocan y el tiempo que ocupan en la vida diaria, indicó Mayo Clinic.

PUBLICIDAD

El estrés, la ansiedad, la falta de sueño y la fatiga mental pueden favorecer su aparición. Harvard agregó que los cambios hormonales y otros factores estresantes significativos también pueden asociarse con un aumento transitorio de estas experiencias. Que un pensamiento surja de manera repentina no implica, por sí mismo, una intención de actuar ni define a la persona que lo tiene.

Harvard recomendó identificar las ideas perturbadoras como pensamientos intrusivos para separar el contenido mental de las acciones reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer el pensamiento sin intentar expulsarlo puede disminuir su peso

Uno de los puntos en los que coinciden los expertos es que luchar por eliminar una idea de la mente puede volverla más persistente. Lauren Alexander, psicóloga de Cleveland Clinic, afirmó que intentar alejar los pensamientos intrusivos no suele funcionar y planteó que existen alternativas para relacionarse con ellos de otra manera.

PUBLICIDAD

Harvard recomendó comenzar por identificarlos como pensamientos intrusivos. Esa denominación permite separar el contenido mental de las creencias, los deseos y las acciones. La entidad educativa también señaló que un indicador frecuente es que la idea resulte inusual, molesta o difícil de controlar, y que reaparezca de manera repetitiva.

La clínica estadounidense describió la atención plena como una práctica centrada en registrar el momento presente de forma deliberada. De acuerdo con esa institución, las técnicas de conexión con el entorno pueden redirigir la atención hacia estímulos concretos y reducir la posibilidad de que el pensamiento se vuelva dominante.

PUBLICIDAD

Una de las estrategias es el ejercicio 5-4-3-2-1, que consiste en reconocer cinco elementos visibles, cuatro que se puedan tocar, tres sonidos, dos olores y un sabor.

Otra herramienta es la defusión cognitiva. Se trata de una técnica para tomar distancia de una idea y observarla como un evento mental transitorio, no como un hecho ni una orden. Imágenes como nubes que pasan o palabras escritas en la arena que una ola borra pueden ser objetos para representar el carácter pasajero de los pensamientos.

Mayo Clinic también incluyó ejercicios de atención plena entre los recursos que pueden contribuir a mejorar el control de la atención y reducir la ansiedad vinculada con las intrusiones.

PUBLICIDAD

La institución explicó que estas prácticas se enfocan en observar pensamientos y emociones sin juzgarlos. Harvard, por su parte, recomendó no interpretar la presencia de una idea extraña o inquietante como una prueba de que exista un problema moral o una voluntad secreta de actuar.

El estrés, la falta de sueño y los cambios hormonales favorecen la aparición de ideas indeseadas en la mente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las técnicas de respiración, la meditación y la visualización guiada figuran entre los recursos que Cleveland Clinic menciona para gestionar la intensidad de la ansiedad en el momento. La entidad señaló que estos enfoques no buscan negar el pensamiento, sino orientar la atención hacia el presente.

La interferencia en la vida cotidiana marca la necesidad de una evaluación profesional

Los pensamientos intrusivos pueden presentarse en distintos cuadros de salud mental, aunque tenerlos no equivale a recibir un diagnóstico. Mayo Clinic destacó que son frecuentes en el trastorno obsesivo-compulsivo, conocido como TOC, y también pueden aparecer en el trastorno de estrés postraumático y en los trastornos de ansiedad.

PUBLICIDAD

El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos define al TOC como un trastorno crónico caracterizado por obsesiones, compulsiones o ambas. Las primeras consisten en pensamientos, impulsos o imágenes mentales recurrentes, no deseados e intrusivos que suelen generar ansiedad; las segundas, en conductas repetitivas que la persona siente que debe realizar para aliviar el malestar o intentar evitar un resultado temido.

El organismo precisó que revisar una cerradura, lavarse las manos o repetir una palabra de vez en cuando no significa necesariamente que exista TOC. Entre los signos que justifican una consulta mencionó la imposibilidad de controlar obsesiones o compulsiones, dedicarles más de una hora al día, no obtener placer de esos rituales y sufrir dificultades relevantes en la vida cotidiana.

PUBLICIDAD

La terapia cognitivo-conductual ayuda a modificar patrones mentales dañinos y a gestionar el malestar asociado a estas ideas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Craig N. Sawchuk, psicólogo de Mayo Clinic, explicó que el problema puede requerir atención cuando las intrusiones consumen cada vez más tiempo, esfuerzo y energía, provocan gran malestar o interfieren con responsabilidades personales, sociales o laborales. En el caso del TOC, señaló como referencia la dedicación de más de una hora diaria a intrusiones y rituales, aunque remarcó que la evaluación contempla otros factores.

Los especialistas identifican a la terapia cognitivo-conductual como uno de los abordajes utilizados para estos síntomas. El Instituto Nacional de Salud Mental manifestó que esta psicoterapia ayuda a reconocer patrones de pensamiento dañinos o erróneos y a modificar conductas que generan dificultades.

PUBLICIDAD

Cleveland Clinic recomendó buscar asistencia de salud mental cuando los pensamientos no ceden, producen malestar o se desea una evaluación especializada. La urgencia aumenta si existe temor de actuar sobre pensamientos violentos o preocupación por la propia seguridad o la de otras personas: en esas situaciones, la entidad indicó recurrir a los servicios locales de emergencia o de crisis.