Cuándo el cansancio emocional deja de ser pasajero y se convierte en una señal para buscar apoyo

La resaca emocional describe el cansancio emocional que puede persistir después de una discusión, una celebración o un episodio de estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de enfrentar una discusión intensa, asumir una jornada exigente de cuidados, participar en una celebración concurrida o atravesar un episodio de estrés, la sensación de cansancio suele prolongarse aun cuando la situación que la originó haya concluido. Este fenómeno, denominado habitualmente resaca emocional, describe un estado de agotamiento físico y mental derivado del procesamiento de experiencias con un alto impacto afectivo, cuyos efectos inmediatos alteran el estado de ánimo, merman la capacidad de atención y disminuyen la energía requerida para cumplir con las actividades diarias.

La comprensión de este proceso cobra especial importancia en una época en la que la fatiga suele atribuirse de forma casi exclusiva a la falta de descanso nocturno o a las exigencias del entorno de trabajo. Sin embargo, los eventos que involucran una intensa respuesta emocional, incluso aquellos percibidos como altamente gratificantes, demandan un tiempo considerable de regulación para el sistema nervioso.

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Establecer una clara línea divisoria entre una reacción fisiológica pasajera y un malestar que se prolonga resulta crucial para no catalogar bajo un mismo concepto situaciones clínicas muy distintas.

La diferencia clave entre fatiga afectiva y desgaste laboral

En ese sentido, conviene diferenciar el cansancio emocional posterior a un hecho puntual del síndrome de desgaste profesional. Mientras que este último constituye una condición persistente asociada al entorno de trabajo que se caracteriza por la pérdida progresiva de eficacia y la acumulación de cansancio a lo largo del tiempo, la fatiga afectiva tras un evento representa un proceso transitorio de adaptación.

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La resaca emocional puede afectar el ánimo, la atención y la energía disponible para las tareas cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a su naturaleza breve, la falta de recuperación adecuada tras un episodio de tensión puede dejar huellas en el organismo. Un estudio longitudinal desarrollado por investigadores estadounidenses tras analizar a más de 1.100 adultos en la revista Psychological Science reveló que las personas que conservaban el malestar emocional al día siguiente de una situación estresante presentaban, una década después, una mayor propensión a desarrollar enfermedades crónicas.

Si bien el hallazgo no sugiere que un episodio aislado cause un deterioro permanente, la evidencia destaca la trascendencia de facilitar la recuperación del cuerpo tras episodios exigentes.

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En el lenguaje cotidiano, la noción de resaca emocional sirve para identificar esa vivencia en la que la persona se siente vacía de energía tras un suceso intenso. Este estado suele manifestarse mediante irritabilidad, apatía, lentitud cognitiva o la inclinación natural a reducir la interacción social.

No se trata de un trastorno ni de una categoría diagnóstica formal, sino de una señal de ajuste que el organismo utiliza para reponer sus recursos.

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Descansar no es solo dormir: la importancia de la recuperación activa

La APA señala que recuperarse del desgaste emocional no depende solo de dormir más: actividades reconfortantes también pueden ayudar a restablecer la energía y la calma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para recuperar la vitalidad perdida, la American Psychological Association (APA) enfatiza que la clave no consiste únicamente en añadir más horas de sueño, sino en reconocer la naturaleza específica del desgaste. Cuando la demanda ha sido de carácter afectivo, el descanso no necesariamente implica inactividad absoluta o aislamiento.

De hecho, la realización de ciertas actividades reconfortantes, tales como compartir tiempo con personas de confianza, efectuar caminatas al aire libre o dedicarse a una práctica corporal suave, contribuye de forma activa a restablecer el equilibrio biológico y la calma mental.

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El abordaje práctico de este agotamiento exige plantearse qué tipo de esfuerzo consumió las reservas del organismo para determinar qué estímulos favorecerán su restauración. Si el desgaste provino de un conflicto interpersonal o de una discusión acalorada, la recuperación probablemente requiera moderar la autoexigencia cotidiana, mantener horarios estables de alimentación e incorporar momentos de baja estimulación para aplacar la activación del sistema nervioso.

Las señales de alerta para buscar apoyo profesional

No obstante, la temporalidad y el nivel de interferencia cotidiana son los factores determinantes para evaluar si resulta necesario recurrir a ayuda profesional.

Según las pautas formuladas por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de Estados Unidos (SAMHSA), la consulta con un especialista resulta aconsejable cuando las alteraciones en el ánimo, las dificultades de concentración, los trastornos del sueño o la irritabilidad se sostienen durante dos semanas o más e impiden el normal desarrollo de las responsabilidades laborales, académicas o familiares.

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Entre los indicadores de alerta que merecen atención se encuentran el cansancio persistente que no cede con el reposo, los problemas reiterados para conciliar el sueño, las alteraciones drásticas en la alimentación y la dificultad marcada para cumplir con los compromisos habituales.

Esta demarcación no pretende generar alarma frente a un bajón de energía pasajero, sino proporcionar un criterio objetivo de evaluación. La duración del malestar y el grado de impedimento en la vida cotidiana continúan siendo las referencias fundamentales para distinguir un periodo razonable de recuperación afectiva de una situación que requiere asistencia médica o psicológica.

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