Salud

Una pulsera japonesa detecta el riesgo de golpe de calor antes de que aparezcan los síntomas

El dispositivo, ya utilizado por los Mossos d’Esquadra y los Bomberos de Cataluña, mide la acumulación térmica en el organismo del propio usuario en lugar de la temperatura ambiente, y emite una alerta luminosa, sonora y vibratoria cuando el proceso alcanza un nivel de riesgo

Un bombero con su casco y un trabajador con chaqueta reflectante exhiben las pulseras que llevan en sus muñecas frente a un vehículo oficial.
El dispositivo japonés Canaria+ vigila la acumulación de calor del usuario y activa una alarma si su temperatura sube más de 1 grado (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una pulsera de origen japonés detecta el riesgo de golpe de calor antes de que el cuerpo dé las primeras señales de alarma.

El dispositivo, que ya utilizan los Mossos d’Esquadra —la policía autonómica de Cataluña— y los Bomberos de Cataluña, no mide la temperatura del ambiente, sino la acumulación de calor en el organismo del propio usuario, y emite una alerta cuando ese proceso alcanza un nivel de riesgo, según informó National Geographic.

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El problema que busca atender es de magnitud considerable. Según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad de España, en 2025 se registraron 3.832 muertes asociadas a temperaturas extremas, 25 de ellas vinculadas directamente al estrés térmico. En la mayoría de esos casos, la persona no advirtió que algo fallaba hasta que el cuadro ya era difícil de revertir.

La pulsera toma su temperatura de referencia al inicio de la jornada y monitorea cada minuto las variaciones

Infografía sobre la pulsera Canaria+ con ilustraciones de trabajadores bajo el sol, esquemas de alerta térmica y el logotipo de Infobae.
El Ayuntamiento distribuyó el sistema Canaria+ entre servicios al aire libre para reducir incidentes por altas temperaturas; el sensor compara la temperatura inicial con cambios por minuto y sugiere parar, hidratarse y descansar (Infografía Infobae)

Al colocarse al comienzo del turno, el dispositivo registra la temperatura corporal de base del usuario. Desde ese momento, un sensor de flujo de calor calcula si el organismo acumula más energía térmica de la que logra disipar. Si la temperatura sube más de 1 ºC por encima del valor inicial, el aparato activa de inmediato una señal luminosa roja, una vibración y una alerta sonora.

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La respuesta indicada ante esa señal es concreta: interrumpir la actividad, buscar sombra, hidratarse y descansar entre cinco y quince minutos. El indicador vuelve al verde cuando la temperatura se normaliza, lo que ocurre generalmente a partir de los 38 ºC como umbral de riesgo.

El algoritmo se adapta a la fisiología de cada persona, lo que evita umbrales genéricos que no contemplen las diferencias entre organismos. El dispositivo pesa 20 gramos, es impermeable y opera sin conexión a internet ni necesidad de recarga durante cinco meses de vida útil. No transmite datos personales: el fabricante solo recibe información vinculada al número de unidad y al registro de alertas, sin identificar al usuario.

Barcelona distribuyó 1.400 unidades entre agentes de la policía autonómica

Antebrazo de un bombero con guante negro apoyado en un casco, con una correa verde y un dispositivo blanco con luz verde en la muñeca.
A diferencia de medir el ambiente, la pulsera calcula si el organismo disipa menos calor del que gana, avisa con luz, vibración y sonido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barcelona fue una de las primeras ciudades en adoptar el dispositivo a escala institucional: el Ayuntamiento distribuyó 1.400 pulseras entre los trabajadores de sus servicios municipales al aire libre. Los Bomberos de Cataluña, además, llevan tres campañas consecutivas equipados con la tecnología, según detalla National Geographic España.

El uso no se limita a los cuerpos de seguridad y emergencia. Empresas del sector de la construcción, la logística, la energía y la agricultura también incorporaron el dispositivo para proteger a trabajadores expuestos a condiciones extremas. Más de cien organizaciones en España lo utilizan, lo que convierte al país en el segundo mercado más importante para el fabricante, solo detrás de Japón.

El nombre del dispositivo remite a los canarios que los mineros llevaban para detectar gases tóxicos

El dispositivo Canaria+ recibe su nombre de la práctica histórica de introducir canarios en las minas de carbón para detectar la presencia de gases letales antes de que los mineros pudieran percibirlos. La analogía es directa: así como el pájaro advertía un peligro invisible, el aparato alerta al trabajador antes de que el daño sea irreversible.

La tecnología se lleva desde hace tres campañas como medida preventiva en turnos a la intemperie - REUTERS/ Bruna Casas
La tecnología se lleva desde hace tres campañas como medida preventiva en turnos a la intemperie - REUTERS/ Bruna Casas

El origen del proyecto responde a un problema de salud pública de gran escala en Japón. Takeshi Anzai, director ejecutivo de la empresa fabricante, explicó en declaraciones recogidas por El Confidencial que la motivación surgió al constatar que, el año previo al desarrollo del producto, más de 100.000 personas debieron ser trasladadas de urgencia por golpes de calor en ese país.

“Sentíamos que era necesario contar con un sistema que permitiera detectar el riesgo con mayor antelación y actuar antes de que una persona sufriera un colapso”, afirmó Anzai.

Por su parte, Jaime de Andrés, codirector del área de distribución en España, precisó que el 80% de los afectados por estrés térmico no percibe los síntomas hasta que la situación ya es grave. Factores como el estrés, la privación de sueño o el consumo de alcohol reducen la capacidad del organismo para detectar que su sistema de termorregulación falla. Las empresas usuarias pueden solicitar informes anónimos sobre horas de uso y alertas registradas para reforzar sus protocolos de seguridad laboral.

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