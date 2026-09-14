La salud del corazón: cuál es el tratamiento más utilizado para el infarto agudo de miocardio

Guardar

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2022 provocaron cerca de un tercio de los fallecimientos globales; el 85% de esas muertes se debió a infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares.

Alejandro Palacios, cardiólogo intervencionista, señaló la necesidad de reconocer los síntomas de un infarto y acudir sin demora a un centro de atención. El expresidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) habló sobre prevención, angioplastias y factores de riesgo en Infobae a las Nueve, junto a Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Lucila Entin y Cecilia Boufflet.

PUBLICIDAD

La entrevista se realizó en la Semana Internacional de la Cardiología Intervencionista, que recuerda la primera angioplastia coronaria realizada por Andreas Grüntzig el 16 de septiembre de 1977.

Al repasar ese antecedente, Palacios lo situó después de la cirugía de bypass desarrollada por René Favaloro: “Primero es el bypass coronario inventado por el doctor Favaloro. Y después, varios años después, el doctor Andreas Grüntzig descubre tratar endovascularmente por dentro de las arterias la enfermedad coronaria”.

PUBLICIDAD

Actuar rápido ante los síntomas de infarto

La angioplastia permite tratar obstrucciones en las arterias coronarias mediante un procedimiento realizado por catéter (Imagen Ilustrativa Infobae)

La angioplastia es una práctica que permite intervenir dentro de las arterias coronarias. Sobre su expansión desde los primeros procedimientos, Palacios señaló: “Lo que apareció como algo para muy pocos y muy específica, hoy ha explotado en el mundo y se hacen muchísimas intervenciones”.

El especialista estimó la frecuencia de esta intervención en el país. “Creo que cada tres minutos en la República Argentina se debe estar haciendo una angioplastia coronaria”, afirmó.

PUBLICIDAD

Al referirse al abordaje de una emergencia cardíaca, Palacios sostuvo: “Hoy es el tratamiento de elección del infarto agudo de miocardio”.

La consulta ante señales de alarma fue uno de los ejes de su intervención. “Hay que hacer campañas de educación a la población para que ante los primeros síntomas lleguen lo antes posible a un centro que pueda ser atendido”, dijo.

PUBLICIDAD

Según explicó, los equipos médicos pueden utilizar medicación trombolítica para disolver un coágulo o realizar una angioplastia. “Con eso yugulamos el infarto y todas las consecuencias que vienen posteriores a eso”, expresó.

El acceso a esos tratamientos no es igual en todo el territorio. Palacios respondió que la estructura de salud pública está preparada “en los grandes centros urbanos”, aunque describió los límites que imponen las distancias en varias provincias. “El país es muy grande y en provincias la llegada rápida de estos pacientes a un centro donde se le pueda hacer una angioplastia a veces tarda por la distancia geográfica”, planteó.

PUBLICIDAD

Frente a esa situación, propuso que los centros de salud cuenten con recursos para la primera atención y organicen el traslado. “Lo ideal es tener en los centros de salud esa medicación que diluye el coágulo, se le coloca y se activa la derivación rápida”, indicó.

Palacios incluyó al estrés, el colesterol elevado, la diabetes, la hipertensión y el tabaquismo entre los factores de riesgo cardiovascular

El estrés y los hábitos que inciden en la salud cardiovascular

Palacios afirmó que los eventos coronarios entre personas jóvenes muestran una tendencia en aumento. “Tenemos dos grupos poblacionales muy importantes: los mayores, donde la enfermedad coronaria es producto de enfermedad crónica, mal tratamiento de los factores de riesgo y enfermedad en jóvenes”, describió.

PUBLICIDAD

En ese grupo mencionó casos de edades tempranas. “Hay infarto en pacientes muy jóvenes, de 30 o 40 años”, señaló.

El médico incluyó al estrés dentro de los factores vinculados a la enfermedad coronaria, junto con el colesterol, la diabetes, la hipertensión arterial y el tabaquismo. “Cuando juntamos un combo de eso más un estrés exagerado, se produce un tipo de inflamación a nivel de las arterias”, explicó.

PUBLICIDAD

Esa combinación, detalló, puede afectar una placa presente en las arterias coronarias. “Eso hace que una pequeña placa, que es normal en las arterias coronarias, por ese estrés se rompa y el exceso de reparación del organismo hace que forme un coágulo y tape la arteria”.

Palacios mencionó dos momentos recientes de la historia argentina en los que observó más infartos vinculados a cuadros de tensión. “El estrés se vio en el aumento de los infartos en la pandemia y se vio el aumento de infartos en la crisis del 2000, cuando pasó la crisis del 2000, corralito, corralón”, recordó.

PUBLICIDAD

El especialista señaló que ante los primeros síntomas es necesario llegar cuanto antes a un centro de atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cardiólogo también relacionó las elecciones alimentarias con las condiciones laborales y económicas. “La gran cantidad de la población tiene obesidad o come mal”, sostuvo. Para Palacios, el alcance reducido de los cambios de hábitos condiciona el panorama general: “El que come bien es un grupo muy chico, desafortunadamente”.

Consultado por los medicamentos basados en inhibidores GLP-1, indicó que pueden utilizarse en personas con enfermedad coronaria y sobrepeso que necesitan reducir kilos. “Sirven para el tratamiento de la enfermedad coronaria, sobre todo aquellos pacientes que tienen sobrepeso y tienen que bajar rápido cierto número de exceso de peso”, afirmó.

El especialista planteó que el abordaje preventivo puede comenzar en las escuelas. Para Palacios, esas políticas pueden trasladarse a los hogares a través de los alumnos. “Ellos llevan al hogar su necesidad de comida y cambian cómo comen en la casa”, afirmó.

“La salud se plantea como un gasto y no como una inversión”, expresó. “Uno invierte en comida saludable, en una buena educación de los chicos, y vamos a tener una reducción de las enfermedades en la mediana edad”.

El especialista vinculó la Semana Internacional de la Cardiología Intervencionista con el aniversario de la primera angioplastia y con el Mes del Corazón. “El 29 es el Día Mundial del Corazón”, recordó.

Alejandro Palacios, cardiólogo intervencionista y expresidente del CACI, habló sobre prevención y atención del infarto en Infobae a las Nueve

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Federico Cristofanelli, Rosendo Grobo, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae