Salud

Redes sociales y anticoncepción: cómo se informan las mujeres antes de elegir un método

Una encuesta de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción relevó a 2.000 mujeres y 314 profesionales de todo el país. Daniela Blanco analizó los resultados en Infobae al Mediodía y destacó el valor del asesoramiento personalizado

Daniela Blanco sostuvo que la elección de un método anticonceptivo debe ser personalizada y puede cambiar según la edad, los antecedentes y las circunstancias de cada persona
Guardar

Las redes sociales se convirtieron en uno de los primeros lugares donde muchas mujeres buscan información sobre anticoncepción. Sin embargo, cuando llega el momento de tomar una decisión, la consulta médica continúa ocupando un lugar central. Así lo reflejó una encuesta de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMADA), cuyos resultados fueron analizados por Daniela Blanco, directora editorial de Infobae, durante Infobae al Mediodía.

El relevamiento consultó a 314 profesionales de la salud y 2.000 mujeres de entre 15 y 49 años de todo el país. Aunque los médicos identificaron a las redes sociales como una fuente frecuente de información, el 96,84% de las mujeres aseguró que prefiere recurrir a profesionales de la salud para informarse sobre anticoncepción.

PUBLICIDAD

Blanco vinculó los resultados con el Día Mundial de la Anticoncepción, que se conmemora cada 26 de septiembre, y destacó la importancia de que la búsqueda de información que comienza en internet pueda continuar en un ámbito profesional.

Probablemente arranca la búsqueda de info en redes, pero debe terminar en el consultorio para que esa elección, incluso va a sufrir cambios, sea acompañada de un experto”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El preservativo cumple una doble función en la anticoncepción porque previene embarazos y también protege frente a ITS como VIH, sífilis y gonorrea
El preservativo cumple una doble función en la anticoncepción porque previene embarazos y también protege frente a ITS como VIH, sífilis y gonorrea

Una elección anticonceptiva que debe ser personalizada

Uno de los principales puntos que planteó Blanco fue que no existe un método anticonceptivo universalmente adecuado. La elección depende de las características y necesidades de cada persona y puede modificarse a lo largo del tiempo. Por eso, al referirse a la información que circula en redes sociales, remarcó que esos contenidos pueden servir como una primera aproximación, pero no reemplazan la evaluación de un especialista.

Elegir un método anticonceptivo es absolutamente un ‘tailor made’, un traje a medida”, explicó, y señaló que una adolescente puede realizar una consulta incluso antes de iniciar su vida sexual para conocer las alternativas disponibles y tomar una decisión informada.

Ante una consulta de Mayol, planteó que una joven que prevé iniciar relaciones sexuales puede acercarse previamente a un profesional. “Idealmente, Fede, es que una jovencita que tenga en mente tener relaciones con su novio, con su pareja, pueda preventivamente empezar a tomar pastillas anticonceptivas”, indicó.

Los métodos, además, pueden cambiar con el paso de los años y de acuerdo con las circunstancias personales. Blanco mencionó las pastillas, los parches y el DIU como algunas de las opciones disponibles y remarcó que la elección depende, entre otros factores, de la edad, los antecedentes y las características de cada vínculo.

Primer plano de una pequeña píldora blanca sostenida entre la yema del pulgar y el índice, contra un fondo blanco brillante y desenfocado
La telemedicina facilita el acceso a mifepristona y misoprostol en estados donde rige la prohibición del aborto. (Reuters)

También se refirió a la evolución de los anticonceptivos hormonales y a los temores que históricamente generaron las píldoras. Según explicó, las formulaciones actuales presentan dosis hormonales diferentes a las de generaciones anteriores.

La primera consulta ginecológica y el acompañamiento familiar

La conversación también puso el foco en el momento adecuado para realizar la primera consulta ginecológica. Blanco mencionó encuestas que ubican ese primer contacto aproximadamente entre los 13 y los 15 años y destacó la importancia de que los adultos acompañen a los adolescentes sin invadir su privacidad.

La edad temprana de ese primer acercamiento, sostuvo, vuelve especialmente importante el acompañamiento familiar y profesional. “Es temprano, por lo tanto es sustantivo acompañar con una elección”, planteó, al destacar que la consulta no debería limitarse a la prescripción de un método anticonceptivo.

En ese espacio también pueden abordarse cuestiones vinculadas con la sexualidad, el consentimiento, la prevención y las expectativas que rodean el inicio de las relaciones.

Duffard cuestionó, en ese sentido, la idea de que la primera experiencia sexual de una mujer deba estar necesariamente vinculada con una relación romántica. “Lo que sí me parece que estaría bueno es que sea por decisión y que esa persona que está decidiendo dar ese paso tenga la madurez para poder después habitar ese momento”, planteó.

Anticonceptivo (freepik)
Daniela Blanco sostuvo que la elección de un método anticonceptivo debe ser personalizada y puede cambiar según la edad, los antecedentes y las circunstancias de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Blanco coincidió y extendió la reflexión a los varones. “Ninguna mujer, ningún jovencito tiene que ir a una primera vez por obligación”, afirmó, al referirse a las presiones sociales y a los modelos de comportamiento que también se reproducen en redes sociales y contenidos audiovisuales.

El preservativo, una herramienta clave frente a las ITS

Otro de los ejes de la conversación fue el uso del preservativo y la necesidad de no reducir la discusión sobre anticoncepción a la prevención de embarazos.

Blanco destacó que, a diferencia de los métodos hormonales, el preservativo ofrece además protección frente a infecciones de transmisión sexual (ITS) como VIH, sífilis y gonorrea.

El preservativo cumple dos en uno: propone un método de anticoncepción, que lo va a usar el varón, más una protección contra las enfermedades de transmisión sexual”, explicó.

A partir de una consulta de Mayol sobre el uso del preservativo dentro de una pareja estable, Blanco señaló que puede ser suficiente como método anticonceptivo cuando es utilizado correctamente, aunque remarcó la importancia de evaluar cada situación.

Mujer en sillón con teléfono y libro en regazo. Una taza de café y reloj de arena en mesa cercana. Ventana con vista a un jardín
Las redes sociales aparecen como puerta de entrada a la información sobre anticoncepción, pero la consulta médica sigue siendo central para elegir un método (Imagen Ilustrativa Infobae)

Serbin Pont planteó que la expansión de los métodos hormonales pudo contribuir a que parte de los jóvenes percibiera que la prevención de infecciones había quedado relegada. Duffard, en la misma línea, advirtió sobre la necesidad de recuperar las campañas de concientización.

Hoy más que nunca habría que hablar sobre el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual”, sostuvo.

Para Blanco, la conversación sobre sexualidad adolescente no debería quedar concentrada únicamente en el embarazo no intencional o en la interrupción voluntaria del embarazo. “Terminamos hablando cuando hablamos de sexo y jóvenes en el aborto. Y hay un recorrido”, señaló, al enumerar la información, el consentimiento, la consulta médica y los distintos métodos de prevención.

También mencionó la anticoncepción de emergencia y las experiencias asociadas a un aborto, y subrayó que se trata de decisiones que pueden estar atravesadas por circunstancias complejas.

El acceso a preservativos y la necesidad de reforzar las campañas

El debate avanzó además sobre una cuestión concreta: el acceso de los adolescentes a los preservativos.

Kablan planteó que el precio puede convertirse en una barrera para jóvenes que dependen económicamente de sus familias. “¿Qué pibe de 15 años tiene que pedirle 15 lucas al papá para comprarse una caja de preservativos?”, preguntó.

Una imagen de un médico o trabajador sanitario mostrando un paquete de preservativos mientras habla acerca de la importancia de la prevención contra enfermedades sexualmente transmitibles y el uso correcto de los mismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El preservativo cumple una doble función en la anticoncepción porque previene embarazos y también protege frente a ITS como VIH, sífilis y gonorrea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Blanco agregó otro obstáculo: la vergüenza que puede generar tener que pedir dinero o explicar para qué se necesita. “Le tengo que pedir guita, le tengo que contar, me da vergüenza”, ejemplificó.

En ese contexto, planteó la necesidad de garantizar una mayor disponibilidad de preservativos en espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes, como instituciones educativas y lugares de entretenimiento.

Blanco relató incluso haber encontrado dispensers vacíos en un club y cuestionó que, en algunos casos, los jóvenes deban pedir los preservativos en una caja, una situación que puede convertirse en un freno adicional para quienes buscan acceder a ellos.

La directora editorial también reclamó una mayor difusión de los testeos gratuitos de VIH y destacó la importancia de facilitar el acceso a la información y a las herramientas de prevención.

Un pizarrón negro con tiza de colores muestra el título 'EDUCACIÓN SEXUAL EDITORIAL', símbolos de género, condones, un corazón, un útero y figuras humanas. Un aula con pupitres y sillas de colores y ventanas.
La primera consulta ginecológica suele darse entre los 13 y los 15 años y abre un espacio para hablar de sexualidad, consentimiento y prevención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Información, familia y profesionales: una red de prevención

Hacia el final de la conversación, Blanco volvió sobre uno de los principales datos de la encuesta de AMADA: aunque las redes sociales forman parte del recorrido informativo, la mayoría de las mujeres sigue identificando a los profesionales de la salud como su fuente preferida para tomar decisiones sobre anticoncepción.

A partir de ese dato, destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre adolescentes, familias y especialistas, especialmente durante los primeros acercamientos a la sexualidad. “Hay una tríada interesante: una mamá, papá presente, familiares, joven, ella, él y un médico”, resumió.

La encuesta de AMADA muestra así una tensión entre dos momentos diferentes: las redes pueden ser la puerta de entrada a la información, pero el consultorio continúa siendo el espacio elegido para transformar esa información en una decisión personalizada y acompañada.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

salud sexualpreservativoeducación sexualenfermedades de transmisión sexualDaniela BlancoInfobae al MediodíaInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La salud del corazón: cuál es el tratamiento más utilizado para el infarto agudo de miocardio

En la Semana Internacional de la Cardiología Intervencionista, el doctor Alejandro Palacios describió en Infobae a las Nueve las herramientas disponibles para desobstruir arterias coronarias. Los factores de riesgo que hay que evitar

La salud del corazón: cuál es el tratamiento más utilizado para el infarto agudo de miocardio

Alergias estacionales en primavera, cómo enfrentar el cuadro y hábitos para reducir la exposición

Los estornudos, la congestión y la irritación ocular suelen intensificarse con la floración y la circulación de partículas en el aire, un fenómeno que obliga a prestar atención a los desencadenantes ambientales

Alergias estacionales en primavera, cómo enfrentar el cuadro y hábitos para reducir la exposición

Cáncer de próstata: quiénes tienen mayor riesgo y a qué edad se deben comenzar los controles

Mayo Clinic advierte que la enfermedad puede permanecer silenciosa durante años. La evaluación combina antecedentes, estado general de salud y distintas herramientas diagnósticas

Cáncer de próstata: quiénes tienen mayor riesgo y a qué edad se deben comenzar los controles

Las 15 verduras más nutritivas: qué aporta cada una y cuál es la mejor forma de cocinarlas

Distintas especialistas consultadas por The Telegraph detallaron las opciones que concentran mayor cantidad de componentes esenciales y explicaron los métodos de preparación que ayudan a preservar sus propiedades

Las 15 verduras más nutritivas: qué aporta cada una y cuál es la mejor forma de cocinarlas

Por qué una infusión de jengibre después de cenar favorece la salud de los riñones

La raíz aporta líquidos y compuestos antioxidantes, mientras evita ingredientes que conviene limitar en personas que necesitan vigilar minerales y presión arterial

Por qué una infusión de jengibre después de cenar favorece la salud de los riñones

DEPORTES

Uno por uno, cómo les fue a los tenistas argentinos en la gira norteamericana sobre cemento

Uno por uno, cómo les fue a los tenistas argentinos en la gira norteamericana sobre cemento

Matías Biscay, histórico ayudante de Marcelo Gallardo, no lo acompañará en la selección de Ecuador: las razones

“Me hizo sentir como un niñito de diez años”: el argentino que vivió un momento inesperado con Colapinto

La selección argentina volverá a jugar tras el retiro de Messi y el Mundial: quiénes serían los rivales en los próximos amistosos

Steve Ballmer aceptó la sanción de la NBA a Los Ángeles Clippers y pagó una multa de USD 30 millones

TELESHOW

La Joaqui habló de su presente emocional luego de su ruptura con Luck Ra: “Cero rencor”

La Joaqui habló de su presente emocional luego de su ruptura con Luck Ra: “Cero rencor”

Las postales de Barby Silenzi y El Polaco en Miami: relax en la playa, desayuno y una particular sorpresa

L-Gante quedó afuera de la nueva edición de MasterChef Celebrity: qué pasó con su incorporación

Esteban Cambiasso sorprendió con sus pasos de baile junto a su hija en una competencia en Italia: el video viral

El emotivo mensaje de Morena Beltrán por el cumpleaños de Lucas Blondel: “Se me cura todo con tus abrazos”

INFOBAE AMÉRICA

Liexer De La Cruz, un cubano expulsado de Estados Unidos que lucha por una nueva vida

Liexer De La Cruz, un cubano expulsado de Estados Unidos que lucha por una nueva vida

Rastrearon por GPS un celular robado y detuvieron a una sospechosa con seis teléfonos en Guatemala

Familiares de siete panameños detenidos en Cuba se desvinculan de la organización Camino a la Democracia

La argentina Salomé Esper competirá por el Prix Médicis con su novela sobre una resurrección

Por qué el tráfico de fauna y madera atrae a las mismas estructuras criminales que dominan otras economías ilícitas en la región