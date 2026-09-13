Eva Longoria y su fórmula de bienestar a los 51: "Para mí la edad es solo un número"

Longoria vincula el ejercicio con la salud mental y define sus entrenamientos como un momento de meditación y claridad personal. (REUTERS/Stephane Mahe)

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A los 51 años, la actriz estadounidense Eva Longoria se destaca no solo por un físico espectacular sino también por una belleza natural y una energía positiva que despliega entre rodajes, alfombras rojas y nuevos proyectos.

La protagonista de series como Amas de casa desesperadas y Brooklyn Nine-Nine tiene bien en claro cuánto se ha extendido la expectativa de vida, y que también hay que pensar esa nueva longevidad. “Estoy planificando mi vida para que sea muy específica a lo que quiero que sean los próximos 50 años. Paso más tiempo con mi familia, trabajo menos y hago más de lo que amo”, confesó en una pasada entrevista con Byrdie.

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Según reveló, la actriz también da prioridad a su autocuidado y basa su rutina en la actividad física, el descanso y la alimentación con los objetivos de sentirse fuerte, con energía y saludable.

La actriz entrena a las cinco de la mañana seis días por semana con pesas y suma yoga o pilates a su rutina habitual. (REUTERS/Manon Cruz)

Al detallar los hábitos que sostiene a diario para cuidar su bienestar, Longoria enumeró: “Me sumerjo en baños fríos, uso luces LED rojas, hago entrenamiento con pesas, medito y llevo un diario”.

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También contó que practica grounding, la técnica que conecta el cuerpo con la superficie de la Tierra, como caminar descalzo sobre el pasto, la arena o la tierra. En ese sentido, profundizó: “También hago saludos al sol”. Y por último, especificó: “Uso un anillo Oura para monitorear mi sueño profundo, tomo magnesio y otros suplementos”.

Caminar descalzo sobre césped o tierra puede fortalecer la musculatura del pie y aumentar la sensación de bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un estudio publicado en Science Direct, la tierra transmite una corriente continua (CC) de energía que fluye por todos los seres vivos y la superficie del planeta, formando un circuito eléctrico global. El cuerpo humano, al ser conductor, se integra en este circuito al tocar la tierra, lo que podría favorecer diversos procesos fisiológicos.

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De acuerdo con los autores, esta práctica puede mejorar la función corporal, apoyar la prevención y beneficiar sistemas como el nervioso, musculoesquelético y cardiovascular.

La actriz, directora y productora estadounidense, se encuentra actualmente en Uruguay filmando una nueva película, mantiene una agenda sumamente activa que combina el rodaje de nuevas producciones, su mudanza a Europa junto a su marido e hijo y un fuerte enfoque en el bienestar físico.

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“Soy una enamorada de España, me encanta este país y me siento muy feliz. Mis antepasados provienen de un pueblecito asturiano, Llongoria, que es precioso. Lo que más me gusta es el sol, el alma de la gente y su forma de vivir. Para mí, ese ritmo más pausado es maravilloso. Me encanta estar en la playa, pasar tiempo con mi hijo, jugar al pádel... Juego al pádel todos los días”, añadió.

El objetivo es la longevidad saludable

La actriz sostiene que la edad es solo un número y que los hábitos de bienestar deben comenzar en el presente. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Longoria ha vinculado su rutina con actividades básicas que espera seguir haciendo con facilidad. “Quiero poder subir escaleras, poder moverme con facilidad, jugar con mis hijos. Por eso me interesa tanto todo lo que me permita mantenerme activa”, afirmó.

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La actriz también cuestionó la idea de que el autocuidado requiera demasiado tiempo. “Todo es cuestión de equilibrio. Creo que la gente pierde más horas de las que cree. Piensan: ‘No tengo tiempo para meditar’ o ‘No tengo tiempo para hacer ejercicio’, y sin embargo tienen tiempo para estar en Instagram durante 30 minutos, lo que podría haber sido su sesión de meditación”, comparó.

Para ella, estos hábitos no quedan reservados para una etapa posterior. En ocasión de su cumpleaños 50, reflexionó: “Para mí, la edad es solo un número, pero estoy emocionada. Me niego a creer que mi mayor éxito ya haya pasado. La gente piensa: ‘Ya haré todo eso más adelante’, pero, en realidad, es mucho mejor hacerlo ahora mismo”.

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Las pesas forman parte de su cuidado físico y mental

El entrenamiento de fuerza ocupa el centro de la rutina de Longoria quien trabaja con cargas elevadas de manera frecuente. (Instagram/ Eva Longoria)

El entrenamiento de fuerza ocupa un lugar central en la semana de Eva Longoria. En declaraciones a Today.com, recordó su formación y su experiencia previa: “Siempre he hecho ejercicio. Me da energía. No lo hago por vanidad, sino por mi salud mental. Fui instructora de aeróbicos en la universidad, fui entrenadora. Mi título es en kinesiología, así que siempre ha sido parte de mi estilo de vida. No es algo que hago, es parte de mi vida”.

La intérprete contó también a Good Housekeeping que entrena temprano y con frecuencia: “Me levanto y entreno a las 5 de la mañana con mi entrenador. Lo hago seis días a la semana, todas las semanas”. También incluye yoga o pilates en su rutina, prácticas que asocia con la flexibilidad, la postura y el manejo del estrés.

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Para Longoria, el ejercicio tiene una función que trasciende el rendimiento corporal. “Mis entrenamientos son realmente mi forma de meditación. Es mi hora terapéutica. Antes pensaba: ‘¡Quiero abdominales!’, pero ahora lo necesito para tener claridad mental”, explicó.

Trabajar los grandes grupos musculares al menos dos veces por semana es clave para un plan de fuerza eficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz añadió que adaptó la rutina a su edad: “Hacemos entrenamiento de fuerza con pesas. Pesos elevados, muy elevados. Después de los 50 tenemos que hacer ejercicios de resistencia, así que no es fácil”.

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Su rutina actual deja poco espacio para el cardio convencional. “Hoy en día casi nunca hago cardio, salvo cuando salto. Utilizo el minitrampolín y es muy divertido, pero solo lo hago una o dos veces por semana. El resto de la semana se ejercita con pesos elevados”.

Al respecto, el doctor Néstor Lentini, consultor en Medicina del Deporte del Hospital Universitario Austral, explicó en una nota a Infobae que los principales beneficios del entrenamiento de fuerza son aumentar la masa muscular, reducir la masa grasa, mejorar la fuerza, y proteger la salud ósea.

La alimentación sana y el sueño completan sus hábitos diarios

Longoria ha dicho que disfruta cocinar y comer, sin presentar la alimentación desde la restricción. “Tengo suerte de sentirme atraída por las cosas saludables. Me encanta el pescado y las verduras. Me encanta el pollo y las verduras. Me encanta la ternera y las verduras”, afirmó.

La dieta de Longoria está basada en alimentos frescos y naturales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Su pauta, según ha relatado, se basa en comidas con alimentos frescos y en adelantar el horario de la comida y la cena cuando su agenda se lo permite.

También ha contado que limita el vino para proteger el descanso nocturno. “Antes nunca sentía un subidón de azúcar cuando bebía vino”, le contó a Women’s Health. “Un día, Gloria Estefan me dijo que no podía beber vino porque se despertaba a las 4 de la mañana. Ese día me lo dijo, a mí también me empezó a pasar. Pensé: ‘¡Maldita seas, Gloria!’”.

El sueño es otro de los pilares que menciona la actriz: “Dormir es un gran truco de belleza. La gente me pregunta: ‘¿Por qué tienes tan buen aspecto?’, y yo respondo: ‘Duermo. Duermo de verdad’. Priorizo el sueño y creo que no lo hacemos lo suficiente”, declaró.