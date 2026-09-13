Deportes

Así es el plan del básquet argentino para captar nuevos talentos fuera del país: los perfiles que se buscan y el caso testigo

La Confederación Argentina de Básquet lanzó un programa diseñado para ampliar la base de datos de jugadores y jugadoras que participan en otras ligas del mundo con el fin de nutrir a la selección

Programa Talento Basquetbolístico Identificable (TBI)
La Confederación Argentina de Básquet lanzó el Programa Talento Basquetbolístico Identificable para detectar jugadores y jugadoras argentinos que viven en el exterior (Prensa CAB)
Guardar

La Confederación Argentina de Básquet (CAB) puso en marcha el Programa Talento Basquetbolístico Identificable (TBI) con una premisa: ampliar el radar sobre jugadores y jugadoras argentinos, o hijos de argentinos, que se encuentran fuera del país. La iniciativa apunta a reunir datos deportivos, videos y antecedentes de jóvenes que todavía no integran los registros de las selecciones nacionales.

El director de Selecciones Formativas de la CAB, Cristian Santander, le explicó a Infobae que la herramienta no reemplaza el seguimiento habitual que realizan los cuerpos técnicos de las diferentes categorías, sino que se concentra en un universo específico y busca ampliar fronteras. “El programa de talentos está dividido en dos partes. Lo que hacemos por todo el país recorriendo las distintas provincias se llama PDF, Plan de Desarrollo Federal. Ahí buscamos los talentos en el país sumado a lo que se pueda ver en las competencias y datos que tenemos”, precisó.

PUBLICIDAD

El relevamiento de jugadores que propone el programa para detección de nuevos talentos se enfoca en aquellos que compiten en el extranjero y tienen nacionalidad argentina o ascendencia familiar que les permita ser considerados para los procesos de las selecciones nacionales. “Lo que sacamos con el TBI tiene relación más que nada con los argentinos o argentinas, o hijos e hijas de argentinos que están en el exterior”, indicó Santander. Según explicó el directivo, la iniciativa busca hacer un rastrillaje de jóvenes cuyos padres emigraron en distintos momentos, ya sea por razones económicas, estudios u otros motivos, y que hoy pueden estar desarrollando su formación deportiva lejos de Argentina.

Cristian Santander se desempeña como coordinador de Selecciones Formativas en la Confederación Argentina de Básquet (Foto: Prensa CAB)
Cristian Santander se desempeña como coordinador de Selecciones Formativas en la Confederación Argentina de Básquet (Foto: Prensa CAB)

La Confederación Argentina de Básquet ya cuenta con referencias de parte de ese universo, aunque el objetivo es identificar a quienes todavía no aparecen registrados. “De muchos de ellos tenemos conocimiento y de otros tantos no, y son argentinos. Entonces queremos saber más o menos si podemos tener una base de datos de esos deportistas en el exterior”, afirmó el responsable de las formativas.

PUBLICIDAD

En cuanto al método que eligió la CAB para comenzar con la búsqueda de nuevos talentos argentinos, se diagramó un formulario en el cual se solicita información sobre antecedentes deportivos, competencia actual, carga horaria de entrenamientos y material audiovisual, como por ejemplo los highlights de cada jugador. La inscripción, sin embargo, no garantiza una citación a un seleccionado ni una evaluación inmediata dentro de una concentración.

Santander remarcó que la CAB ya recibió datos de nuevos jugadores y reiteró: “No significa que todos tengan un nivel de ser elegibles para una selección”. Además, planteó que la nómina servirá para realizar un monitoreo a largo plazo: “Lo que queremos es tener un poco el conocimiento de cuántos y de quiénes son para seguirlos y, en algún futuro, tal vez el que hoy no tenga un nivel de elegibilidad dentro de un tiempo lo tenga”.

Programa Talento Basquetbolístico Identificable (TBI)
El filtro técnico de la CAB evaluará nivel competitivo, trayectoria, biotipo y talla, con atención a jugadores de más de dos metros y jugadoras de más de 1,85 (Prensa CAB)

El filtro técnico incluirá el nivel competitivo, la trayectoria y las características físicas de cada postulante. En el caso de Estados Unidos, donde hay numerosas categorías de básquet a nivel universitario, Santander marcó las diferencias entre los distintos escalones: “Generalmente, al que está en la División 1 de la NCAA ya lo tenemos registrado”. El análisis también contemplará el biotipo y la talla, factores relevantes para proyectar el desarrollo de un jugador o una jugadora. Dentro de los perfiles que la CAB busca ampliar, Santander mencionó una carencia habitual del básquet argentino que es la altura. “Lo que escasea, lo que nos falta en el país, son esos jugadores de más de dos metros y esa jugadora de más de 1,85, que no es tan fácil, no hay tanta cantidad”, sostuvo.

Por otro lado, el plan no establece un número de inscriptos como meta. “En principio buscamos una cantidad para que eso decante en la calidad. Cuantos más datos o más chicos y chicas se puedan inscribir, seguramente alguno bien potable podremos sacar. No nos ponemos un objetivo porque es algo que va a llevar un tiempo instalarlo y que se difunda. Pensemos que hay muchos que no consumen nuestras redes sociales y están en el exterior. No tenemos apuro”, dijo el director de Selecciones Nacionales.

El caso de Tyler Kropp respaldó la lógica del TBI, ya que el jugador nacido en Estados Unidos llegó a la selección argentina tras ser detectado por la CAB (Kamil Krzaczynski-Imagn Images)
El caso de Tyler Kropp respaldó la lógica del TBI, ya que el jugador nacido en Estados Unidos llegó a la selección argentina tras ser detectado por la CAB (Kamil Krzaczynski-Imagn Images)

El caso de Tyler Kropp funciona como uno de los antecedentes que explica la lógica del TBI. Nacido en Estados Unidos e hijo de Mabel, una arquitecta oriunda de Morón que emigró en la década del 90, el interno de 19 años llegó al radar de la Confederación Argentina de Básquet luego de que su madre enviara un correo electrónico a la entidad. Con la documentación argentina en regla, se sumó a la Selección U16 y, en el torneo clasificatorio disputado en México en 2023, promedió 13,7 puntos, 11,7 rebotes y 2,3 tapas.

Por entonces, con 2,04 metros de altura y formación en la secundaria Olentangy Liberty de Columbus, Ohio, ya había recibido ofertas de universidades de la División I estadounidense y este año dio el salto a Washington State Cougars tras un paso por Northwestern Wildcats de Chicago. El recorrido de Kropp incluyó una concentración con la U22 y una convocatoria como sparring de la selección mayor, con la que terminó debutando en 2025 en un amistoso ante Angola, en España. “Fue un jugador importantísimo en las menores y hoy también es considerado en la selección mayor por Pablo (Prigioni) de acá al futuro. Aparecen casos y soy optimista de que van a seguir apareciendo”, cerró.

Con el TBI, la CAB buscará captar a los talentos dispersos por el mundo que puedan nutrir a las selecciones nacionales en un futuro no muy lejano y por qué no soñar con una nueva camada que siga el legado de la Generación Dorada.

Temas Relacionados

BásquetSelección ArgentinaCABCristian SantanderConfederación Argentina de Básquetdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El partido de Messi en el empate del Inter Miami: golazo tras una combinación con De Paul y bronca por sus tiros en los palos

El rosarino fue nuevamente la figura de Las Garzas: convirtió en el 2-2 ante Nashville SC y estuvo muy cerca de marcar más tantos

El partido de Messi en el empate del Inter Miami: golazo tras una combinación con De Paul y bronca por sus tiros en los palos

Increíble show de mapping, íconos de la música y desfile de atletas: la impactante inauguración de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

En el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario se llevó a cabo la ceremonia de apertura del evento multidisciplinario deportivo más importante de la región. Actuaron grandes cantantes como Soledad Pastorutti, Abel Pintos y Luck Ra, y el encendido del pebetero estuvo a cargo de la leyenda del hockey Luciana Aymar

Increíble show de mapping, íconos de la música y desfile de atletas: la impactante inauguración de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

A pesar del golazo de Lionel Messi, Inter Miami dejó escapar el partido e igualó 2-2 ante Nashville en un duelo clave por la MLS

Las Garzas tenían los tres puntos en el bolsillo, pero se desprotegieron en los minutos finales y lo pagaron caro ante el líder de la Conferencia Este para seguir a nueve puntos de diferencia

A pesar del golazo de Lionel Messi, Inter Miami dejó escapar el partido e igualó 2-2 ante Nashville en un duelo clave por la MLS

Mariano Navone tras vencer a Novak Djokovic y ante una nueva chance en la Copa Davis: “Hoy el tenis me está sonriendo”

La Nave, que viene de dar el gran golpe de su carrera en el US Open, es uno de los convocados para la serie ante Turquía en Neuquén. “De chico soñaba con representar a Argentina y ahora tengo la ropa con mi nombre”, dijo

Mariano Navone tras vencer a Novak Djokovic y ante una nueva chance en la Copa Davis: “Hoy el tenis me está sonriendo”

El emotivo cierre de la apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la leyenda de Las Leonas Luciana Aymar encendió el pebetero

La figura del deporte argentino y nacida en Rosario fue la encargada del final del recorrido que hizo la antorcha por toda la provincia en el Monumental Nacional a la Bandera

El emotivo cierre de la apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la leyenda de Las Leonas Luciana Aymar encendió el pebetero

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

SNK anuncia ‘Metal Slug Ultimate Collection’ con diez juegos para 2027

Square Enix anuncia ‘Romancing SaGa 3: Destinies United’ para febrero de 2027

‘Inazuma Eleven: Bold Revolution’ será la secuela directa de ‘Victory Road’

Square Enix recupera ‘Torneko’s Mystery Dungeon’ con gráficos en HD

ENTRETENIMIENTO

El emotivo regreso de Céline Dion a los escenarios tras seis años alejada por problemas de salud: “Son lágrimas de alegría”

El emotivo regreso de Céline Dion a los escenarios tras seis años alejada por problemas de salud: “Son lágrimas de alegría”

Lady Gaga y Michael Polansky, felices con su primer bebé: así viven sus primeros días como padres

Gary Oldman cree que la serie de Harry Potter superará a las películas: “Será más satisfactoria”

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

“La joya de la familia” vuelve 20 años después: así será la secuela que reúne a sus protagonistas originales

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica: Buscan a una persona desaparecida tras una crecida súbita en un río de Guanacaste

Costa Rica: Buscan a una persona desaparecida tras una crecida súbita en un río de Guanacaste

“Nunca he tenido tiempo para la nostalgia”: Alfredo Arias cuenta cómo vive su identidad argentina después de 56 años en París

Indonesia activó un operativo de búsqueda y rescate tras perder contacto con un barco que transportaba 240 personas

Panamá recibirá $500 millones para apoyar a 3.300 empresas, entre ellas 1.000 lideradas por mujeres

“No tengo dónde vivir”: recién nacida fue abandonada en una iglesia de Honduras junto a una desgarradora nota