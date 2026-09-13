Indonesia activó un operativo de búsqueda y rescate tras perder contacto con un barco que transportaba 240 personas

Rescatistas indonesios pusieron en marcha una operación de búsqueda para dar con el Virgo Transport 8 (Créditos: Marine Traffic)

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Las autoridades de Indonesia perdieron contacto con un barco que llevaba a 240 personas a bordo en el mar de Java, al sur de la isla de Borneo, y activaron un operativo de búsqueda y rescate. La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) informó que el “Virgo Transport 8” cubría la ruta entre Surabaya, en la isla de Java, y Banjarmasin, en el sur de Borneo.

“Hemos recibido el informe sobre la pérdida de contacto con el buque Virgo Transport 8 y hemos desplegado inmediatamente personal y el KN SAR Laksmana 241 a la última posición conocida estimada”, declaró I Putu Sudayana, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Banjarmasin.

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El buque dejó de enviar su ubicación cerca de la 1:00 hora local del domingo, equivalente a las (17:00 GMT), según el comunicado oficial. En el último contacto, la tripulación comunicó que la embarcación se “encontraba en medio de condiciones meteorológicas adversas”. Las últimas coordenadas ubicaron al ferry a unos 148 kilómetros al suroeste de Basirih Banjarmasin, en el sur de Borneo.

“Dado el gran número de pasajeros y tripulantes a bordo, estamos optimizando la coordinación con todos los organismos pertinentes para agilizar el proceso de búsqueda y garantizar la seguridad de todos los pasajeros y la tripulación”, agregó I Putu Sudayana.

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Indonesia activó un operativo de rescate tras perder contacto con un barco que transportaba 240 personas (Créditos: Marine Traffic)

Basarnas movilizó varias naves para localizar al barco y hasta el momento no hay reportes de víctimas fatales ni heridos. El registro de embarque señala que 240 personas viajaban a bordo.

Arianto Ardi, jefe de operaciones en la agencia de rescate de Banjarmasin, confirmó la pérdida de contacto con la embarcación, y manifestó que se había enviado personal de rescate a la zona. “Hemos establecido un puesto de operaciones en Trisakti”, señaló.

Los accidentes marítimos ocurren con frecuencia en Indonesia, un país formado por más de 17.000 islas y con más de 270 millones de habitantes. Entre los factores mencionados figuran las deficiencias en las infraestructuras, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el incumplimiento de normas de seguridad y las condiciones meteorológicas.

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En 2018, más de 150 personas murieron tras el hundimiento de un ferry en uno de los lagos más profundos del mundo, en la isla de Sumatra.

Filipinas eleva a 76 los muertos por el incendio de un barco de pasajeros

En esta imagen, distribuida por la Guardia Costera de Filipinas, rescatistas trasladan los restos mortales de víctimas del reciente incendio del ferry MV June Aster, el 11 de septiembre de 2026, ante la costa de Coron, en la provincia de Palawan, al oeste de Filipinas (Guardia Costera de Filipinas vía AP)

Las autoridades de Filipinas elevaron a 76 el número de muertos por el incendio de un ferry de pasajeros frente a la isla de Corón y redujeron a 13 la cifra de desaparecidos. La Guardia Costera del país (PCG) recuperó este sábado 41 cuerpos, que se suman a los 30 encontrados el viernes y a los cinco localizados después del incendio, ocurrido el miércoles por la tarde.

La portavoz de la PCG, Noemie Cayabyab, indicó que el fuego comenzó en la bodega de carga del buque por una causa aún sin determinar. La embarcación había partido el martes de Manila rumbo a Corón, en un viaje previsto de unas 12 horas.

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Las llamas envolvieron el ferry en pocos segundos, de acuerdo con las pesquisas. A bordo viajaban 115 pasajeros y 17 tripulantes. El documento de embarque aún contabiliza 13 personas desaparecidas. Cayabyab advirtió que los equipos de rescate no descartan que hubiera pasajeros sin registrar en la lista oficial.

Las autoridades también buscan al capitán del navío, quien podría figurar entre los 43 sobrevivientes. El siniestro ocurrió cerca de la costa de Corón, en la provincia de Palawan, bañada por el mar de China Meridional.

Por el momento, no trascendieron las nacionalidades ni las edades de las víctimas.

(Con información de EFE)