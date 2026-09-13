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La actividad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 1: natación, esgrima, boxeo y las medallas que se entregarán

La edición en el país iniciará en la jornada del domingo con múltiples disciplinas y las definición de las primeras preseas

Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
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Tras el inicio formal con la ceremonia de apertura del sábado, la actividad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzará de forma oficial en la jornada del domingo. La edición que se disputa en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela contará con más de 4.000 atletas de 15 países. La competencia, que suma 43 deportes y 60 disciplinas, se extenderá hasta el 26 de septiembre y abrirá el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

En Argentina, la cobertura estará a cargo de TyC Sports, mientras que Dsports y Disney+ transmitirán algunas disciplinas. En los demás países, Panam Sports Channel ofrecerá seis señales simultáneas durante las dos semanas de competencia a través de su página web.

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Los deportes iniciarán su actividad a las 09:00 y las primeras medallas se entregarán en la disciplina de Natación en aguas abiertas: se disputarán las finales a 10 kilómetros. Los argentinos que participarán en la rama masculina serán Ivo Cassini y Joaquín Moreno, mientras que en la femenina estarán Candela Giordanino y Romina Imwinkelried.

Natación será una de las disciplinas con más presencia de argentinos, con Macarena Ceballos y Andrea Berrino como las grandes candidatas a pelear por la medalla. La disciplina entregará sus primeras preseas a partir de las 18:00 en las especialidades en ambas ramas de estilo libre (100m y 800m), combinado (200m), pecho (50m y 100m) y relay de 4x200 metros.

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En el primer día de actividad, las duplas argentinas de ambas ramas del beach vóley estarán jugando sus encuentros iniciales. El equipo femenino jugará a las 11:00 contra Chile y a las 15:00 contra Colombia. El plano masculino, por su parte, chocará a las 12:00 frente a Venezuela y a las 17:00 ante Ecuador.

Otros deportes que entregarán medallas en el primer día de actividad será la gimnasia artística masculina (a partir de las 15:30), buceo femenino en salto de trampolín de 1 metro (desde las 13:00) y, desde las 19:00, se definirán dos modalidades de esgrima: florete individual femenino y sable individual masculino.

Los próximos días debutarán más deportes colectivos con la presencia de Argentina. Las Panteras, el seleccionado femenino argentino de vóley, se estrenarán el martes 15 de septiembre, mientras que Las Leonas harán lo propio el lunes 14 desde las 10 contra Paraguay. La Selección de fútbol comenzará su agenda el jueves 17 de septiembre a las 10:00 contra Paraguay.

Más de 30 disciplinas otorgarán resultados válidos para la clasificación a Lima 2027, los Juegos Panamericanos del próximo año. Los cupos se definirán mediante campeonatos, posiciones, marcas, rankings y resultados por equipos, según el deporte.

LA AGENDA COMPLETA DEL DÍA 1 DE LOS JUEGOS SURAMERICANOS SANTA FE 2026

09.00

Natación en aguas abiertas (Masculino - Entrega medalla): Final 10 kilómetros

Esgrima (Femenino): Ronda preliminar de florete individual

Hockey sobre césped (Femenino): Chile vs. Paraguay por fase de grupos

Natación (Femenino y Masculino): Estilo libre 800 metros

09.05

Natación en aguas abiertas (Femenino - Entrega medalla): Final 10 kilómetros

09.20

Natación (Femenino y Masculino): Combinado 200 metros

09.36

Natación (Femenino y Masculino): Estilo libre 100 metros

09.46

Natación (Femenino y Masculino): Pecho 100 metros

09.55

Natación (Femenino y Masculino): Pecho 50 metros

10.00

Gimnasia artística (Masculino): Clasificación Subdivisión 1

Beach Vóley (Femenino): Primera ronda

  • Bolivia vs. Paraguay
  • Perú vs. Bolivia

11.00

Beach Vóley (Femenino): Primera ronda

  • Argentina vs. Chile
  • Venezuela vs. Colombia

Hockey sobre césped (Masculino): Chile vs. Perú por fase de grupos

12.00

Beach Vóley (Masculino): Primera ronda

  • Venezuela vs. Argentina
  • Uruguay vs. Uruguay

12.15

Doma clásica ecuestre: individual y por equipos

13.00

Beach Vóley (Masculino): Primera ronda

  • Colombia vs. Paraguay
  • Ecuador vs. Bolivia

Buceo (Femenino - Entrega medalla): Final trampolín de 1 metro

eSports: Fase de grupos (Masculino y femenino) de EA Sports FC (Fútbol)

14.00

Beach Vóley (Femenino): Primera ronda

  • Brasil vs. Paraguay
  • Ecuador vs. Bolivia

eSports: Fase de grupos de Valorant (Shooter) | Fase de grupos de Assetto Corsa GT (Automovilismo)

Hockey sobre césped (Femenino): Uruguay vs. Perú por fase de grupos

14.30

Esgrima (Masculino): Ronda preliminar sable individual

15.00

Beach Vóley (Femenino): Primera ronda

  • Argentina vs. Colombia
  • Paraguay vs. Chile

Boxeo: combates por los cuartos de final

  • 51kg (Femenino)
  • 55 kg (Masculino)
  • 90 kg (Masculino)
  • +90 kg (Masculino)

Boxeo: combates por 16avos de final

  • 54 kg (Femenino)
  • 70 kg (Masculino)
  • 80 kg (Masculino)

15.30

Gimnasia artística (Masculino - Entrega medallas): Clasificación Subdivisión 2

16.00

Beach Vóley (Masculino): Primera ronda

  • Brasil vs. Venezuela
  • Chile vs. Uruguay

Hockey sobre césped (Masculino): Brasil vs. Uruguay por fase de grupos

17.00

Beach Vóley (Masculino): Primera ronda

  • Argentina vs. Ecuador
  • Paraguay vs. Paraguay

18.00

Natación (Femenino - Entrega medalla): Final estilo libre 800 metros

18.10

Natación (Masculino - Entrega medalla): Final estilo libre 800 metros

18.20

Natación (Femenino - Entrega medalla): Final combinado 200 metros

18.24

Natación (Masculino - Entrega medalla): Final combinado 200 metros

18.28

Natación (Femenino - Entrega medalla): Final estilo libre 100 metros

18.32

Natación (Masculino - Entrega medalla): Final estilo libre 100 metros

18.34

Natación (Femenino - Entrega medalla): Final pecho 100 metros

18.36

Natación (Masculino - Entrega medalla): Final pecho 100 metros

18.38

Natación (Femenino - Entrega medalla): Final pecho 50 metros

18.39

Natación (Masculino - Entrega medalla): Final pecho 50 metros

18.40

Natación (Femenino - Entrega medalla): Final 4x200 metros estilo libre

18.50

Natación (Masculino - Entrega medalla): Final 4x200 metros estilo libre

19.00

Esgrima (Femenino - Entrega medalla): Final florete individual

Esgrima (Masculino - Entrega medalla): Final sable individual

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