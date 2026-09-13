Costa Rica

Costa Rica: Buscan a una persona desaparecida tras una crecida súbita en un río de Guanacaste

El operativo de la Cruz Roja Costarricense se detuvo al finalizar la jornada de este sábado y la institución informó que retomará las labores este domingo, tras una emergencia que dejó a una víctima sin localizar

El operativo de la Cruz Roja Costarricense se reanudará este domingo después de que los equipos no lograran localizar a la persona desaparecida durante la jornada. (Cortesía: Guana/Noticias.com)
El operativo de la Cruz Roja Costarricense se reanudará este domingo después de que los equipos no lograran localizar a la persona desaparecida durante la jornada. (Cortesía: Guana/Noticias.com)
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La Cruz Roja Costarricense suspendió este sábado por la noche las labores de búsqueda de una persona desaparecida tras el arrastre de un grupo por la crecida de un río en Curubandé de Liberia, Guanacaste. Los equipos no lograron localizarla durante la jornada y retomarán el operativo este domingo.

La alerta ingresó a las 11:45 (hora local) del 12 de septiembre, según explicó Jorge Rovira, vocero de la Cruz Roja Costarricense. El reporte inicial advirtió sobre personas que habían sido arrastradas por el agua en una zona cercana a las faldas del volcán Rincón de la Vieja.

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“Recibimos una llamada alertando sobre el arrastre de personas sobre un río en las faldas, cerca de las faldas del volcán Rincón de la Vieja”, afirmó Rovira.

Tras el aviso, la institución despachó unidades de primera intervención y ambulancias hacia el sitio para apoyar las tareas de localización. Durante las primeras acciones, los rescatistas lograron poner a salvo a una persona que formaba parte del grupo afectado.

Jorge Rovira, vocero de Cruz Roja Costarricense, informó que una persona sigue desaparecida al cierre de la tarde pese a las labores de búsqueda realizadas en Guanacaste. (Cortesía: Cruz Roja Costarricense)

La Cruz Roja descartó más afectados y concentró el operativo en una persona

Rovira indicó que los equipos en el sitio descartaron que hubiera otras personas comprometidas por el incidente, aunque confirmaron que una permanecía desaparecida al cierre de la tarde.

“Las personas que se encuentran trabajando en este sitio lograron rescatar a una persona, descartando que otras hayan sido comprometidas. Desafortunadamente, hay una de ellas dentro de este grupo que aún estamos en labores de búsqueda”, señaló el vocero.

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El representante de la Cruz Roja Costarricense precisó que las operaciones desarrolladas en Guanacaste no habían arrojado resultados positivos hasta ese momento.

Por esa razón, las autoridades resolvieron terminar las labores por este día y reanudar la búsqueda este domingo.

El Área de Conservación Guanacaste aclaró que el hecho no ocurrió dentro del parque nacional

El Área de Conservación Guanacaste (ACG) emitió un comunicado para precisar que el incidente no tuvo lugar dentro de los límites del Parque Nacional Rincón de la Vieja ni en los senderos, atractivos o instalaciones oficiales del Sector Pailas.

La entidad indicó que, tras revisar la información disponible, determinó que el evento ocurrió en una zona externa al parque, en el área de Curubandé de Liberia. Ese sector no está bajo la administración directa del ACG.

El Área de Conservación Guanacaste aclaró que el incidente no ocurrió dentro del Parque Nacional Rincón de la Vieja ni en el Sector Pailas. (Cortesía: Cruz Roja Costarricense)
El Área de Conservación Guanacaste aclaró que el incidente no ocurrió dentro del Parque Nacional Rincón de la Vieja ni en el Sector Pailas. (Cortesía: Cruz Roja Costarricense)

La aclaración respondió a publicaciones en redes sociales y a informaciones difundidas durante el sábado que ubicaron el caso dentro del parque nacional. El ACG advirtió que esa versión podía generar confusión entre turistas, operadores y visitantes.

El evento se presentó en una zona externa a los límites oficiales del Parque Nacional, que no se encuentra bajo la administración directa del Área de Conservación Guanacaste”, expuso la institución en su comunicado.

El Sector Pailas constituye un punto oficial de visitación del Parque Nacional Rincón de la Vieja. Cuenta con centro de visitantes, guardaparques y senderos habilitados para el público, según informó el ACG.

La administración del parque aseguró que mantiene sus protocolos de seguridad, monitoreo y vigilancia, además del seguimiento de las condiciones que puedan representar riesgos para los visitantes.

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