Salud

Manchas solares: cómo identificar si se trata de lentigos o melasma

Las hiperpigmentaciones vinculadas a la exposición ultravioleta no tienen el mismo origen ni responden igual a los procedimientos médicos; por eso el diagnóstico resulta decisivo antes de elegir una rutina o una intervención

Mujer rubia de pelo ondulado se mira al espejo de un baño blanco y toca su mejilla. Su reflejo muestra manchas oscuras en la piel.
Identificar si las manchas solares son lentigos o melasma define el tratamiento y las expectativas clínicas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las manchas en la piel asociadas a la exposición solar no responden todas al mismo patrón: identificar si se trata de lentigos o melasma es clave para definir el tratamiento más adecuado y entender qué resultados pueden esperarse.

Esa es una de las principales distinciones que planteó Adrián Alegre, dermatólogo del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) y director de la Unidad de Dermatología de la Clínica AB Derma, en una explicación difundida por GQ sobre las hiperpigmentaciones más frecuentes y su manejo.

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Cómo distinguir lentigos y melasma

El primer paso para abordar una mancha solar consiste en reconocer sus características. Según Alegre, los lentigos solares suelen presentarse como marcas redondeadas, bien delimitadas y concentradas en puntos concretos de la piel. En cambio, el melasma tiende a verse como una pigmentación más extensa, simétrica y difusa, con presencia habitual en mejillas, frente y labio superior.

La diferencia entre ambos cuadros no es solo visual. También determina la elección del tratamiento y la expectativa clínica. Mientras los lentigos suelen responder a una acumulación localizada de pigmento, el melasma se vincula con un proceso más complejo y persistente, que exige seguimiento a largo plazo.

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Por qué aparecen las manchas

Primer plano de una mujer mayor con pecas y manchas de sol en el rostro, los hombros y los brazos.
La exposición ultravioleta activa a los melanocitos y la producción de melanina, un proceso que puede derivar en manchas en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La formación de estas marcas está relacionada con la manera en que la piel se defiende de la radiación ultravioleta. Ante la exposición solar, unas células llamadas melanocitos estimulan la producción de melanina, el pigmento natural que da color a la piel, el pelo y los ojos.

Cuando esa melanina no se distribuye de forma uniforme y se concentra en determinadas zonas, aparecen áreas más oscuras. Ese mecanismo explica por qué una misma exposición puede dejar como resultado un tono parejo en algunas personas y manchas visibles en otras. El proceso, además, no depende de un único factor.

Alegre señaló que “ningún protector solar bloquea el 100 % de la radiación” y precisó que también influyen el calor, la luz visible y la predisposición genética. En ese marco, la fotoprotección reduce el riesgo de nuevas lesiones, pero no garantiza una prevención absoluta.

Qué hay detrás del melasma

Durante años, el foco del tratamiento estuvo puesto casi exclusivamente en la melanina. Sin embargo, el especialista explicó que en el caso del melasma hoy se considera también el peso de otros mecanismos cutáneos.

Según indicó, “no depende solo de la melanina”, ya que presenta un componente de inflamación dérmica y alteraciones vasculares que participan en su desarrollo.

Tres científicos con batas azules y guantes trabajan frente a ordenadores y microscopios en un laboratorio con una foto facial en pantalla.
El melasma no depende solo de la melanina, porque también involucra inflamación dérmica y alteraciones vasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese dato modifica el enfoque terapéutico. Si la mancha no obedece únicamente a un exceso de pigmento, la respuesta no puede basarse en una sola herramienta. De ahí que el abordaje del melasma suela combinar distintas opciones y requiera controles periódicos para evitar recaídas.

Qué tratamiento sirve para cada caso

El tratamiento médico cambia según el diagnóstico. En los lentigos, Alegre indicó que los láseres pigmentarios, en especial los de picosegundos, y la Luz Pulsada Intensa (IPL) ofrecen buenos resultados. Se trata de tecnologías dirigidas a pigmentaciones bien definidas, donde la respuesta suele ser más previsible.

En el melasma, en cambio, el esquema suele incluir despigmentantes, peelings y, en algunos casos, láseres específicos seleccionados con cautela. El dermatólogo remarcó que la clave está en adaptar la estrategia a una patología crónica, con tendencia a reaparecer, y no en esperar una resolución definitiva con una sola intervención.

También importa el momento en que se inicia el tratamiento. El especialista advirtió que “en la mayoría de los casos, es conveniente esperar unas semanas después de la última exposición solar intensa” antes de empezar procedimientos en consultorio, sobre todo si la piel continúa bronceada o presenta inflamación.

No todas las manchas tienen el mismo pronóstico

Una médica con bata blanca y guantes azules utiliza un dermatoscopio para observar el rostro de una mujer recostada en una camilla.
Los lentigos pueden eliminarse de forma definitiva, pero el melasma suele controlarse con mantenimiento y seguimiento para evitar recaídas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las expectativas deben ajustarse al tipo de lesión. Según Alegre, los lentigos pueden eliminarse de forma definitiva, siempre que se indique el procedimiento adecuado. El pronóstico del melasma es distinto: puede controlarse de manera eficaz, aunque requiere cuidados constantes y mantenimiento sostenido.

Ese seguimiento suele incluir protección solar estricta, el uso de renovadores como el retinol, despigmentantes de indicación médica y sesiones en consultorio con tecnologías como láseres o microagujas. El objetivo, en estos casos, es reducir la pigmentación visible y limitar la reaparición de las manchas.

La rutina en casa ayuda a prevenir recaídas y mejorar manchas superficiales

La prevención ocupa un lugar central en cualquier estrategia contra la hiperpigmentación. El dermatólogo recomendó usar fotoprotector de amplio espectro con SPF50 durante todo el año, ya que el daño solar es acumulativo y puede originar alteraciones que se vuelven visibles con el tiempo.

Para el cuidado diario, el especialista mencionó activos como la vitamina C, la niacinamida, el ácido azelaico y el ácido tranexámico, además de retinoides cuando están indicados. Esos compuestos pueden mejorar manchas superficiales y colaborar en la prevención de recaídas.

Aun así, el manejo domiciliario tiene límites. Alegre advirtió que, cuando las manchas son persistentes, muy extensas o generan dudas diagnósticas, conviene consultar al dermatólogo para valorar tratamientos médicos, profesionales y personalizados.

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