La NASA diseña robots esféricos para llegar a las cuevas de la mayor luna de Saturno, un terreno inaccesible para vehículos terrestres

La NASA financia el concepto SPARK, una flota de robots esféricos que podría recorrer cuevas y sumideros ocultos bajo Titán, la mayor luna de Saturno (NASA)

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La superficie de Titán, la mayor luna de Saturno, reúne ríos, lagos, mares, dunas y una atmósfera espesa que esconde buena parte de sus paisajes. Debajo de esa cubierta de niebla y compuestos orgánicos, los científicos sospechan que existe una red de pozos, conductos y cuevas.

Para llegar a esos ambientes, la NASA financia el estudio de robots esféricos capaces de volar dentro de cavidades subterráneas de la mayor luna de Saturno.

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La propuesta se llama SPARK, sigla en inglés de Propulsión de Estado Sólido para el Reconocimiento Autónomo del Karst. Su objetivo consiste en diseñar un enjambre de aerobots, vehículos aéreos robóticos, que puedan entrar en zonas donde un explorador terrestre tendría dificultades para avanzar.

La idea todavía se encuentra en una etapa inicial. El proyecto recibió apoyo a través del programa Conceptos Avanzados Innovadores de la NASA, conocido como NIAC. Durante nueve meses, el equipo analizará la viabilidad de la tecnología, elaborará simulaciones y definirá qué sistemas son necesarios para que los vehículos funcionen en un ambiente con temperaturas muy bajas, baja gravedad y una atmósfera distinta de la terrestre.

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Los posibles vehículos de SPARK no se parecerían a los rovers que recorrieron Marte o la Luna. No contarían con ruedas, suspensiones ni grandes rotores. El concepto plantea esferas pequeñas, livianas y autónomas, transportadas hasta Titán por una nave nodriza. Una vez cerca de los sitios de interés, esa plataforma podría liberar varios robots para que se distribuyan por grietas, sumideros y túneles.

El interés por estas zonas responde a las condiciones particulares de Titán. La luna posee una atmósfera densa, dominada por nitrógeno, y un ciclo meteorológico en el que intervienen metano y etano líquidos. Allí, los hidrocarburos cumplen un papel parecido al del agua en la Tierra: se acumulan en lagos y mares, forman nubes, precipitan y luego regresan a la atmósfera.

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Esa dinámica también puede modificar el subsuelo. En la Tierra, el agua disuelve rocas y forma paisajes kársticos, con cuevas, galerías, dolinas y grietas. En Titán, el metano y el etano podrían intervenir en procesos equivalentes sobre materiales helados y compuestos orgánicos. El resultado sería un relieve bajo la superficie con áreas protegidas de la radiación y menos expuestas a los cambios de temperatura.

El sistema de propulsión iónica de SPARK no requiere hélices, una ventaja para operar entre hielos y depósitos de hidrocarburos en cuevas

Esos lugares despiertan interés porque podrían preservar sustancias complejas, hielos alterados y señales químicas vinculadas con los procesos que ocurren en la luna. Titán no reúne las mismas condiciones que la Tierra, por lo que una posible forma de vida allí tendría características muy diferentes de las conocidas. Aun así, sus lagos, su atmósfera y su química orgánica convierten a este mundo en uno de los destinos más estudiados para investigar ambientes potencialmente habitables.

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La exploración directa enfrenta obstáculos. La baja visibilidad, el relieve irregular y los pozos subterráneos limitarían la movilidad de un rover. Un vehículo con ruedas podría quedar detenido ante una pendiente, una fisura o un derrumbe. Un dron con hélices, en cambio, tendría que operar bajo temperaturas cercanas a las criogénicas, que afectan lubricantes, engranajes y otros componentes mecánicos.

El proyecto SPARK busca una salida a ese problema mediante una tecnología sin rotores convencionales. Los aerobots usarían propulsión electrohidrodinámica, conocida también como propulsión iónica atmosférica. El método emplea electricidad para mover el gas que rodea al vehículo y producir empuje.

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El sistema usaría electricidad para generar empuje sin rotores ni hélices

Titán reúne una atmósfera densa y mares de metano y etano, un escenario que impulsa el estudio de sus regiones subterráneas sin cartografiar (NASA)

La propulsión electrohidrodinámica no requiere combustión, palas ni turbinas. En términos simples, un sistema aplica alto voltaje sobre electrodos para ionizar las moléculas del gas atmosférico. Las partículas cargadas se aceleran hacia otro electrodo y, durante ese desplazamiento, transfieren impulso al aire que las rodea. Así se forma un flujo capaz de empujar el vehículo.

En la Tierra, esta técnica enfrenta una limitación decisiva: consume mucha energía para generar una fuerza reducida. Los prototipos pueden elevarse o desplazarse en condiciones controladas, pero no compiten con los sistemas de hélices, rotores o motores a reacción en la mayoría de los usos cotidianos.

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“Su principal debilidad es su escasa eficiencia”, afirmó Daniel Drew, profesor adjunto de la Universidad de Hawái en Manoa y responsable del proyecto. “Salvo un avance significativo, será imposible competir con técnicas de propulsión más convencionales, como rotores y motores a reacción, en la gran mayoría de las aplicaciones terrestres”, agregó.

Titán ofrece un escenario diferente. Su atmósfera resulta mucho más densa que la de la Tierra y su gravedad es menor. Esa combinación puede favorecer el vuelo de objetos ligeros y mejorar la respuesta de los propulsores iónicos. Drew calculó que el sistema podría alcanzar allí una eficiencia más de 100 veces superior a la que logra en nuestro planeta.

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SwRI estudió Titán, la luna de Saturno, para evaluar su tasa de disipación de marea, la energía que se pierde mientras orbita el planeta anillado con su enorme fuerza gravitacional. NASA/JPL-CALTECH/SPACE SCIENCE INSTITUTE

La baja gravedad permite que una fuerza menor alcance para sostener el peso del robot. La densidad atmosférica, por su parte, brinda más moléculas sobre las cuales pueden actuar los campos eléctricos del sistema. Según el diseño preliminar, esas condiciones reducirían las exigencias sobre los conversores de energía y permitirían equipos más livianos.

“El diseño puede proporcionar persistencia, maniobrabilidad y robustez frente a las desafiantes condiciones casi criogénicas, al mismo tiempo que minimiza la perturbación por flujo descendente sobre las capas de hidrocarburos de gran importancia científica”, explicó Drew sobre la propuesta.

Ese último punto forma parte de las razones que justifican la tecnología. Las hélices de un dron desplazan grandes volúmenes de aire hacia abajo. En una cueva o sobre un terreno cubierto de materiales sueltos, ese flujo puede levantar partículas, alterar sedimentos o modificar la superficie que se busca estudiar. Un vehículo con propulsión iónica produciría un desplazamiento de aire mucho más suave.

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Dos de las lunas de Saturno, la pequeña Epimeteo y Titán, envuelta en neblina, con los anillos A y F de Saturno extendiéndose por el marco (NASA vía AP)

La posibilidad de ingresar sin remover capas de material puede ser relevante para el análisis geológico y químico. Los robots podrían tomar imágenes de paredes, techos y depósitos de las cuevas, medir características del ambiente y examinar compuestos en el hielo. También podrían identificar moléculas orgánicas complejas o zonas donde los materiales permanecieron aislados durante períodos extensos.

El modelo contempla que la exploración no dependa de un único vehículo. Un conjunto de aerobots permitiría dividir tareas y cubrir diferentes trayectorias. Algunos podrían descender por un pozo, otros avanzar por galerías laterales y otros permanecer cerca de la entrada para sostener comunicaciones con la nave nodriza.

La autonomía será otro requisito. Las comunicaciones entre la Tierra y Saturno sufren demoras, por lo que los vehículos no podrían depender de órdenes inmediatas desde el planeta. Cada aerobot necesitaría detectar obstáculos, regular su posición, decidir rutas básicas y preservar energía de forma independiente.

El equipo de Drew deberá definir qué subsistemas ofrecen mejores resultados. La Fase I incluye estudios comparativos sobre fuentes de energía, arquitectura eléctrica, gestión térmica, comunicaciones, navegación y materiales. También evaluará cómo afectan las temperaturas de Titán al sistema de propulsión y a los equipos electrónicos.

Una gran tormenta domina la superficie sin rasgos distintivos de Saturno en una imagen tomada por la nave Cassini en 2011 (NASA/JPL/SPACE SCIENCE INSTITUTE)

El proyecto recibió financiación dentro de un grupo de 18 propuestas del NIAC, que distribuyó 3,2 millones de dólares entre conceptos de exploración espacial. El programa respalda investigaciones en etapas tempranas, con un nivel de riesgo alto, para estudiar tecnologías que todavía no forman parte de una misión aprobada.

Si SPARK supera la primera instancia, podría acceder a una Fase II de hasta dos años. Esa etapa permitiría diseñar y ensayar prototipos. Aun con resultados favorables, el proyecto requeriría más desarrollo antes de viajar a Titán.

Drew explicó que los tiempos plantean dudas sobre una posible integración con Dragonfly, la misión de la NASA que prevé enviar un vehículo de alas rotatorias para estudiar la superficie exterior de Titán. El lanzamiento de Dragonfly está previsto para 2028, aunque todavía no existe una confirmación sobre la incorporación de los aerobots de SPARK.

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“¿Cómo encaja eso con el cronograma actual de la misión a Titán, suponiendo que hayamos perdido la oportunidad de usar Dragonfly? No lo sé”, señaló el investigador.

Dragonfly llevará un diseño distinto. Su vehículo podrá realizar vuelos entre diferentes sitios de la superficie para estudiar materiales y condiciones geológicas. SPARK, en cambio, apunta al subsuelo, un espacio que Dragonfly no podría recorrer por sí solo. Ambos conceptos podrían resultar complementarios si una futura misión incorpora una plataforma capaz de trasladar y liberar los robots esféricos.

Drew comparó el posible papel de SPARK con el del helicóptero Ingenuity en Marte. Aquel aparato llegó como una demostración tecnológica y completó 72 vuelos, una cifra superior a la prevista al comienzo de la misión. “Espero que SPARK pueda ser un precursor en la exploración de cuevas en Titán de manera similar a lo que hizo el helicóptero Ingenuity en Marte”, expresó.

El origen del proyecto se vincula con investigaciones previas de Drew sobre propulsión electrohidrodinámica. Durante su formación de posgrado en la Universidad de California en Berkeley, estudió distintos diseños de vuelo y desarrolló robots pequeños con actuadores eléctricos. Más tarde, examinó experimentos de aficionados que construyen dispositivos ligeros con madera de balsa, alambre y papel de aluminio, capaces de flotar mediante alto voltaje.

El investigador también revisó antecedentes de la NASA y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ese trabajo derivó en artículos sobre robots voladores microfabricados de escala centimétrica y en demostraciones de actuadores EHD. Entre sus avances, destacó un microaerodeslizador impulsado por iones que logró despegar y transportar una carga.

“Recientemente publicamos el diseño y el despegue del primer microaerodeslizador propulsado por iones. Puede parecer una lista bastante buena de hitos importantes, pero en realidad no hay mucha gente trabajando en este tema. Básicamente, estoy compitiendo contra mí mismo”, concluyó.

La Fase I terminará con un informe público que reunirá los resultados de los modelos, las simulaciones y las decisiones de diseño. El grupo incluye a Ethan Schaler y Jacob Izraelevitz, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, y a Michael Malaska, del Instituto Espacial de Ciencia Blue Marble. El documento deberá establecer si los robots esféricos pueden pasar de una idea de laboratorio a una herramienta para ingresar en las cuevas de Titán.