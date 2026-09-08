Salud

Qué alimentos pueden favorecer la producción de colágeno, según una experta

Melissa Mroz-Planells, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, explicó la relación entre alimentación, piel y salud articular, y reabrió el debate

Ilustración de una mujer sonriente junto a un trozo de salmón, rodajas de naranja, aguacate, un huevo frito y legumbres sobre fondo crema.
El auge de los suplementos de colágeno reactivó el debate sobre cómo la dieta contribuye a la producción de colágeno para la piel, las articulaciones y la masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El auge de los suplementos de colágeno reactivó la discusión sobre qué puede aportar la dieta al cuidado de la piel, las articulaciones y la masa muscular. Especialistas en nutrición señalan que no es lo mismo consumir colágeno que incorporar nutrientes que ayudan al cuerpo a producirlo.

Esa diferencia es central porque esta proteína no llega intacta a la piel o al cabello, sino que el organismo la descompone y utiliza sus componentes según sus necesidades.

PUBLICIDAD

El pescado aparece entre las fuentes animales más mencionadas

Múltiples pescados shishamo enteros apilados, con escamas plateadas, ojos y aletas visibles. Fondo oscuro
El pescado, en especial con piel, figura entre las principales fuentes alimentarias vinculadas con el colágeno por la biodisponibilidad del colágeno marino (Magnific)

Según publicó Women’s Health, Melissa Mroz-Planells, portavoz nacional de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, señaló que el pescado, sobre todo cuando se consume con piel, figura entre las principales fuentes alimentarias vinculadas con el colágeno. La nota añade que el llamado colágeno marino presenta alta biodisponibilidad.

Ese término alude a la facilidad con la que una sustancia puede ser absorbida y aprovechada por el cuerpo. Por eso, el pescado aparece en la nota como una de las fuentes animales más destacadas dentro de este tipo de alimentación.

PUBLICIDAD

El pollo se asocia con el cartílago y la salud articular

Pechuga de pollo rebanada sobre un plato cerámico con puré de papas, romero y una sartén de hierro con mantequilla al fondo.
El cartílago de pollo aparece como una fuente natural de colágeno asociada con la salud de las articulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo también integra el grupo de alimentos mencionados por la publicación. De acuerdo con la nota, el cartílago de pollo aparece como una fuente natural de colágeno y se lo vincula con beneficios para la salud de las articulaciones.

Esa relación ha ganado espacio en diversos estudios científicos, ya que existe un interés creciente en esta proteína: no solo como consumo de carne, sino en los tejidos donde este compuesto está presente de manera natural.

Las claras de huevo aportan aminoácidos necesarios para su producción

Un huevo quebrado con la yema y la clara visibles, junto a la mitad de su cáscara vacía, sobre una superficie de mármol veteado.
Las claras de huevo aportan prolina, un aminoácido que participa en la producción de colágeno en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no contienen tejido conectivo como otras fuentes animales, las claras de huevo ocupan un lugar en el listado por su aporte de prolina, un aminoácido que participa en la producción de colágeno en el organismo.

La precisión es relevante porque desplaza la discusión desde el consumo directo hacia los componentes que el cuerpo necesita para sintetizar esta proteína. En este caso, el interés está puesto en los nutrientes que intervienen en ese proceso.

Las legumbres concentran la atención en las dietas vegetarianas

Vista superior de una mesa de madera con numerosos cuencos y platos llenos de alimentos ricos en fibra, como legumbres, cereales, frutas, verduras y semillas.
Las legumbres se destacan en las dietas vegetarianas porque aportan proteína vegetal y aminoácidos necesarios para la síntesis de colágeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las dietas vegetarianas, las legumbres aparecen como una de las opciones más destacadas. Melissa Mroz-Planells indicó en la nota que aportan proteína vegetal y aminoácidos necesarios para la síntesis de colágeno.

Esa mención coincide con lo planteado en Nutrients, donde se analizó el aporte de porotos comunes como fuente de aminoácidos y cofactores vinculados con ese proceso.

Por eso, el artículo las ubica entre los alimentos que pueden contribuir a ese proceso sin ser una fuente animal. Su presencia en la lista amplía el enfoque más allá de los productos de origen animal.

Los cítricos, los pimientos y las batatas aportan vitamina C

Un vaso de jugo de naranja, dos mitades de naranja y cinco naranjas enteras sobre una mesa de madera. Al fondo se observa maquinaria industrial desenfocada.
Los cítricos, los pimientos y las batatas aportan vitamina C, clave en la formación de procolágeno, precursor del colágeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación también distingue a los alimentos que no contienen colágeno de forma natural, pero sí nutrientes que ayudan al cuerpo a producirlo. En ese grupo se destacan las frutas cítricas, los pimientos y las patatas o batatas.

Según Keri Gans, citada por el medio, la vitamina C interviene en la formación de procolágeno, el precursor de esta proteína. Por eso, estos alimentos aparecen asociados con la capacidad del organismo para sostener esa producción.

Ostras, anacardos, lácteos, ajo y caldo de huesos completan la lista

Las ostras son una joya gastronómica (Magnific)
Las ostras integran la lista por su contenido de zinc, una de las palabras clave de la nota sobre colágeno (Magnific)

La experta además menciona a las ostras y a los anacardos por su contenido de zinc, y a estos últimos además por su aporte de cobre. A eso se suman los lácteos, por su contenido de prolina y glicina, y el ajo por su aporte de azufre.

El caldo de huesos también aparece en la enumeración como una preparación que aporta aminoácidos clave.

Sin embargo, aclara que no siempre constituye una fuente confiable de colágeno, en línea con lo informado en el estudio de International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, donde se concluyó que esa preparación no aporta concentraciones confiables de precursores frente a las fuentes suplementarias usadas en investigación.

Los suplementos no aparecen como una respuesta universal

La nota advierte que los suplementos de colágeno no tienen una dosis única recomendada y que la protección frente a la radiación ultravioleta ayuda a preservar el colágeno de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)
La nota advierte que los suplementos de colágeno no tienen una dosis única recomendada y que la protección frente a la radiación ultravioleta ayuda a preservar el colágeno de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se aborda el lugar de los suplementos, impulsados por un mercado de bienestar que suele presentar el colágeno como una solución amplia para la piel, los huesos y las articulaciones. Según Melissa Mroz-Planells, no existe una dosis recomendada única y las investigaciones sobre las cantidades evaluadas muestran resultados contradictorios.

El artículo señala que gran parte de los estudios analizados trabajó con consumos de entre 2,5 y 15 gramos al día, aunque aclara que la indicación depende de la formulación y del contexto de cada persona.

Una dieta equilibrada probablemente ya aporte los componentes básicos necesarios para la producción de colágeno (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una dieta equilibrada probablemente ya aporte los componentes básicos necesarios para la producción de colágeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma especialista sostuvo que una dieta equilibrada, con proteínas, frutas y verduras en cantidades adecuadas, probablemente ya aporte los componentes básicos necesarios para la producción de colágeno.

Kylie King afirmó en la publicación que la protección frente a la radiación ultravioleta puede ser más relevante para preservar la piel que sumar alimentos o suplementos. Según explicó, los rayos UV degradan el colágeno presente en el organismo.

Temas Relacionados

SuplementosAlimentaciónNutriciónVitamina CColágenoNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

7 pasos clave para sostener metas personales con rutinas realistas y apoyo cotidiano

La distancia entre la intención y la continuidad diaria sigue siendo uno de los principales desafíos cuando una persona busca transformar sus rutinas de vida

7 pasos clave para sostener metas personales con rutinas realistas y apoyo cotidiano

Qué frutas y verduras conviene comer antes y después de entrenar

Expertos consultados por Men’s Health señalaron que el momento del entrenamiento resulta clave para definir esa elección, ya que cada grupo de alimentos cumple una función distinta en el proceso

Qué frutas y verduras conviene comer antes y después de entrenar

Qué dice la ciencia sobre la dieta antiinflamatoria que promete combatir el agotamiento

Desde Harvard hasta la Mayo Clinic documentan qué hay detrás de uno de los enfoques alimentarios más mencionados en la agenda de salud. La evidencia existe, pero tiene matices

Qué dice la ciencia sobre la dieta antiinflamatoria que promete combatir el agotamiento

“Modo supervivencia” y estrés crónico cuando el cansancio deja de ser algo pasajero

Dormir mal, perder el foco, irritarse más de lo habitual o vivir en alerta puede ser una señal de estrés crónico y desgaste sostenido

“Modo supervivencia” y estrés crónico cuando el cansancio deja de ser algo pasajero

Cuánto debería durar una ducha y qué hábitos la extienden, según un estudio

Investigadores de la Universidad de Surrey instalaron sensores inteligentes en 319 hogares reales y registraron más de 8.500 baños. Encontraron que pequeños gestos de rutina, y no quiénes somos ni dónde vivimos, determinan cuánta agua se gasta cada vez

Cuánto debería durar una ducha y qué hábitos la extienden, según un estudio

DEPORTES

Comienza la Fase Liga de la Champions League: fixture, candidatos, revelaciones, formato y todo lo que hay que saber

Comienza la Fase Liga de la Champions League: fixture, candidatos, revelaciones, formato y todo lo que hay que saber

Nació en España, pero eligió representar a Argentina en el Mundial femenino Sub 20: “Es un sueño hecho realidad”

Javier Frana: “En Copa Davis no hay ranking y no hay rivales fáciles”

La estrella del Manchester City que se rindió ante Enzo Fernández: “Es uno de los mejores”

El secreto que descubrió un ex piloto de F1 en el sobrepaso de Colapinto a Piastri en el GP de Italia: “Fue inteligente”

TELESHOW

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Tini Stoessel posó con carteras de Gucci, stilettos y un look de lujo valuado en miles de dólares: las fotos

Susana Giménez sorprendió con un glamoroso look floral y habló por primera vez de la serie de Moria Casán

Soledad Silveyra fue internada tras sufrir una caída en su casa: “Tiene una fisura en la cadera”

MasterChef Celebrity anunció a una estrella de la cumbia, dos periodistas de noticiero y un galán para su próxima temporada

INFOBAE AMÉRICA

Pruebas PISA: los países de América Latina profundizan su retroceso educativo

Pruebas PISA: los países de América Latina profundizan su retroceso educativo

Tras el fin de la tregua acordada durante las negociaciones de paz de EEUU, Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra Kiev

Rusia y Corea del Norte inauguraron un puente vial sobre el río Tumen para ampliar el comercio y la cooperación estratégica

EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narcolancha de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros en el Pacífico Oriental

A menos de un mes de las elecciones, Lula y Bolsonaro llevaron la disputa electoral a los actos por la Independencia de Brasil