Dolor en el cuero cabelludo: las causas más comunes y cómo aliviarlo

El dolor en el cuero cabelludo puede estar vinculado con tensión en el pelo, problemas dermatológicos, infecciones, migrañas o ciertos tipos de alopecia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dolor en el cuero cabelludo puede parecer un problema menor, pero cuando aparece puede volverse muy molesto. Esa sensibilidad al tocarse la cabeza, la sensación de ardor, puntadas o tirantez puede dificultar desde peinarse hasta concentrarse en actividades cotidianas. Según dermatólogos consultados por Prevention, se trata de una queja relativamente frecuente y puede tener múltiples causas, algunas pasajeras y otras que requieren atención médica.

La buena noticia es que, en muchos casos, el alivio puede llegar con cambios simples, como aflojar un peinado tirante, cambiar de champú o prestar más atención al uso de protector solar. Sin embargo, cuando el dolor persiste, vuelve con frecuencia o se acompaña de caída del cabello, descamación intensa o lesiones, es importante consultar con un especialista.

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Peinados tirantes: una de las causas más habituales

Una de las explicaciones más comunes del dolor en el cuero cabelludo tiene que ver con la forma en que se lleva el pelo. Rodetes muy ajustados, colas de caballo tirantes, trenzas, extensiones o cualquier estilo que genere tensión sostenida pueden provocar dolor.

Esto sucede porque el tirón ejerce estrés sobre los folículos pilosos y sobre las terminaciones nerviosas de la zona. La molestia puede concentrarse cerca de la línea del cabello, en la coronilla o extenderse a toda la cabeza, según el peinado. En estos casos, el alivio suele llegar al soltar el pelo y evitar estilos que generen tracción repetida.

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Dermatitis, caspa e irritación por productos

La dermatitis seborreica, la caspa y la irritación por shampoos, tinturas o tratamientos capilares pueden provocar sensibilidad, picazón y descamación en el cuero cabelludo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra causa frecuente es la dermatitis, un término general que se usa para describir la inflamación de la piel. En el cuero cabelludo puede aparecer como dermatitis seborreica, una afección parecida a la caspa, o como reacción irritativa o alérgica a shampoos, tinturas, tratamientos capilares u otros productos.

Cuando la piel se inflama, los nervios de la zona también pueden irritarse y producir dolor o sensibilidad. A menudo, esta causa se acompaña de picazón, enrojecimiento, descamación o ardor. En esos casos, conviene suspender los productos sospechosos, optar por fórmulas suaves y, si el cuadro no mejora, consultar con un dermatólogo.

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Migrañas, cefaleas y dolor “referido”

No siempre el problema está en la piel. Algunas migrañas y dolores de cabeza también pueden hacer que el cuero cabelludo duela. Las cefaleas tensionales, por ejemplo, suelen sentirse como una banda apretada alrededor de la frente, pero el malestar puede extenderse al resto de la cabeza.

En personas con migraña crónica puede aparecer un fenómeno llamado alodinia, en el que el cuero cabelludo se vuelve especialmente doloroso al tacto. Incluso acciones cotidianas, como apoyar la cabeza en una almohada o cepillarse el pelo, pueden resultar incómodas. También existe la neuralgia occipital, un trastorno que genera dolor punzante, ardor o sensación de descarga eléctrica en el cuero cabelludo.

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Psoriasis, foliculitis e infecciones

La psoriasis del cuero cabelludo y la foliculitis provocan inflamación, placas, bultos, enrojecimiento y dolor al tocar la cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las causas dermatológicas más importantes aparece la psoriasis del cuero cabelludo, una enfermedad inflamatoria crónica que suele generar placas rojas con escamas gruesas. Además de picazón, puede causar dolor, fisuras y una marcada sensibilidad en la zona.

La foliculitis, por su parte, ocurre cuando los folículos pilosos se infectan o inflaman. Esto puede provocar pequeños bultos, enrojecimiento, pus y dolor al tocarse la cabeza.

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Otra posibilidad es la tiña del cuero cabelludo, una infección por hongos conocida como tinea capitis. Puede generar erupciones circulares, picazón, lesiones con pus y áreas de caída del cabello. Si no se trata a tiempo, incluso puede dejar cicatrices y producir pérdida permanente del pelo.

Quemaduras solares y ciertos tipos de caída del cabello

El cuero cabelludo también puede quemarse con el sol, especialmente en la raya del pelo o en zonas con menos densidad capilar. Esa quemadura produce inflamación de las células de la piel y puede generar dolor intenso, ardor y sensibilidad.

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Para aliviar el dolor en el cuero cabelludo, los especialistas recomiendan peinados sueltos, shampoos suaves, compresas frías, protector solar y consulta dermatológica si los síntomas persisten (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, aunque la caída del cabello no suele ser dolorosa en sí misma, existen tipos inflamatorios o cicatriciales de alopecia que sí pueden provocar molestias. Algunas formas, como la alopecia cicatricial centrífuga central o el liquen planopilar, pueden manifestarse con ardor, sensibilidad, picazón y dolor, además de pérdida de cabello.

Cómo aliviar el dolor y cuándo consultar

El tratamiento correcto depende de la causa. Sin embargo, hay algunas medidas generales que pueden ayudar: usar peinados sueltos, evitar productos irritantes, elegir champús suaves, aplicar compresas frías y tomar analgésicos de venta libre como ibuprofeno o paracetamol para un alivio temporal, siempre que no estén contraindicados.

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Para cuidar el cuero cabelludo, los expertos también recomiendan usar protector solar (incluso en la raya del pelo), no rascarse, limitar el uso de herramientas de calor y probar los productos nuevos en pequeñas cantidades antes de incorporarlos a la rutina.

Si el dolor aparece una vez y desaparece rápido, puede deberse a algo puntual. Pero si se repite, dura varios días o se acompaña de caída de cabello, descamación severa, bultos, enrojecimiento o ardor persistente, lo mejor es consultar con un dermatólogo. En algunos casos, actuar a tiempo puede evitar daño permanente en el cuero cabelludo y en el cabello.

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