Salud

Cómo compensar la falta de sueño y cuánto tiempo puede llevar recuperar las horas perdidas

Profesores en psicología y neurología, consultados por GQ, explicaron qué sucede en el organismo cuando se acumulan noches de descanso insuficiente y las pautas que permiten restablecer un ritmo más estable

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La deuda de sueño se acumula cuando una persona duerme menos de lo necesario y puede alterar funciones del organismo durante varios días (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Dormir menos de lo necesario durante una noche puede parecer un inconveniente pasajero. Sin embargo, cuando las horas de descanso que faltan se acumulan, el organismo mantiene ese déficit y necesita tiempo para recuperar parte de las funciones afectadas.

La llamada deuda de sueño puede extenderse durante varios días y alterar distintos procesos del cuerpo. La cantidad de descanso necesaria cambia según cada persona. La Fundación Nacional del Sueño recomienda que los adultos duerman entre siete y nueve horas por noche, con una variación de una hora en cada extremo.

PUBLICIDAD

Para especialistas consultados por GQ Magazine, recuperar el descanso perdido requiere una estrategia sostenida y no se resuelve necesariamente con una sola noche prolongada.

Qué ocurre cuando se acumulan horas de sueño pendientes

Durante las horas de vigilia, una sustancia llamada adenosina se acumula progresivamente en el cerebro. Ese proceso incrementa la denominada presión del sueño y favorece la aparición de somnolencia.

PUBLICIDAD

Una persona se despierta cansada porque no puede dormir. (Freepik)
La Fundación Nacional del Sueño recomienda que los adultos duerman entre siete y nueve horas por noche, con variaciones individuales (Freepik)

Joanna Fong-Isariyawongse, profesora de neurología en la Universidad de Pittsburgh y consultora del Centro de Medicina del Sueño de UPMC, explicó a GQ que esa acumulación es la que provoca la sensación de sueño.

Durante el descanso nocturno, el cerebro elimina la adenosina acumulada durante el día. Cuando el tiempo destinado a dormir resulta insuficiente, el proceso no se completa de la misma manera y el déficit se traslada a las jornadas siguientes.

Eric Zhou, doctor y profesor asociado de la División de Medicina del Sueño de la Facultad de Medicina de Harvard, señaló que “la deuda de sueño es algo muy real”.

Cerebro humano sobre una almohada con figuras pequeñas simulando limpiar desechos, colores azul y violeta.
La adenosina se acumula en el cerebro durante la vigilia, aumenta la presión del sueño y explica la somnolencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de descanso también puede afectar otros mecanismos fisiológicos. Según Fong-Isariyawongse, la privación prolongada puede alterar la regulación del azúcar en sangre, la función tiroidea, el cortisol y la testosterona.

Zhou añadió que sus efectos abarcan distintos ámbitos, desde los accidentes de tráfico y los errores laborales hasta problemas cardiovasculares, metabólicos y de salud mental.

Recuperar el descanso puede llevar varios días

La recuperación tampoco ocurre necesariamente de inmediato. Fong-Isariyawongse indicó a GQ que por cada hora de sueño acumulada como déficit pueden requerirse aproximadamente cuatro días adicionales para recuperarla.

Un estudio publicado en PLOS One analizó a adultos que primero descansaban adecuadamente y después pasaron diez noches consecutivas durmiendo cerca del 70% de sus necesidades individuales. A ese período siguieron siete días de descanso sin restricciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La privación de sueño también se vincula con accidentes de tráfico, errores laborales y problemas cardiovasculares, metabólicos y de salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una semana adicional de sueño no permitió normalizar todas las variables evaluadas. El tiempo de reacción fue el único indicador que regresó a sus niveles iniciales. La atención, eficiencia cognitiva y memoria continuaron por debajo de los valores registrados antes de la restricción.

Zhou recomendó adoptar una recuperación progresiva cuando el déficit se prolonga. Según explicó a la revista, resulta importante reservar durante un período más extenso algunas horas adicionales de descanso, en lugar de intentar compensar toda la pérdida de una sola vez.

Dormir más durante el fin de semana puede alterar los horarios

El intento de compensar durante sábado y domingo las horas que faltaron durante la semana también puede modificar el patrón habitual de descanso. Fong-Isariyawongse señaló que los horarios irregulares pueden producir una desalineación circadiana, conocida como “jet lag social”.

Una pareja duerme en una cama, el hombre boca arriba y la mujer boca abajo, cubiertos con sábanas grises. La luz del sol entra por la ventana.
Dormir más el fin de semana puede alterar el ritmo circadiano y provocar jet lag social o insomnio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zhou advirtió que repetir semanalmente el ciclo de dormir poco y tratar de recuperarlo durante el fin de semana incluso puede favorecer la aparición de insomnio. Ese comportamiento puede alterar el ritmo circadiano y hacer que el organismo se acostumbre a dormir de manera fragmentada durante la noche.

La percepción del cansancio puede resultar engañosa

Identificar cuándo el organismo recuperó un nivel adecuado de descanso tampoco resulta sencillo. Zhou explicó que una señal útil consiste en despertarse de manera constante a la misma hora, sentirse descansado y contar con capacidad suficiente para afrontar las actividades del día.

Fong-Isariyawongse señaló otro aspecto relevante: “Lo más preocupante es que somos pésimos jueces de nuestra propia fatiga”. Estudios realizados en Estados Unidos y el Reino Unido indicaron que, con la restricción del sueño, el rendimiento en atención y vigilancia puede seguir deteriorándose aunque la percepción subjetiva del cansancio no siempre empeore en la misma proporción.

Para la especialista, la recuperación puede funcionar de manera parcial y requerir días o semanas, según la magnitud del déficit. Zhou resumió el proceso con una comparación financiera: “Enfrenta la deuda de sueño que tienes con tu cuerpo de la misma manera que un banco afrontaría el dinero que le debes: sin descanso, hasta saldarla por completo”.

Temas Relacionados

SueñoDescansoBienestarInsomnioCalidad del sueñoRitmo circadianoMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

4 ejercicios de agilidad para sumar al gimnasio y entrenar todo el cuerpo

El método incluye desplazamientos, técnica de apoyo y trabajo neuromuscular para mejorar el control corporal, la coordinación y la toma de decisiones bajo presión, según especialistas consultados por GQ. Claves para ponerlos en práctica

4 ejercicios de agilidad para sumar al gimnasio y entrenar todo el cuerpo

Hiperglucemia: cuándo actuar de inmediato y qué señales obligan a pedir ayuda

Sed intensa, vómitos, confusión y dificultades para respirar pueden advertir una descompensación que requiere evaluación sin demoras.

Hiperglucemia: cuándo actuar de inmediato y qué señales obligan a pedir ayuda

13 causas detrás de la sed persistente y cuándo es una señal de alarma

Desde la diabetes hasta el estrés crónico, distintas condiciones pueden alterar el equilibrio de líquidos del cuerpo. Ante la duda, los profesionales de la salud remarcan la importancia de la consulta médica

13 causas detrás de la sed persistente y cuándo es una señal de alarma

Cuánta proteína necesita el cuerpo y qué riesgos tiene consumir de más

Cleveland Clinic explica que las necesidades varían según la edad, el peso y el nivel de actividad física. Los especialistas también advierten sobre las consecuencias de mantener una ingesta elevada durante períodos prolongados

Cuánta proteína necesita el cuerpo y qué riesgos tiene consumir de más

Cuál es la disciplina milenaria que puede realizarse en el hogar y fortalece músculos sin equipamiento

Especialistas en actividad física explican que esta variante derivada de las artes marciales chinas puede practicarse en un pasillo o una habitación pequeña, con beneficios equivalentes a los de entrenar al aire libre

Cuál es la disciplina milenaria que puede realizarse en el hogar y fortalece músculos sin equipamiento

DEPORTES

Tiene 21 años, salió de la academia de Nadal y ya construye un millonario imperio en el tenis

Tiene 21 años, salió de la academia de Nadal y ya construye un millonario imperio en el tenis

Los 23 fichajes más importantes tras el cierre del mercado de pases europeo

Los 11 pases de los jugadores de la selección argentina en el mercado europeo tras el Mundial 2026

La historia detrás del partido oculto de Messi en la Selección: “A ese chico lo van a tener que aguantar 20 años”

El emotivo homenaje de Ferrari a Schumacher en el GP de Italia de F1: el guiño a Argentina

TELESHOW

La divertida confesión de Brenda Gandini a Luisana Lopilato: “Me colé a tu cumpleaños”

La divertida confesión de Brenda Gandini a Luisana Lopilato: “Me colé a tu cumpleaños”

El emotivo reencuentro de Charlotte Caniggia con Mariana Nannis en Gran Hermano Generación Dorada: “Traé la copa a Marbella”

Camilota rompió el récord de Marcelo Tinelli: cuántos alfajores logró meterse en la boca

Marta Fort lanzó comentarios sexuales sobre Licha Martínez: la fuerte indirecta que la esposa del jugador le dedicó

Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, debutó como “angelita” en LAM: “Vine a hablar de todo”

INFOBAE AMÉRICA

La historia real de Charles Boycott, el hombre que convirtió su apellido en un sinónimo de rechazo y protesta

La historia real de Charles Boycott, el hombre que convirtió su apellido en un sinónimo de rechazo y protesta

4 ejercicios de agilidad para sumar al gimnasio y entrenar todo el cuerpo

El régimen iraní afirmó que dos petroleros se incendiaron en Ormuz tras chocar contra minas

El Ejército de Israel lanzó una nueva operación contra infraestructura de Hezbollah en el sur de Líbano

Mark Carney subrayó la necesidad de un EEUU “serio” en la mesa de negociación para alcanzar un acuerdo comercial