El régimen iraní afirmó que dos petroleros se incendiaron en Ormuz tras chocar contra minas

Buque atacado cerca del Estrecho de Ormuz (Archivo)

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La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que dos petroleros chocaron con minas y se incendiaron en el estrecho de Ormuz después de transitar fuera de la ruta que las fuerzas iraníes habían designado.

En un comunicado difundido por medios estatales, el cuerpo militar del régimen sostuvo que los buques intentaron, “a instancias del ejército estadounidense, transitar por una ruta ilegal” antes de “chocar con minas y explotar”. La Guardia Revolucionaria agregó que los dos petroleros “actualmente están en llamas”.

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No informó la identidad de los barcos ni precisó la situación de sus tripulaciones. El Comando Central de Estados Unidos rechazó este martes una versión iraní anterior sobre el impacto de un petrolero contra minas en el estrecho.

“La Armada de la Guardia Revolucionaria ya había advertido sobre los peligros de transitar por el canal minado. Asimismo, se han preparado medidas punitivas adicionales para las navieras que, en lugar de utilizar la ruta autorizada, se dejen engañar por Estados Unidos y pongan sus buques a disposición del enemigo. Estas medidas se implementarán próximamente”, se lee en el comunicado divulgado.

Este episodio en la estratégica vía marítima habría surgido luego de que la Guardia Revolucionaria anunciara este miércoles una nueva oleada de ataques contra objetivos estadounidenses en Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin y la región autónoma del Kurdistán iraquí, tras los bombardeos de Estados Unidos contra territorio iraní por las agresiones a buques mercantes en Ormuz.

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Buques cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 2 de septiembre de 2026 (REUTERS)

La ofensiva iraní se produjo en medio de una escalada que siguió a los ataques estadounidenses del domingo y del martes, los primeros conocidos luego de varias semanas. Las autoridades de Kuwait y Bahréin confirmaron la activación de sus sistemas de defensa ante el ingreso de drones y misiles, aunque no informaron víctimas.

La nueva ronda de enfrentamientos comenzó el domingo, cuando Washington bombardeó instalaciones iraníes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que se trató de ataques “grandes y poderosos” en respuesta a un supuesto intento iraní de colocar minas marinas en el estrecho de Ormuz y al lanzamiento de ocho misiles contra una base estadounidense en Jordania. Trump afirmó que los ocho proyectiles fueron derribados

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El Ejército jordano informó este miércoles que interceptó 10 de los 13 misiles balísticos que ingresaron a su espacio aéreo, mientras los otros tres impactaron en zonas deshabitadas, sin causar víctimas.

El martes, Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos vinculados con la Guardia Revolucionaria. El Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses indicó que la operación alcanzó sistemas de defensa aérea, radares, activos marítimos, capacidades de minado y centros de comunicaciones.

La televisión estatal iraní informó explosiones en el sur de Irán, en zonas próximas al estrecho de Ormuz y en una isla del Golfo. También señaló que las fuerzas estadounidenses atacaron un aeropuerto en la provincia de Kerman.

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Estados Unidos asistió a más de 1.000 buques mercantes a cruzar el estrecho de Ormuz en medio de las amenazas de Irán (@CENTCOM)

El portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Mohebi, advirtió que Estados Unidos “lamentará sus nuevos ataques” y aseguró que “un castigo severo espera a los agresores”, tras la nueva ofensiva estadounidense en torno al estrecho de Ormuz.

Trump respondió el martes con una advertencia en Truth Social. Afirmó que, si Irán toma represalias por los bombardeos, “serán golpeados de nuevo a un nivel mucho más duro y elevado, pero no será el mayor ataque de todos”. “¡Quedará muy poco de la República Islámica de Irán!”, escribió Trump.

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En medio del estancamiento diplomático, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó el martes que Teherán adoptará medidas recíprocas si Estados Unidos vuelve al acuerdo de junio diseñado para poner fin a la guerra. También alertó que una política estadounidense de presión y amenazas puede afectar las gestiones diplomáticas.

(Con información de AFP)