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El Ejército de Israel lanzó una nueva operación contra infraestructura de Hezbollah en el sur de Líbano

Las FDI informaron que los sitios alcanzados eran instalaciones que el grupo terrorista utilizaba para planificar y dirigir ataques contra civiles israelíes y militares

Hezbollah lanzó dos drones explosivos hacia nuestras fuerzas que operan en el espacio de seguridad. En respuesta, las FDI atacaron infraestructuras terroristas de la organización.
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El Ejército de Israel atacó durante la madrugada de este miércoles infraestructura de Hezbollah cerca de Nabatieh, en el sur del Líbano, tras el lanzamiento de dos drones explosivos contra soldados israelíes desplegados en la cadena montañosa de Ali Taher.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que derribaron uno de los aparatos y perdieron contacto con el segundo. Según la versión castrense, no hubo heridos entre sus efectivos. El Ejército sostuvo que los sitios alcanzados eran instalaciones que Hezbollah utilizaba para planificar y dirigir ataques contra civiles israelíes y militares.

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En respuesta a este ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron infraestructura terrorista de Hezbollah en la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano”, indicó el comunicado militar. Durante la noche, el Ejército israelí informó además que su sistema de defensa aérea interceptó un “objetivo aéreo sospechoso” sobre la zona de Kfar Yuval, en el norte de Israel. Más tarde, calificó el episodio como una falsa alarma.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) informó el viernes que registró 1.030 trayectorias de proyectiles entre el 21 y el 27 de agosto, un promedio de 147 por día. La misión advirtió que la situación en el sur del Líbano “sigue siendo frágil” y pidió a Israel y al Líbano cumplir la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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A través de las redes sociales, las FDI mostraron imágenes en blanco y negro del bombardeo a infraestructura terrorista

La FINUL también señaló daños en viviendas e infraestructuras. Los contactos entre Beirut y Jerusalén, bajo mediación de Estados Unidos, permanecen estancados. Hezbollah no participa en esas conversaciones y rechaza cualquier diálogo con Israel, mientras el Gobierno israelí exige el desarme del grupo chií como una condición para un acuerdo duradero.

Las FDI en el sur del Líbano (FDI/Archivo)
Las FDI en el sur del Líbano (FDI/Archivo)

En relación a otro frente de conflicto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó el martes la captura de Muein al-Arabid, jefe de la seguridad interior de Hamas, durante una operación conjunta del Ejército israelí y el Shin Bet en el norte de la Franja de Gaza.

Las fuerzas especiales del Shin Bet irrumpieron en un edificio de una zona urbana próxima a la residencia de al-Arabid. Durante el operativo, la fuerza aérea israelí atacó objetivos militares en el área para neutralizar amenazas contra los soldados desplegados, según las FDI.

El detenido fue trasladado a territorio israelí, donde quedó bajo investigación. El Ejército lo acusó de promover planes contra las tropas apostadas en la llamada línea amarilla, la demarcación establecida por el alto el fuego.

Netanyahu definió a al-Arabid como uno de los integrantes de la cúpula de Hamas. “Fue responsable de ocultar y trasladar a nuestros rehenes, de esconder a altos mandos de Hamas, aumentar su fuerza e intentar restablecer las capacidades de la organización terrorista”, afirmó en un comunicado divulgado en redes sociales.

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán en Jerusalén, el 15 de junio de 2026. REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán en Jerusalén, el 15 de junio de 2026. REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo

El mandatario sostuvo que el jefe de seguridad interior participó recientemente en acciones para restaurar el control de Hamas sobre el enclave y en una campaña de desinformación sobre el proceso de desmilitarización acordado. Según el Ejército, no hubo bajas entre las fuerzas israelíes durante la operación.

El alto el fuego entre Israel y Hamas entró en vigor el 10 de octubre de 2025, después de más de dos años de guerra iniciada tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. El acuerdo, impulsado por Estados Unidos, estableció la línea amarilla como una demarcación temporal que dejó bajo control israelí el 53% de Gaza, mientras el 47% restante quedó en manos palestinas.

Hamas denunció desde entonces desplazamientos unilaterales de esa línea hacia el oeste por parte de las fuerzas israelíes. Netanyahu reconoció que el Ejército llegó a controlar más del 60% del enclave. El plan de paz de Washington condiciona una retirada israelí más amplia al desarme completo de Hamas, un punto aún pendiente.

Mi directriz es clara: el Estado de Israel continuará persiguiendo a todos los líderes de Hamas y a todos los que participaron en la masacre del 7 de octubre”, declaró Netanyahu, tras felicitar al Ejército y al Shin Bet.

(Con información de EFE)

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