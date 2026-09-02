El emotivo homenaje de Ferrari a Schumacher en el GP de Italia de F1: el guiño a Argentina

Ferrari rinde homenaje a Michael Schumacher: un legado en la pista

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Ferrari presentó una decoración especial de su monoplaza SF-26 para el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se disputará este fin de semana de septiembre, para homenajear a Michael Schumacher, el piloto más exitoso en la historia de la Scuderia. En el anuncio se destacó un detalle que recordó las carreras en Argentina.

En el Autódromo de Monza, las dos SF-26 que manejarán Lewis Hamilton y Charles Leclerc perderán el tono blanco de la cubierta del motor para adoptar un rojo más intenso, en una decisión que evoca el Ferrari F310 de 1996, el primer monoplaza con el que Schumacher compitió vestido de rojo.

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El diseño conmemora el 30º aniversario del desembarco del alemán en Maranello y los 20 años de su última temporada con el equipo, en 2006. La decoración incluye tipografía retro en los dorsales de ambos pilotos y la firma de Schumacher, ubicada entre los números y el logo de su principal patrocinador. En la trompa del auto se añadieron las siete estrellas blancas que el heptacampeón solía lucir en su casco, en referencia directa a sus siete títulos mundiales. Las llantas BBS incorporarán detalles dorados en los bordes. Las llantas del monoplaza de 1996 eran completamente doradas.

El Ford Falcon en primer plano, la bandera de Ferrari y el taxi que asoma (Captura de video)

El equipo de Maranello anunció este reconocimiento al Kaiser en un video publicado este miércoles en sus redes sociales. Un detalle que llamó la atención es que se muestran imágenes del Gran Premio de la República Argentina de F1 de 1996 o 1997, ya que es un día soleado, se ve en primer plano un Ford Falcon y de fondo aparece un taxi (parece ser un Renault 12) y una camioneta Renault Trafic.

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La transformación no se limita al monoplaza. Tanto Hamilton como Leclerc vestirán con buzos antiflama que conservan el rojo tradicional, pero suman franjas blancas en el frente, los brazos y los hombros. En la parte superior de la espalda se incorporaron siete estrellas con el mismo estilo que utilizaba Schumacher en sus cascos, además del logo del piloto alemán en la zona de la cadera. El personal a pie de pista también usará indumentaria alusiva al homenaje durante todo el fin de semana.

Schumacher, de 57 años, disputó 179 carreras con Ferrari entre 1996 y 2006, la etapa más larga de cualquier piloto en la historia de la escudería. En ese período sumó cinco de sus siete campeonatos mundiales de manera consecutiva, entre 2000 y 2004, además de 72 victorias y 58 poles bajo la dirección de Jean Todt y Ross Brawn.

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Michael Schumacher y Rubens Barrichello con las Ferrari F2002. El brasileño volverá a manejar ese auto este sábado en Monza (REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo)

Ferrari confirmó que exhibirá tres monoplazas emblemáticos de la era Schumacher durante el fin de semana: el F310 de 1996, con el que debutó en la escudería; el F2002; y el 248 F1, el último modelo que condujo en 2006 antes de su primer retiro. El Museo Ferrari en Maranello mostrará los cinco autos con los que Schumacher conquistó sus títulos con la marca italiana, junto con sus trofeos y un Ferrari F340, proyecto en el que también participó.

El punto culminante de la celebración llegará con una exhibición del F2002 a cargo de dos figuras cercanas al legado del alemán. Rubens Barrichello, ex compañero de equipo de Schumacher, conducirá el auto el sábado por la tarde, mientras que Sebastian Vettel, amigo cercano del heptacampeón y ex piloto de Ferrari, dará una vuelta de honor con el mismo monoplaza el domingo, minutos antes de la largada de la carrera.

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“La etapa de Michael en Ferrari fue mucho más que victorias y títulos: su incansable búsqueda de la perfección, atención al detalle, disciplina y capacidad para ser un verdadero jugador de equipo ayudaron a crear una cultura que se convirtió en una de las características definitorias de la Scuderia”, declaró el equipo en un comunicado. “Treinta años después, esa cultura sigue formando parte de la forma en que Ferrari aborda la competición hoy”, agregó la Scudería, que calificó a Monza como “el lugar ideal” para celebrar ese legado.

Las celebraciones se extenderán más allá del circuito conocido como el Templo de la Velocidad. Ferrari organizará actividades en Milán con la presencia de Hamilton y Leclerc, en el marco de un fin de semana que la marca italiana dedicó por completo a la memoria del piloto que definió su época más exitosa en la Fórmula 1.

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