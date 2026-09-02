Cuál es la disciplina milenaria que puede realizarse en el hogar y fortalece músculos sin equipamiento

El tai chi walking surge como una alternativa en interiores que conserva beneficios clave como la mejora del equilibrio, el fortalecimiento muscular y la reducción del riesgo de caídas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La caminata convencional figura entre las actividades más recomendadas por la medicina preventiva: reduce la presión arterial, frena el deterioro articular, disminuye el riesgo de demencia y tiene efectos positivos sobre el sueño y la salud mental. Sin embargo, el clima adverso o la falta de acceso a una cinta de correr pueden interrumpir esa rutina.

Ante esas situaciones, tres especialistas citados por Parade apuntaron al tai chi walking, una forma de movimiento lento derivada de las artes marciales chinas, como una alternativa que puede practicarse íntegramente en espacios interiores sin resignar sus beneficios esenciales: mejora del equilibrio, fortalecimiento muscular y reducción del riesgo de caídas.

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Una práctica sin límites de espacio

Raymond Li, entrenador personal certificado por la Academia Nacional de Medicina Deportiva (NASM) de Estados Unidos y profesor de tai chi en Manhattan Tai Chi, afirmó que esta práctica puede realizarse en interiores con igual efectividad que al aire libre. “En muchos casos, el entorno interior es en realidad el ideal, especialmente para principiantes o adultos mayores”, señaló. A diferencia de la caminata tradicional —donde la velocidad y la distancia son variables centrales—, el tai chi walking pone el foco en cómo se desplaza el peso corporal, cómo se apoya cada pie, la postura y el nivel de conciencia durante el movimiento.

Uno de los mitos más extendidos sobre esta práctica es que exige amplitud de espacio. Li lo contradijo: una sala, un pasillo o un pequeño estudio son suficientes. “Incluso unos pocos pasos lentos hacia adelante y hacia atrás pueden ser muy efectivos”, afirmó el especialista, y citó un dicho de las artes marciales chinas tradicionales: “Deberías poder practicar tu arte marcial en un espacio no mayor al que ocupa un buey echado”.

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El tai chi walking prioriza el desplazamiento del peso corporal, el apoyo de cada pie, la postura y la conciencia del movimiento por sobre la velocidad y la distancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios físicos respaldados por especialistas

Regie Tiu, fisioterapeuta y fundador de Restore Plus Physical Therapy en Long Island City, Nueva York, señaló que los beneficios del tai chi en interiores y en exteriores son en gran medida equivalentes. “El movimiento lento y el desplazamiento del peso trabajan los músculos y mejoran el equilibrio independientemente del entorno”, explicó.

Pese a esa equivalencia general, el propio Tiu señaló que el entorno sí introduce diferencias. Al practicarlo al aire libre, el suelo irregular y las variaciones del viento obligan al cuerpo a realizar pequeños ajustes posturales constantes, lo que puede potenciar levemente los beneficios sobre el equilibrio. En interiores, en cambio, la superficie plana y controlada representa una ventaja para quienes se inician en la práctica.

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La doctora Syd Young, fisioterapeuta y fundadora de Out Wellness, agregó que el entorno exterior suma el contacto con la naturaleza y la exposición a la luz solar, aunque destacó que practicar en casa tiene sus propias ventajas: sin condicionantes climáticos y con un piso predecible. “Le digo a mis pacientes que la mejor versión es ambas: en interiores para el desarrollo diario de la habilidad, al aire libre cuando las condiciones lo permiten”, sostuvo Young.

Tiu coincidió en que ambas modalidades se complementan y que la elección del entorno no debería ser un obstáculo para mantener la rutina. Lo que importa, subrayaron los tres especialistas, es la continuidad de la práctica y la calidad del movimiento, no el lugar donde se realiza.

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Regie Tiu explicó que el tai chi en exteriores puede exigir más ajustes posturales por el suelo irregular y el viento, mientras que los interiores ofrecen una superficie plana y controlada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacerlo de forma segura en casa

Para quienes comiencen, los tres especialistas recomendaron una serie de precauciones básicas. Li sugirió identificar una superficie estable, no resbaladiza y libre de obstáculos. La doctora Young añadió retirar alfombras sueltas, cables y objetos del suelo, asegurarse de contar con buena iluminación y ubicarse cerca de una mesada o mueble firme durante las primeras semanas. Las sesiones iniciales deben ser breves: “La caminata lenta es sorprendentemente agotadora, y la fatiga es el momento en que la forma y el equilibrio fallan”, advirtió Young.

En cuanto al calzado, los expertos coincidieron en que practicarlo descalzo aporta retroalimentación sensorial y activa la musculatura intrínseca del pie, lo que colabora con la estabilidad. No obstante, Tiu alertó que para personas con neuropatía (afección nerviosa que reduce la capacidad de sentir el suelo), pie diabético (complicación asociada a la diabetes que compromete la circulación y la sensibilidad) o entumecimiento, esta opción incrementa el riesgo de resbalones en superficies duras. En esos casos, las medias antideslizantes o el calzado con soporte son la alternativa recomendada. Li señaló que el calzado también es una buena opción para adultos mayores, ya que proporciona mayor amortiguación, soporte plantar y protección.

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“El tai chi indoor elimina casi todas las excusas que nos damos. Sin equipamiento, sin cuota, sin clima, sin traslado. Solo necesitás un pasillo y unos minutos sin apuro”, sintetizó la doctora Young.