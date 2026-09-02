Salud

Hiperglucemia: cuándo actuar de inmediato y qué señales obligan a pedir ayuda

Sed intensa, vómitos, confusión y dificultades para respirar pueden advertir una descompensación que requiere evaluación sin demoras.

Silueta de un cuerpo humano con órganos internos, una luz de alarma roja sobre el páncreas y cubos anaranjados alrededor.
La hiperglucemia puede causar sed intensa, micción frecuente, fatiga y visión borrosa, y en personas con diabetes suele vincularse con insulina omitida, cambios en la alimentación, deshidratación, infecciones, estrés o variaciones en la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aumento de azúcar en sangre puede aparecer de manera gradual o manifestarse con rapidez, y no siempre provoca señales inmediatas. Cuando la glucosa se mantiene por encima de los valores habituales, el organismo empieza a mostrar distintos signos que van desde sed intensa, micción frecuente, fatiga o visión borrosa hasta cuadros de mayor compromiso.

En personas con diabetes, este desajuste puede estar vinculado con dosis omitidas de insulina o medicamentos, cambios en la alimentación, deshidratación, infecciones, estrés o modificaciones en la actividad física.

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Aunque algunos episodios de hiperglucemia pueden corregirse con medidas puntuales y seguimiento, otros requieren atención médica urgente por el riesgo de complicaciones graves. Entre ellas se encuentran la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar hiperglucémico, dos cuadros asociados a niveles muy altos. Según la Universidad de Chicago, los aumentos pueden indicar un problema que exige una evaluación rápida, sobre todo si los síntomas empeoran o no ceden.

Algunas medidas caseras pueden ayudar en situaciones leves y con la persona alerta, mientras que otros escenarios exigen suspender cualquier intento de control doméstico y buscar asistencia inmediata. La diferencia entre una situación manejable y una urgencia depende de los síntomas, del contexto clínico y de la persistencia de los valores elevados.

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la hiperglucemia requiere atención médica urgente cuando persiste, empeora o se asocia con complicaciones como la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar hiperglucémico (Imagen ilustrativa infobae)

Cómo enfrentar los cuadros graves

De acuerdo con la Universidad de Chicago, una de las primeras medidas es beber agua de inmediato, ya que la hidratación ayuda a diluir el exceso de glucosa y favorece su eliminación a través de la orina. También conviene evitar bebidas azucaradas y jugos, porque pueden elevar todavía más los valores.

Durante un episodio de hiperglucemia, puede ser útil evitar temporalmente los carbohidratos hasta que el nivel de azúcar empiece a descender. Además, los especialistas indican que la insulina o los medicamentos deben administrarse exactamente como fueron recetados. Esa precisión es central, porque modificar dosis por cuenta propia puede agravar la situación en lugar de resolverla.

Según un documento del National Institute of Diabetes, la insulina de acción rápida puede disminuir la glucosa cuando el problema se relaciona con una cantidad insuficiente de insulina o con una dificultad del cuerpo para usarla de forma adecuada. La entidad remarcó que la cantidad a administrar debe estar previamente indicada por un profesional y que, después de aplicarla, puede ser necesario volver a controlar la glucemia a los 15 minutos para verificar que efectivamente esté bajando y no descienda por debajo de lo esperado.

Las señales de alarma son claras. La Universidad de Chicago indicó que es una urgencia si el azúcar en sangre se mantiene por encima de 300 miligramos de glucosa por decilitro de sangre pese al tratamiento. Los vómitos, confusión, mareos, dificultad para respirar y debilidad intensa son otros de los síntomas que anticipan una emergencia. Esos signos pueden estar asociados con cetoacidosis diabética, cuando el cuerpo empieza a descomponer grasa para obtener energía y acumula cetonas.

Tomar agua hidratación
En emergencias leves y con la persona alerta, beber agua y evitar bebidas azucaradas puede ayudar a bajar el azúcar en sangre al favorecer la eliminación de glucosa por la orina (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el dietista Michael Dansinger de WebMD, este cuadro puede presentarse con sed extrema, boca seca, micción frecuente, náuseas, vómitos, dolor abdominal, respiración dificultosa, mareos, confusión y desmayo. La revista también explicó que el síndrome hiperosmolar hiperglucémico suele asociarse con niveles de glucosa por encima de 600 miligramos por decilitro, deshidratación marcada y alteraciones neurológicas, y requiere atención inmediata.

La reducción sostenida de la glucosa depende de hábitos consistentes y seguimiento médico

Fuera de una emergencia, el control del azúcar en sangre se plantea en un proceso más prolongado. Según Cleveland Clinic, algunos cambios de rutina pueden contribuir a reducir la glucosa sin medicamentos, aunque sus efectos suelen observarse con el tiempo y no de forma inmediata. Megan Asterino-McGeean, educadora en diabetes de la institución, señaló que el manejo de la alimentación, el peso corporal y otros hábitos cotidianos puede influir en esa evolución.

Una de las medidas señaladas por la clínica es revisar la calidad de los carbohidratos y sostener una distribución regular a lo largo del día. La institución indicó que aquellos con mayor contenido de fibra y densidad nutricional, suelen ser opciones más adecuadas para la vida diaria. En ese grupo ubicó a las legumbres, los cereales integrales, las batatas, las frutas y el yogur griego.

Otro consejo es organizar comidas equilibradas, en las que los carbohidratos se combinen con verduras sin almidón y proteínas magras. Ese esquema busca moderar el impacto glucémico de cada comida y reducir las variaciones bruscas en los valores. También puede facilitar una mayor estabilidad en personas que necesitan ordenar su alimentación como parte del tratamiento.

Por otro lado, un factor de riesgo es el estrés. La institución advirtió que las situaciones de tensión pueden afectar la glucosa en sangre, por lo que incorporar herramientas para manejarla forma parte de la estrategia de control. Entre las opciones figuran los pasatiempos, la terapia y otras prácticas que ayuden a evitar respuestas que pueden empeorar el cuadro, como comer en exceso o consumir alcohol.

Salmón cocido, pollo en rebanadas, pimientos asados, brócoli, quinoa, batata, ensalada de espinacas, limón, perejil, platos, cubiertos, vaso de agua en mesa de madera.
Durante un episodio de hiperglucemia, los especialistas recomiendan evitar temporalmente los carbohidratos y usar la insulina o los medicamentos solo como fueron recetados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución incluyó además el abandono del tabaco entre las medidas recomendadas. Según indicó, la nicotina altera la respuesta del organismo a la insulina y favorece procesos inflamatorios, dos factores que pueden complicar el control metabólico. En paralelo, advirtió que muchos remedios naturales promocionados para bajar la glucosa no cuentan con pruebas suficientes de eficacia y seguridad, y que su uso junto con tratamientos para la diabetes puede implicar riesgos.

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