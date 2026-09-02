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Mark Carney subrayó la necesidad de un EEUU “serio” en la mesa de negociación para alcanzar un acuerdo comercial

El jefe de Gobierno canadiense sostuvo que las relaciones entre Ottawa y Washington no volverán pronto a la normalidad y definió el escenario como una nueva situación ”a la que tenemos que ajustarnos”

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios de comunicación tras suspender las negociaciones comerciales con Estados Unidos, en Ottawa, Ontario, Canadá, el 22 de agosto de 2026 (REUTERS/Chris Tanouye)
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios de comunicación tras suspender las negociaciones comerciales con Estados Unidos, en Ottawa, Ontario, Canadá, el 22 de agosto de 2026 (REUTERS/Chris Tanouye)
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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que las conversaciones comerciales con Estados Unidos podrían reanudarse si Washington adopta una posición seria, aunque rechazó condiciones que, según sostuvo, pondrían a las industrias canadienses bajo control de empresas estadounidenses o las dejarían “desmanteladas gradualmente en Canadá y eliminadas”.

“Cuando los estadounidenses dejen de hacer memes, de lanzar pullas y de intentar hacerse los duros, y empiecen a tomarse en serio la posibilidad de mantener esas conversaciones, podremos tener esas conversaciones”, sostuvo Carney.

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Las declaraciones se produjeron después de una serie de críticas desde Washington tras el quiebre de las negociaciones comerciales del 21 de agosto. El presidente Donald Trump anunció que cambiará la denominación del lago Ontario por “lago Estados Unidos” y publicó burlas contra Canadá vía redes sociales.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sostuvo que Canadá no podía responder “ojo por ojo” frente a una economía como la de Estados Unidos, 13 veces mayor. Además, afirmó en Fox News que él y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, le dieron una “paliza verbal” a Carney.

Hegseth también publicó el lunes una imagen de dos cadetes en un centro de entrenamiento de Columbia Británica, acompañada por el mensaje “esto es real” y una bandera canadiense. Carney definió esa publicación como “indigna de su cargo”. El Pentágono respaldó el mensaje y señaló que “la publicación en X habla por sí sola”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante un almuerzo de trabajo con líderes del G7 y de Oriente Medio en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante un almuerzo de trabajo con líderes del G7 y de Oriente Medio en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

El primer ministro canadiense afirmó que el enfoque de Estados Unidos habría transformado a sectores canadienses en subsidiarias de empresas estadounidenses o los habría sometido a condiciones que implicaban que quedarían “desmanteladas gradualmente en Canadá y eliminadas”. “No lo haremos; por supuesto, no vamos a aceptar esas condiciones”, agregó el jefe de Gobierno, quien señaló que Washington pretendía un acuerdo “no competitivo” para sectores estratégicos, como la industria automotriz, y que buscaba cambios que afectarían las protecciones del idioma francés y de la cultura canadiense.

Carney también acusó a Estados Unidos de intentar imponer límites a futuros acuerdos comerciales canadienses. “Canadá es un Estado soberano. Cerraremos acuerdos de libre comercio con los países con los que queramos cerrar acuerdos de libre comercio”, afirmó. Ante esta postura, sostuvo que existían componentes mutuamente beneficiosos antes de la ruptura de las conversaciones.

Bea Bruske, presidenta del Congreso Laboral Canadiense, afirmó que el jefe de Gobierno transmitió el martes a dirigentes sindicales que las relaciones con Estados Unidos no volverán pronto a la normalidad y definió el escenario como “una nueva normalidad a la que tenemos que ajustarnos”.

La presidenta del Congreso Laboral de Canadá, Bea Bruske (REUTERS/Patrick Doyle/Archivo)
La presidenta del Congreso Laboral de Canadá, Bea Bruske (REUTERS/Patrick Doyle/Archivo)

El mandatario recibió además un respaldo político tras las elecciones especiales del lunes, en las que el Partido Liberal ganó tres distritos, entre ellos Chicoutimi-Le Fjord, en Quebec. En ese distrito, los conservadores quedaron en tercer lugar. Con esos resultados, los liberales llegaron a 173 de los 343 escaños de la Cámara de los Comunes. Nelson Wiseman, profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto, sostuvo que las amenazas de anexión de Trump tienen un impacto particular en Quebec.

“Los quebequenses son quienes más tienen que perder en un escenario apocalíptico en el que Estados Unidos absorba a Canadá y desaparezca el estatus del idioma francés”, afirmó.

Tras el fracaso de las negociaciones, Trump impuso aranceles de 50% sobre cerca de USD 20.000 millones en bienes canadienses. Canadá prevé aplicar desde el 8 de septiembre gravámenes de represalia, de entre 15% y 50%, sobre casi 20.000 millones de dólares en productos estadounidenses.

(Con información de Associated Press)

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