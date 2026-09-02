Los 11 pases de los jugadores de la selección argentina en el mercado europeo tras el Mundial 2026

Dibu Martínez, Cuti Romero, Enzo Fernández, Gerónimo Rulli y Valentín Barco, entre los cinco pases más destacados de la Scaloneta en este mercado

Guardar

Con el mercado de pases ya concluido, varios de los integrantes de la selección argentina en el Mundial 2026 han dado nuevos pasos en sus carreras deportivas y cambiaron de club. Proyectando hacia la Copa del Mundo de 2030, así está la actualidad de los futbolistas que podrían integrar la nómina para el próximo torneo de la FIFA.

Sobre el cierre del límite de las transferencias, hubo movimientos de alto impacto, como el pase de Enzo Fernández al Manchester City, el de Emiliano Dibu Martínez al Chelsea, Facundo Medina al Bayer Leverkusen, Cristian Cuti Romero al Atlético de Madrid, Nahuel Molina a la Roma, Exequiel Palacios al Ipswich Town de Inglaterra y Nicolás González a Juventus (volvió de un préstamo en Atlético de Madrid), entre otros.

PUBLICIDAD

El primero de los integrantes de la Scaloneta que fue presentado en su nuevo club había sido el defensor Marcos Senesi (29 años), durante la Copa del Mundo. El ex jugador de San Lorenzo y Feyenoord quedó libre del Bournemouth y pasó al Tottenham de la Premier League. Cabe recordar que el entrerriano había sido convocado de urgencia por la lesión de Leonardo Balerdi, quien también cambió de destino al ser transferido del Olympique de Marsella a la Roma.

Cuti Romero fue presentado como nuevo refuerzo del Atlético de Madrid (EFE/ Chema Moya)

Las otras figuras de la Selección que cambiaron de club son el Dibu Martínez (34), quien dejó el Aston Villa y ya debutó en el Chelsea pese a haber estado cerca de Juventus. Al caso del arquero se le suman los de Cristian Cuti Romero (28), quien llegó para reforzar al Atlético de Madrid de Diego Simeone. El Colchonero cuenta además con Juan Musso (32), Giuliano Simeone (23) y Julián Álvarez (26), quien se quedó en el plantel pese al conflicto por su truncado pase al Barcelona. Enzo Fernández (25), en tanto, pasó del Chelsea al Manchester City en 140 millones de euros. Otro de los campeones del mundo que se mudó del Viejo Continente a la Argentina fue Thiago Almada (25), reciente incorporación de River Plate.

PUBLICIDAD

Otro de los que tiene nuevo equipo es Valentín Barco (22 años). El Colo fue transferido del Racing de Estrasburgo al Chelsea y ya se estrenó con el club de Londres. Además, Alejandro Garnacho (22), quien no fue convocado al último Mundial pero está en el radar de la Selección, se convirtió en refuerzo del Aston Villa luego de sus pasos por Chelsea y Manchester United. Lo mismo que el defensor Zaid Romero (26), traspasado en este mercado desde Brujas de Bélgica al Getafe de La Liga de España.

Dibu Martínez debutó con una victoria en Chelsea (Reuters/John Sibley)

El resto de los subcampeones mundiales permanecen en sus clubes, con contrato, y por el momento no han aparecido ofertas. La única excepción es la del Flaco José Manuel López. El delantero de 25 años firmó recientemente su extensión de contrato hasta 2030 con el Palmeiras. Lo mismo ocurre con el lateral derecho Agustín Giay (22), el cual viajó a Estados Unidos con el grupo junto a Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Simón Escobar e Ignacio Ovando. El ex defensor de San Lorenzo era seguido de cerca por el Como, Roma, Napoli, Atalanta y Atlético de Madrid. Sin embargo, seguirá en Brasil.

PUBLICIDAD

En cuanto a los jugadores que en el futuro podrían ser convocados a la Selección, Franco Mastantuono (18) fue cedido a préstamo desde el Real Madrid a Fiorentina de Italia. El mismo destino que tuvo Mateo Pellegrino (24), vendido desde el Parma en 25 millones de euros. En tanto que Gianluca Prestianni (20), jugador que participó de selecciones juveniles y estuvo en la prelista del Mundial, sigue en el Benfica, pese a ser tentado por otros equipos para cambiar de aire. Sonó en el Millonario y el Trabzonspor de Turquía, pero se quedó en las Águilas. Quien sí dio el salto en la Serie A fue Santiago Castro (21), el delantero surgido en Vélez y con gran rendimiento en Bologna fue adquirido por la Roma y jugará con Matías Soulé (23), otro de los futbolistas que está en el radar de AFA, además de Nahuel Molina y Leonardo Balerdi.

Franco Mastantuono con la camiseta de Fiorentina tras ser traspasado a préstamo desde el Real Madrid

En otro orden, el Diablito Claudio Echeverri (20), quien no pudo asentarse en Europa luego de ser vendido por River, regresó al Manchester City (dueño de su pase) tras su préstamo en el Girona de España y volvió a salir cedido al Benfica de Portugal. También se dio la venta del joven delantero Thomas De Martis (18) de Lanús al Parma de Italia.

PUBLICIDAD

Sobre los jóvenes proyectos que podrían llegar a disputar el Mundial 2030, hay algunos futbolistas que fueron convocados a la última Copa del Mundo Sub 20 como Milton Delgado (Boca Juniors), Tobías Andrada (River Plate), Dylan Gorosito (Boca), Julio Soler (Bournemouth), Maher Carrizo (FC Copenhague), Tomás Pérez (Atlético Mineiro), Álvaro Montoro (Botafogo), Alejo Sarco (Sporting Gijón), Santino Andino (Panathinaikos) y Mateo Silvetti (Inter Miami).

Pese al conflicto con el Atlético de Madrid, Julián Álvarez continuará en el club colchonero (EFE/Kiko Huesca)

Los que cambiaron de club:

Enzo Fernández (Chelsea al Manchester City), Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa al Chelsea), Cristian Cuti Romero (Tottenham a Atlético de Madrid), Facundo Medina (Olympique de Marsella a Bayer Leverkusen), Nahuel Molina (Atlético de Madrid a Roma), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella a Manchester City), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen a Ipswich Town), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella a Roma), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo a Chelsea), Nicolás González (Atlético de Madrid a Juventus), Thiago Almada (Atlético de Madrid a River Plate), Alejandro Garnacho (Chelsea a Aston Villa), Franco Mastantuono (Real Madrid a Fiorentina), Mateo Pellegrino (Parma a Fiorentina), Santiago Castro (Bologna a AS Roma), Zaid Romero (Brujas al Getafe), Mateo Del Blanco (Unión a Racing de Estrasburgo), Joaquín Freitas (River a Flamengo), Maher Carrizo (Ajax a FC Copenhague), Thomas De Martis (Lanús a Parma) y Alejo Sarco (Borussia Mönchengladbach al Sporting Gijón).

PUBLICIDAD

Los que siguen en sus clubes:

Lisandro Martínez (Manchester United), Alexis Mac Allister (Liverpool), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), Juan Musso (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Betis), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Beltrán (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Tomás Aranda (Boca Juniors), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Alan Varela (Porto), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como), Julio Soler (Bournemouth), Agustín Giay (Palmeiras), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Simón Escobar (Vélez).