Salud

Los cambios mínimos en el escritorio que reducen los dolores de espalda, cuello y hombros

El quiropráctico Andrew Bang, citado por Cleveland Clinic, explicó que una configuración ergonómica con la cabeza y la columna alineadas disminuye la tensión acumulada por horas frente a pantallas y tareas repetitivas

Un hombre sentado en una silla de oficina trabaja ante un escritorio con una computadora, lámpara y plantas.
El trabajo de oficina frente a notebook y pantallas puede causar dolor de espalda, cuello y hombros, pero esos malestares pueden prevenirse con cambios en el puesto de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pasar la jornada frente a una notebook o una pantalla de escritorio dejó de ser una excepción y se volvió una rutina para millones de personas. En ese contexto, los dolores de espalda, cuello y hombros asociados al trabajo de oficina pueden prevenirse con cambios concretos en el puesto de trabajo.

La relevancia del tema está en una escena diaria: horas de sedentarismo, poco movimiento y posturas sostenidas que el cuerpo compensa hasta que aparece el malestar.

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La organización del escritorio, la altura de la silla y la ubicación del monitor inciden sobre músculos y articulaciones en una actividad marcada por tareas repetitivas y exposición prolongada a pantallas.

Mujer sentada en una silla de oficina frente a un monitor de computadora sobre un escritorio de madera, con una luz verde en el cuello y la espalda.
La ergonomía busca adaptar el escritorio al cuerpo para reducir la tensión sobre músculos y articulaciones durante la jornada laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un artículo de Cleveland Clinic sobre cómo organizar la oficina para evitar dolores, el quiropráctico Andrew Bang advirtió que esos desajustes diarios pueden acumular tensión con el tiempo y derivar en molestias persistentes.

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La novedad práctica del enfoque pasa por la idea de que ajustes pequeños en silla, teclado, mouse y pantalla pueden modificar la carga física de toda la jornada.

Por qué el escritorio puede convertirse en una fuente de dolor

El punto de partida es la ergonomía, un criterio de organización del espacio que busca adaptar el entorno de trabajo al cuerpo. En términos simples, apunta a que una tarea pueda hacerse con la menor tensión posible sobre músculos y articulaciones.

Hombre experimenta dolor en la cintura debido al sedentarismo y la mala postura. Prioriza la salud corporal con ejercicios para aliviar dolores musculares y mejorar tu bienestar diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Andrew Bang explicó que la postura neutral alinea cabeza, hombros y espalda y evita compensaciones físicas por horas de sedentarismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la explicación de Bang, el objetivo no es sostener una postura rígida, sino conservar una posición neutral, con la cabeza, los hombros y la espalda alineados. Ese principio adquiere relevancia en una escena frecuente: trabajar muchas horas con la cabeza adelantada, los hombros encogidos o la espalda encorvada para llegar al teclado o mirar la pantalla.

Bang indicó en ese artículo que esas exigencias repetidas pueden transformarse en “muchos dolores y molestias” a lo largo del tiempo. En la práctica, ese patrón puede expresarse en dolor de cuello, rigidez en la parte alta de la espalda, molestias en hombros y tensión en la zona lumbar, que corresponde al sector bajo de la columna.

Persona sentada en una silla de oficina, ajusta la altura del monitor de su computadora en un escritorio, con teclado, ratón, plantas y taza.
Un escritorio mal configurado puede generar dolor de cuello, rigidez en la espalda alta, molestias en los hombros y tensión lumbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un puesto mal configurado no suele provocar una lesión inmediata, pero sí una cadena de compensaciones físicas que se repiten cada día. Esa persistencia vuelve relevante el tema para la agenda de bienestar: no se trata de un dolor esporádico, sino de un malestar asociado a una forma extendida de trabajar.

Los ajustes mínimos que pueden cambiar la jornada

Bang señaló que la silla es el primer punto a revisar porque define la posición del resto del cuerpo. Si la altura no acompaña una alineación cómoda, la persona tiende a adaptar hombros, cadera y espalda para sostener la tarea. A partir de esa base, el escritorio debe permitir que los hombros se mantengan relajados mientras se escribe o se usa el mouse.

La ubicación del monitor también ocupa un lugar decisivo. Según explicó el especialista, la referencia más conveniente es que la mirada llegue de forma natural hacia la parte inferior del tercio superior de la pantalla.

Dos imágenes de un hombre de mediana edad en una oficina: una con postura correcta (verde) frente a un ordenador y otra con postura encorvada (rojo).
La silla define la posición del cuerpo y su altura influye en la alineación de hombros, cadera y espalda durante el trabajo de oficina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese ajuste reduce el tiempo que la cabeza permanece inclinada hacia abajo y, con ello, la carga sobre el cuello: Bang recordó que pesa entre 10 y 12 libras —unos 4,5 a 5,4 kilogramos— y explicó que, cuanto más se proyecta hacia delante respecto de los hombros, mayor es el esfuerzo que deben realizar los músculos cervicales para sostenerla.

El uso de notebook agrega una dificultad conocida: teclado y pantalla están integrados en una sola pieza. Por eso, Bang recomendó utilizar teclado y mouse externos para separar ambas funciones y elevar la pantalla sin comprometer la postura de los brazos.

Si el monitor queda bajo, puede elevarse con libros o con un soporte. Si el teclado obliga a encoger los hombros, su posición puede moverse unos centímetros.

Mujer sentada en una silla frente a un escritorio con un ordenador, tocándose el cuello y la espalda baja
La ubicación del monitor debe permitir que la mirada llegue al tercio superior de la pantalla para evitar que la cabeza quede inclinada hacia abajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sedentarismo también forma parte del problema

La organización del escritorio no resuelve por sí sola el malestar si la jornada transcurre sin pausas. El artículo citado advierte que el cuerpo no está diseñado para permanecer inmóvil durante horas. Esa observación desplaza el foco desde la postura hacia otro punto de bienestar: la inmovilidad sostenida como componente habitual del trabajo de oficina.

Bang explicó que pasar demasiado tiempo sentado puede afectar en especial a la cadera, la espalda baja y los glúteos. La nota menciona el término dead butt syndrome, una expresión usada para describir la menor activación de los músculos glúteos después de largos períodos de sedentarismo.

Persona sentada en una silla de oficina blanca. Su mano derecha está en la espalda baja. Un portátil, una taza y papeles sobre el escritorio. Ventana de fondo
En el uso de notebook, Andrew Bang recomendó sumar teclado y mouse externos para elevar la pantalla sin comprometer la postura de los brazos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo también asocia la repetición de malas posiciones con el desgaste progresivo de estructuras articulares. Según Bang, ese proceso puede favorecer el desarrollo de artrosis, una enfermedad degenerativa que produce dolor, rigidez y menor movilidad.

En ese marco, la recomendación práctica del especialista fue interrumpir la quietud cada 45 a 60 minutos con una pausa breve para caminar, estirarse o cambiar de posición. La propuesta se integra a acciones habituales de la jornada, como buscar agua, ir al baño o levantarse del escritorio por unos minutos.

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