Salud

Por qué ir acompañado al médico puede ayudar a cualquier edad

Llevar a un familiar, una pareja o una persona de confianza a una consulta puede servir para recordar indicaciones, ordenar preguntas y entender mejor los pasos a seguir

Un médico con guardapolvo y estetoscopio conversa con una pareja adulta sentada en un consultorio moderno y luminoso. Hay paredes blancas y una camilla azul.
Mayo Clinic recomienda asistir a la consulta médica con una persona de confianza para tomar nota y seguir la conversación con el profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ir al médico con otra persona puede cambiar mucho más que la logística de una cita. Contar con apoyo durante la atención puede ayudar a recordar indicaciones, ordenar preguntas y atravesar con mayor claridad decisiones complejas, una ventaja que cobró nuevo valor después de la pandemia y de los cambios en la relación entre profesionales y pacientes.

En diagnósticos sensibles, como el cáncer de mama, la presencia de un familiar o persona de confianza puede aportar contención y facilitar el procesamiento de información.

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Qué puede aportar una segunda persona

Un hombre en bata de hospital y una mujer sentados en sillas azules. Ella lo abraza. Dos profesionales de la salud con mascarillas revisan un portapapeles en el fondo.
La carga emocional ante un diagnóstico nuevo o una derivación puede dificultar la atención, y el acompañamiento ayuda a que la información médica no se pierda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La utilidad de asistir acompañado no depende únicamente de la edad ni de la gravedad del cuadro. Según la Mayo Clinic, sumar a alguien de confianza puede servir para registrar síntomas, antecedentes y dudas, además de retener mejor las instrucciones recibidas.

La institución recomienda que esa persona tome notas, ayude a repasar preguntas y colabore con la comprensión del tratamiento cuando el volumen de datos es elevado o las decisiones resultan difíciles.

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Para los National Institutes of Health (NIH), este apoyo puede resultar especialmente valioso ante diferencias idiomáticas o problemas para expresar inquietudes con claridad. La publicación NIH News in Health señala que un amigo o familiar puede ayudar a formular preguntas, aportar contexto y recordar temas que de otro modo podrían quedar fuera de la conversación.

El National Institute on Aging añade otro beneficio: contar con alguien presente puede reforzar la memoria de lo indicado y facilitar el repaso posterior de estudios, controles o cambios en la medicación.

El aporte de una tercera persona tiene un límite claro. Las guías consultadas coinciden en que la conversación principal debe seguir siendo entre quien recibe atención y el profesional.

Cuando el acompañante interrumpe, responde por el otro o desplaza su voz, puede interferir en la relación terapéutica. En cambio, cuando escucha, toma notas y ayuda a ordenar información, su presencia funciona como un respaldo sin afectar la autonomía.

Qué muestra la evidencia

Primer plano de manos claras tomando notas en un cuaderno abierto con un bolígrafo negro sobre una mesa blanca; al fondo, una persona sentada está desenfocada.
El acompañante puede aportar claridad cuando la consulta médica incluye estudios, síntomas nuevos, medicación, controles y decisiones de tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos trabajos académicos respaldan esta práctica. Una revisión publicada en PMC sobre consultas de rutina encontró que la presencia de otra persona suele asociarse con una mayor cantidad de información brindada por el médico y con una mejor comprensión por parte de quien recibe la atención.

Otro estudio difundido en BMC Geriatrics describió que familiares o personas cercanas colaboran con frecuencia en la recopilación de antecedentes, la transmisión de datos relevantes y la organización de controles posteriores.

Estos hallazgos cuestionan la idea de que ir acompañado sea necesariamente una señal de dependencia. En muchos casos, puede funcionar como una estrategia para reducir olvidos, ordenar decisiones y mejorar el seguimiento, sobre todo ante tratamientos prolongados o diagnósticos complejos.

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