Duelo anticipatorio, la angustia que puede aparecer antes de una pérdida y no se limita a la muerte

La salud mental incorporó el concepto de duelo anticipatorio para nombrar malestares vinculados con pérdidas no definitivas y procesos de cambio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El duelo anticipatorio suele asociarse con la muerte de un ser querido, pero la literatura clínica y académica lo describe de un modo más amplio, como una reacción frente a una pérdida esperada, una ausencia posible, una transformación profunda o un cambio que empieza a sentirse antes de que ocurra.

Esa experiencia puede tomar forma cuando una enfermedad grave altera una relación, cuando un cambio profundo modifica la vida cotidiana, cuando se altera una rutina estable o cuando el futuro empieza a percibirse bajo el signo de una ausencia.

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La conversación sobre bienestar emocional, salud mental, procesos de duelo y pérdidas no definitivas incorporó con más fuerza este concepto porque permite nombrar malestares que no siempre encajan en la idea clásica del duelo posterior a una muerte. En esos casos, la pena no nace después del desenlace, sino en el momento en que una persona advierte que algo valioso ya empezó a cambiar, que una relación perdió parte de su forma conocida o que una situación importante podría desaparecer de manera irreversible.

Un estudio publicado en la revista científica Palliative Medicine y difundido en PMC propuso una distinción relevante: el duelo anticipatorio está orientado al futuro, mientras que el dolor por la pérdida se relaciona con cambios presentes causados por la enfermedad, el deterioro del vínculo o el impacto del cuidado.

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Esa diferencia permite entender por qué el duelo anticipatorio no se limita a la expectativa de una muerte. También puede involucrar el impacto emocional de los cambios que ya están en marcha, como el corrimiento de roles, la modificación de la rutina, la pérdida de reciprocidad en un vínculo o la necesidad de imaginar una vida distinta antes de que la pérdida definitiva se concrete.

Qué es el duelo anticipatorio y qué situaciones puede abarcar

Palliative Medicine distinguió el duelo anticipatorio del illness-related grief y señaló que el primero se orienta al futuro y el segundo a pérdidas presentes ligadas a la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic, institución médica de Estados Unidos, definió el duelo anticipatorio como un conjunto de síntomas emocionales, conductuales y cognitivos que aparecen frente a una pérdida inminente. En esa publicación, la doctora Kirsten Josell explicó que esta experiencia suele vincularse con una enfermedad terminal, con la posibilidad de perder a un ser querido, con una crisis de salud o con otras pérdidas, como una enfermedad o un cambio laboral forzado.

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Esa formulación amplía el alcance del concepto porque deja en claro que la reacción emocional no queda restringida a la muerte. Según Cleveland Clinic, el malestar puede instalarse cuando la persona percibe que una parte central de su vida, de su identidad, de su organización cotidiana o de su esquema de vínculos está bajo amenaza. La dimensión anticipada del dolor aparece, en ese marco, como una respuesta a la transformación de algo significativo, estable y difícil de reemplazar.

La revista Palliative and Supportive Care, editada por Cambridge University Press, examinó el fenómeno en cuidadores de personas con demencia y halló que los cambios en la reciprocidad del vínculo, la modificación de roles, la intensidad del cuidado y las exigencias de la convivencia se asociaron con mayores niveles de duelo anticipatorio. La revisión reunió 30 estudios y retomó investigaciones previas que ubicaron la prevalencia de esta experiencia entre 10% y 32% en ese grupo.

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Qué síntomas describen las publicaciones y qué abordajes mencionan

El duelo anticipatorio también puede surgir por cambios en los roles, la rutina, la reciprocidad de un vínculo y la necesidad de imaginar una vida distinta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic Press presenta el duelo anticipatorio como una parte normal del proceso de prepararse para una pérdida esperada. El psicólogo Craig Sawchuk señala que esta reacción puede funcionar como una preparación frente a lo que vendrá, pero advierte que la preocupación por el futuro puede debilitar la relación con el presente.

Así, el malestar no se limita a la tristeza, sino que también afecta la organización del tiempo emocional, la percepción de la incertidumbre y la capacidad de disfrutar lo que aún permanece.

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La NHS, sistema público de salud del Reino Unido, describió el grief (duelo) como una respuesta a la pérdida que puede incluir shock, aturdimiento, cansancio, enojo y culpa. Aunque esa guía se concentra en el duelo posterior a una pérdida, sus descripciones permiten reconocer manifestaciones que también pueden aparecer antes, cuando la posibilidad de una ausencia ya se volvió concreta, cuando la amenaza se instaló en la vida cotidiana y cuando el horizonte emocional quedó atravesado por la espera.

Cleveland Clinic detalla entre los síntomas frecuentes del duelo anticipatorio la tristeza intensa, la ira, la soledad, las dificultades para dormir, la pérdida de apetito, los problemas de concentración y la tendencia a pensar de manera reiterada en distintos escenarios. Además, cita cuatro etapas: aceptación, reflexión, ensayo e imaginación del futuro, aunque aclara que no todas las personas viven el proceso del mismo modo.

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