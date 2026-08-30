Salud

Cómo las pruebas genómicas pueden orientar las terapias contra el cáncer de próstata avanzado

Un oncólogo de Cleveland Clinic detalló que este análisis aporta datos sobre las características moleculares del tumor que los especialistas incorporan junto con otros indicadores clínicos al momento de evaluar las alternativas disponibles para cada paciente

Un médico señalando con un bolígrafo un modelo anatómico detallado del aparato reproductor masculino. Un hombre se sienta desenfocado al fondo en un consultorio.
Las pruebas genómicas en el cáncer de próstata avanzado analizan alteraciones genéticas del tumor para orientar decisiones terapéuticas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un diagnóstico de cáncer de próstata avanzado plantea decisiones terapéuticas que dependen de múltiples características de la enfermedad.

Para determinar cuáles son las alternativas disponibles, los equipos médicos cuentan con diferentes herramientas capaces de aportar información sobre el tumor y su evolución.

Entre ellas aparecen las pruebas genómicas, estudios que analizan las alteraciones presentes en las células cancerosas para conocer mejor la biología particular de cada tumor.

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Hombre de espaldas con bata médica azul sentado en una camilla, frente a un médico de pie con bata blanca y portapapeles en una sala de examen.
El análisis genómico del cáncer de próstata puede realizarse con tejido obtenido en una biopsia, una cirugía de próstata o una biopsia líquida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó el Dr. Zeyad Schwen, oncólogo urólogo de Cleveland Clinic, los resultados pueden ofrecer datos útiles para determinar qué tratamientos podrían ser más adecuados en determinadas circunstancias.

Qué analizan las pruebas genómicas

El objetivo de estos estudios es examinar los genes y las alteraciones genéticas presentes en las células del cáncer. Esos cambios pueden proporcionar indicios sobre la forma en que se comporta el tumor y sobre su posible respuesta frente a determinadas terapias.

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Para realizar el análisis se puede utilizar tejido obtenido durante una biopsia o una cirugía de próstata. En algunos casos también se recurre a una biopsia líquida, un procedimiento que permite obtener material relacionado con el tumor a partir de una muestra biológica.

“La genómica estudia el tejido de un tumor donde se ha producido una mutación”, explicó el Dr. Schwen a Cleveland Clinic. También destacó que “analiza los problemas específicos que se han producido y que pueden predecir la biología del cáncer, cómo se comporta este tipo de tumor o a qué tratamientos responderá”.

Célula cancerosa roja dentro de un órgano, con una textura de pared roja, captura la belleza y la ferocidad del cáncer. La célula cancerosa se ve como una criatura alienígena, que se ha infiltrado en el tejido sano del órgano. La textura de la pared roja representa la sangre que fluye por el cuerpo, y el contraste entre los dos colores crea una sensación de alarma y peligro. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las pruebas genómicas se diferencian de las pruebas genéticas de línea germinal porque no buscan ADN hereditario, sino alteraciones dentro del tumor (Imagen ilustrativa Infobae)

Este procedimiento tiene una finalidad diferente de las pruebas genéticas de línea germinal. Estas últimas buscan modificaciones del ADN hereditario que pueden transmitirse entre generaciones. Los estudios genómicos, en cambio, se concentran en las alteraciones que se encuentran dentro de las células tumorales.

Una herramienta que puede orientar las decisiones terapéuticas

La información obtenida mediante estos análisis puede cumplir distintas funciones según el momento del diagnóstico. En las primeras etapas, las pruebas genómicas pueden ayudar a determinar características vinculadas con la agresividad del tumor y con la posibilidad de que la enfermedad se disemine.

Cuando el cáncer de próstata ya presenta un estadio avanzado o metástasis, el análisis puede aportar datos relacionados con las opciones terapéuticas que podrían considerarse para ese paciente.

“Al principio, tras una biopsia de próstata, las pruebas genómicas pueden ayudarnos a determinar el plan de tratamiento inicial”, explicó Schwen.

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En etapas iniciales, las pruebas genómicas del cáncer de próstata ayudan a evaluar la agresividad del tumor y el riesgo de diseminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oncólogo señaló que, ante la aparición de metástasis, estos estudios pueden aportar información para determinar si el paciente reúne las condiciones para recibir determinadas terapias y orientar las decisiones posteriores.

Los resultados pueden llevar al equipo médico a evaluar alternativas como los inhibidores de PARP, la inmunoterapia o la participación en ensayos clínicos. La elección depende de la información obtenida y del conjunto de características que presenta cada caso.

“Queremos averiguar si podemos personalizar su terapia para que se ajuste a la biología del cáncer”, señaló el especialista.

El análisis genómico se combina con otros datos

Los resultados de estas pruebas forman parte de una evaluación más amplia. Para establecer una estrategia terapéutica, los profesionales también consideran los niveles de PSA, los estudios por imágenes, hallazgos de la biopsia y el grado del tumor.

Primer plano de un tubo de ensayo con sangre etiquetado 'PSA' en una mesa de laboratorio blanca, con una pantalla digital azul con gráficos médicos desenfocada al fondo.
El equipo médico combina las pruebas genómicas con niveles de PSA, estudios por imágenes, biopsia y grado del tumor para personalizar el tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las pruebas genómicas nos brindan una visión más completa que podemos utilizar, en combinación con otras herramientas, para encontrar la mejor estrategia de tratamiento para usted”, indicó Schwen. El especialista aclaró que las decisiones médicas no se toman a partir de los resultados de una única prueba.

De acuerdo con Cleveland Clinic, el análisis de las características moleculares del cáncer permite sumar información a los datos obtenidos mediante otros procedimientos utilizados durante la evaluación médica.

En ese marco, las pruebas genómicas aportan una pieza adicional para comprender la biología del tumor y valorar las alternativas disponibles. “Las pruebas genómicas nos ayudan a comprender la biología del cáncer, lo que aporta otra pieza al panorama general”, afirmó Schwen.

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