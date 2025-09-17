Salud

Dolor de espalda, cabeza y digestión: cómo la mala postura diaria impacta en la salud y puede reducir la esperanza de vida

Expertos consultados por The Telegraph advirtieron que mantener el cuerpo de forma incorrecta al sentarse, pararse o acostarse podría causar problemas musculares, comprimir órganos y afectar la respiración, con efectos que trascienden el dolor de espalda

Por Dante Martignoni

Guardar
La postura corporal influye en
La postura corporal influye en la salud de la espalda, la digestión y el envejecimiento, advierten especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma de sentarse, caminar o dormir puede afectar la salud de manera profunda. Especialistas advierten que los hábitos posturales incorrectos provocan dolores de espalda y afectan procesos como la digestión, la respiración, el sueño y el envejecimiento corporal.

Catie Miller, ex bailarina y entrenadora, explicó a The Telegraph que “la mala postura representa una amenaza silenciosa para la salud a largo plazo y afecta todo, desde la calidad de la respiración hasta la eficiencia con la que funcionan los órganos”.

El impacto acumulativo de años encorvados ante teléfonos, escritorios y sillones ejerce presión sobre la columna y los órganos internos, acelera la degeneración espinal y promueve desequilibrios musculares. Especialistas coincidieron en que corregir la postura y fortalecer el cuerpo previene daños crónicos.

Dolores de espalda, cefaleas y alteraciones del sueño

El dolor de espalda es la dolencia postural más común y afecta a una gran parte de la población mundial. Según un relevamiento realizado por el laboratorio Pfizer se estima que 8 de cada 10 personas experimentarán esta dolencia en algún momento de su vida.

El uso prolongado de dispositivos
El uso prolongado de dispositivos electrónicos y los hábitos sedentarios generan sobrecarga en la columna y los músculos, acelerando el desgaste corporal (Crédito: Freepik)

La mala postura también se asocia a cefaleas tensionales y migrañas. La Fundación Americana de la Migraña identificó que quienes padecen migraña presentan más signos de disfunción cervical que el resto de la población general.

El Dr. Tom Oates, de Reino Unido, afirmó a The Telegraph que “una mala postura puede aumentar la tensión en los hombros. Con el tiempo puede provocar dolores de cabeza. Para algunas personas, un reajuste postural podría ser suficiente para reducir la cefalea”.

Además, señaló que dormir en posiciones que comprimen la columna dificulta la recuperación nocturna y puede afectar la calidad del sueño.

Digestión, incontinencia y envejecimiento acelerado

La postura también influye en la función digestiva. El Dr. Oates señaló: “Si no se pone de pie, lleva la compra o se sienta correctamente, con el tiempo se producirá una compresión en los órganos”.

Problemas como dolor lumbar y
Problemas como dolor lumbar y cefaleas frecuentes suelen estar relacionados con la forma en que las personas se sientan y se muevan diariamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

También agregó que “esto ralentizará el proceso digestivo y causará problemas estomacales. Se ha demostrado que una postura erguida mejora el tránsito de gases intestinales y podría favorecer la digestión en general”.

Además, encorvarse aumenta la presión sobre la vejiga y debilita los músculos del suelo pélvico, lo que favorece la incontinencia. Desde los 40 años, la degeneración espinal se intensifica.

El Dr. Jack Kreindler explicó: “Este tipo de cambios acelera el envejecimiento desde dentro hacia fuera, especialmente porque son potenciados por nuestro estilo de vida moderno y sedentario”.

Revisión práctica de posturas cotidianas

Sentado en el escritorio

  • Error: “joroba de escritorio” (espalda encorvada, barbilla adelantada, hombros rotados).
  • Consecuencias: presión abdominal, acidez, reflujo, dolor de cabeza y tensión cervical.
  • Corrección: pies planos, rodillas a 90°, columna erguida; visualizar una cuerda desde la coronilla; hombros relajados.
Encorvar la espalda mientras se
Encorvar la espalda mientras se trabaja en la computadora provoca tensión sostenida que afecta el rango de movimiento del cuello (Crédito: Freepik)

De pie

  • Error: encorvamiento (caderas adelantadas, pecho hundido, hombros caídos).
  • Consecuencias: desequilibrios musculares y tensión lumbar.
  • Corrección: postura activa con pies firmes, columna larga y costillas alineadas; imaginar una plomada desde la cabeza hasta los tobillos.

Acostado

  • Errores: posición fetal rígida, sin apoyo adecuado en cuello y rodillas.
  • Consecuencias: compresión cervical, rigidez y respiración limitada.
  • Corrección: acostarse boca arriba, almohada bajo rodillas y cuello, hombros relajados, respiración profunda hacia las costillas.
Doblar excesivamente las piernas y
Doblar excesivamente las piernas y encoger la cabeza reduce la capacidad respiratoria y la relajación del cuerpo (Crédito: Freepik)

Viendo televisión desde el sillón

  • Error: hundirse en el sillón.
  • Consecuencias: compresión lumbar, pinzamiento de hombro y menor oxigenación.
  • Corrección: “sentada suave con apoyo”: cojín lumbar, pies en contacto con el suelo, barbilla alineada, ligera activación del abdomen.

Ejercicios recomendados para la columna

De acuerdo con las indicaciones y recomendaciones de Miller, el objetivo es desarrollar conciencia corporal, restaurar la alineación natural y evitar el deterioro estructural.

El estiramiento gato-vaca fortalece suavemente
El estiramiento gato-vaca fortalece suavemente los músculos centrales, mejorando la postura y el soporte de la espalda (Captura de video: YouTube)
  • Pilates con rodillo hacia abajo: favorece la movilidad de columna, cuello e isquiotibiales. Realizar entre tres y cinco repeticiones con respiración profunda.
  • Estiramiento gato-vaca: flexibiliza la columna y activa abdomen y pelvis. Realizar de ocho a diez repeticiones, con respiración pausada.
  • Inclinaciones pélvicas: fortalecen abdominales, lumbares y suelo pélvico. Realizar 10 repeticiones controladas.

Base de la postura y salud general

La ex bailarina subrayó que la postura activa facilita la respiración, protege la columna, mejora la digestión y contribuye a un cuerpo resiliente. “Este pequeño cambio activa nuestros músculos estabilizadores profundos”, aseguró.

Tanto el Dr. Oates como Miller coincidieron en que la postura determina la funcionalidad de órganos y músculos a lo largo de la vida, convirtiéndose en un factor clave para la salud a largo plazo.

Temas Relacionados

Mala posturaColumna vertebralDolor de espaldaTensión cervicalEnvejecimiento corporalCefaleasMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Artrosis, gota y dolor de espalda: cómo el envejecimiento impacta diferente en hombres y mujeres

Un estudio global analizó el aumento de problemas óseos y articulares en adultos mayores de más de 200 países. La investigación detectó diferencias claras entre géneros y regiones

Artrosis, gota y dolor de

Cuando los niños no quieren ir al colegio: cómo detectar las señales de malestar emocional

El motivo por el que un niño resiste ir a la escuela puede estar vinculado a trastornos emocionales o situaciones de conflicto. Consejos para padres y educadores para detectar a tiempo si se trata de desinterés pasajero o un problema más profundo

Cuando los niños no quieren

Qué dicen expertos argentinos sobre los avances en inmunoterapia y medicina personalizada contra el cáncer

Especialistas analizan enfoques terapéuticos innovadores y obstáculos vinculados al acceso a estudios clave y a tecnologías de vanguardia que impactan en la calidad de vida de los pacientes

Qué dicen expertos argentinos sobre

Cómo la autoexigencia, la búsqueda de aprobación y la familia marcan la vida de los deportistas de elite

La sensación de insuficiencia, los vínculos cercanos y los mandatos externos atraviesan la vida de quienes se compiten en torneos de alto rendimiento deportivo. Expertos detallaron a Infobae cuáles son sus retos invisibles

Cómo la autoexigencia, la búsqueda

¿Por qué recomiendan beber agua de tamarindo?

Esta bebida tradicional contiene nutrientes como calcio, hierro, magnesio y vitaminas

¿Por qué recomiendan beber agua
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guillermo Francos habló de la

Guillermo Francos habló de la ANDIS: “Estamos seguros de que en el Gobierno no hubo casos de corrupción”

Con un apagón, las universidades iniciaron los reclamos: cuáles son los puntos donde concentrarán por la marcha federal

A la espera de la segunda pericia psiquiátrica, el presunto asesino serial de Jujuy solicitó hablar con el fiscal

Revelaron los datos de la autopsia del joven asesinado en un centro de jubilados en Mar del Plata

Confirmaron la condena por 20 años de cárcel contra un sacerdote por abuso sexual en Trelew

INFOBAE AMÉRICA
El principal sospechoso en la

El principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann fue liberado tras cumplir una condena por abuso sexual

El régimen de Irán ejecutó a un hombre acusado de espiar para Israel

Infobae en Londres: Trump visita a Carlos III en Windsor para reafirmar su amistad con el monarca británico

Israel habilitó un corredor temporal para la salida de civiles desde Ciudad de Gaza en medio de su ofensiva terrestre

Brasil avanza con una enmienda constitucional que blinda a Eduardo Bolsonaro y limita el poder de la Corte Suprema sobre legisladores

TELESHOW
Marcelo Tinelli llega al streaming:

Marcelo Tinelli llega al streaming: “Quiero recuperar el viejo espíritu de VideoMatch”

El adolescente de 16 años con leucemia que recibió el apoyo de Bizarrap en el programa de Guido Kaczka

Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway: “Hice un papelón”

Tiago PZK sorprendió con el look que llevó a La Voz Argentina: “Para estar cómodo”

Juli Poggio contó la angustia que siente por la salud de Thiago Medina: “Me acuesto y me levanto llorando”