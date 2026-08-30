Salud

Cuáles son los cinco alimentos más ricos en nutrientes, según un especialista

La propuesta recupera productos habituales de la dieta diaria y desplaza el foco de los llamados superalimentos hacia opciones más conocidas

Una mujer con los ojos cerrados sentada tras una mesa con huevo cocido, berros, una lata de sardinas, ostras sobre hielo y un trozo de hígado.
Un ranking sobre densidad nutricional volvió a poner en foco alimentos tradicionales dentro de la conversación sobre bienestar y alimentación saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La revisión de alimentos tradicionales volvió a ganar lugar en la conversación sobre bienestar y alimentación saludable a partir de una pregunta concreta: qué productos comunes concentran más nutrientes en porciones pequeñas.

En ese marco, un ranking difundido por Women’s Health ubicó al hígado en el primer puesto y reordenó la discusión sobre alimentos cotidianos con alto aporte nutricional, un dato que reavivó el interés por ingredientes que habían quedado fuera de foco frente al avance de los llamados superalimentos.

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En vez de priorizar productos asociados a tendencias o ingredientes poco habituales, algunas publicaciones y especialistas vuelven sobre alimentos de consumo tradicional para evaluar su densidad nutricional, un concepto que alude a la cantidad de nutrientes que un alimento aporta en relación con su porción.

Un hombre en una cocina come carne, con un esquema de hígado amarillo sobre su abdomen. En la mesa hay huevos, aguacates, salmón, lechuga y un libro.
La nota de Women’s Health recogió la selección del nutricionista Jona Gerboles y ubicó al hígado en el primer puesto entre los alimentos con más nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nutricionista deportivo Jona Gerboles, quien elaboró el ranking publicado en Women’s Health, expone un giro dentro de la agenda de bienestar: la búsqueda de alimentos accesibles, conocidos y con alto aporte nutricional frente a una oferta cada vez más amplia de productos promocionados por su perfil saludable.

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5. El huevo

Un huevo quebrado con la yema y la clara visibles, junto a la mitad de su cáscara vacía, sobre una superficie de mármol veteado.
El huevo quedó quinto en el ranking por su aporte de proteína, colina y carotenoides como luteína y zeaxantina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El quinto lugar del ranking fue para el huevo. Lo describió como un alimento accesible, práctico y versátil, y vinculó su perfil nutricional con el aporte de proteína, colina y carotenoides como luteína y zeaxantina, que son compuestos presentes en algunos alimentos y participan en distintas funciones del organismo.

La inclusión del huevo dentro de la lista permite ver uno de los ejes del recorte propuesto por el especialista: el interés por productos habituales que no necesitan una presentación novedosa para ser incorporados a la alimentación cotidiana.

4. Berros y hojas verdes oscuras

Berro verduras saludables
Los berros y las hojas verdes oscuras ocuparon el cuarto puesto por su contenido de vitaminas K y C, fibra y compuestos antioxidantes

En la cuarta posición aparecen los berros y las verduras de hoja verde oscura. Gerboles destacó ese grupo por su contenido de vitaminas K y C, además de fibra y compuestos antioxidantes.

Los antioxidantes son sustancias presentes en ciertos alimentos que intervienen en procesos celulares asociados a la protección frente al daño oxidativo.

Este tramo del ranking amplía el foco más allá de las proteínas animales y suma un grupo vegetal que también sobresale por su perfil de nutrientes. El criterio vuelve a ser el mismo: observar alimentos conocidos desde su aporte específico y no desde su circulación como tendencia de consumo.

3. Sardinas

Un plato de espetos (Magnific)
Las sardinas alcanzaron el tercer lugar por su aporte de omega 3 y calcio, y por su menor acumulación de mercurio frente a peces grandes como el atún (Magnific)

El tercer lugar del ranking quedó para las sardinas. El nutricionista destacó que son ricas en omega 3 y recomendó consumirlas con sus espinas blandas para aprovechar el calcio.

También señaló que, al tratarse de peces pequeños, suelen presentar menor acumulación de mercurio que grandes depredadores como el atún.

La presencia de las sardinas refuerza otro rasgo de la selección: la combinación de aporte nutricional y disponibilidad. Se trata de uno de los alimentos que concentran nutrientes valorados dentro del ranking, sin depender de una categoría asociada a ingredientes exóticos o de circulación restringida.

2. Ostras

Las ostras se ubicaron segundas en el ranking por su concentración de zinc y vitamina B12 dentro de porciones acotadas (REUTERS/Colin Hackley)
Las ostras se ubicaron segundas en el ranking por su concentración de zinc y vitamina B12 dentro de porciones acotadas (REUTERS/Colin Hackley)

La lista ubicó a las ostras en el segundo puesto por su contenido de zinc y vitamina B12. En ese punto, Gerboles mantuvo el mismo criterio de selección que organiza el resto del ranking: alimentos distinguidos por la concentración de nutrientes en porciones acotadas.

La presencia de las ostras introduce además una variación dentro del listado, que reúne huevo, hojas verdes, pescado, mariscos y vísceras. Esa diversidad muestra que la propuesta no gira alrededor de un único tipo de alimento, sino de un parámetro común aplicado a productos distintos.

1. Hígado

Primer plano de trozos de hígado de res cocido con corteza sellada y centro rosado, sobre una tabla de madera. Hay granos de pimienta, sal y romero.
El hígado encabezó la lista por su aporte de proteínas, vitamina A, vitamina B12, folato, hierro hemo y cobre, aunque el especialista aclaró que no debe consumirse todos los días (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gerboles ubicó al hígado en el primer puesto por su concentración de nutrientes. El especialista afirmó que este alimento aporta proteínas de alta calidad y señaló su contenido de vitamina A, vitamina B12, folato, hierro y cobre.

El especialista también introdujo una precisión sobre el alcance de la comparación nutricional. La diferencia en el aporte de vitaminas del grupo B varía según el tipo de hígado y el alimento que se tome como referencia. Esa distancia aparece con mayor claridad en el caso de la vitamina B12, vinculada a la formación normal de glóbulos rojos.

Otro de los puntos destacados por el nutricionista fue el aporte de hierro hemo, la forma de hierro que el cuerpo absorbe con mayor facilidad.

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