Las seis vitaminas que evitan la caída del pelo y favorecen la salud capilar

La caída del pelo puede responder a una combinación de genética, estrés, cambios hormonales, enfermedades, prácticas agresivas y deficiencias nutricionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La caída del pelo suele asociarse de inmediato con la genética o con el paso del tiempo, pero puede aparecer por una combinación de factores que incluye estrés, cambios hormonales, enfermedades, prácticas de cuidado agresivas o deficiencias nutricionales. Esa variedad de causas explica por qué no existe una única respuesta para todos los casos ni una solución rápida que funcione por igual.

En ese marco, la relación entre nutrientes y salud capilar se volvió un aspecto fundamental. Algunas vitaminas, minerales y suplementos pueden resultar útiles cuando hay carencias confirmadas o cuadros compatibles con caída asociada a deficiencias.

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Sin embargo, suplementar sin diagnóstico previo ofrece beneficios inciertos y, en algunos casos, puede traer efectos no deseados. Harvard señaló que corregir deficiencias puede ayudar a tratar y prevenir la caída del cabello, aunque esa carencia rara vez constituye la única causa del problema.

Seis vitaminas que pueden colaborar con la salud capilar

Corregir deficiencias nutricionales puede reducir la caída y mejorar la densidad capilar. No obstante, Forbes remarcó que, en ausencia de una carencia, los suplementos pueden resultar perjudiciales.

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Harvard advirtió que los suplementos para la caída del cabello solo ayudan cuando existe una deficiencia confirmada y no resuelven por sí solos el problema (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hierro

Interviene en el transporte de oxígeno a través de los glóbulos rojos, una función que también alcanza a los folículos pilosos. Según Harvard, si una persona presenta caída del cabello y deficiencia confirmada por análisis, el médico puede indicar suplementación.

Forbes agregó que los niveles bajos, en especial la ferritina baja, se vinculan con el efluvio telógeno, una caída repentina y rápida del pelo.

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Alex Yampolsky, farmacéutico para Health, precisó que la suplementación solo beneficia al cabello si existe una deficiencia diagnosticada. En mujeres con menstruación y personas veganas o vegetariana, la evaluación médica suele cobrar más importancia.

Fuentes alimentarias:

Carne roja

Lentejas

Espinaca

Legumbres

Vitamina D

Es ampliamente valorada por los expertos por su vínculo con el ciclo de crecimiento capilar. La dermatóloga Shilpi Khetarpal de Cleveland Clinic explicó que cumple un papel importante en ese ciclo y puede ser útil en caso de deficiencia o alopecia areata. Forbes agregó que los receptores del nutriente se expresan en los folículos pilosos y ayudan a regular el crecimiento.

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La advertencia vuelve a ser la misma: no se trata de una cura definitiva ni de un recurso inocuo en cualquier dosis. Es liposoluble y puede acumularse en el organismo, con riesgo de hipercalcemia si se consume en exceso. Harvard señaló que los suplementos pueden ser de ayuda cuando los niveles son bajos, algo que debe comprobarse con estudios.

Fuentes alimentarias:

Salmón

Yemas de huevo

Leche fortificada

Pescados grasos

Biotina

También conocida como vitamina B7, es una de las más asociadas con el crecimiento del cabello. Su presencia en suplementos capilares es frecuente porque participa en la producción de queratina, una proteína estructural del pelo. Si hay niveles bajos, puede aparecer pelo seco y debilitado, y que la suplementación podría fortalecer el grosor con el tiempo.

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El punto de mayor consenso entre los expertos es otro: la deficiencia real es poco común, indicó Harvard. Dosis altas pueden interferir con análisis de laboratorio, entre ellos estudios tiroideos, hormonales y marcadores cardíacos.

Fuentes alimentarias:

Huevos

Salmón

Almendras

Batatas

Semillas

La vitamina D participa en el ciclo de crecimiento capilar y puede ser útil en casos de deficiencia o alopecia areata, aunque el exceso implica riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zinc

Participa en procesos de crecimiento celular, reparación de tejidos y actividad enzimática vinculada con el folículo piloso. Cleveland Clinic señaló además que interviene en la renovación de los tejidos y puede ayudar a reducir la inflamación. Forbes relacionó su deficiencia con el efluvio telógeno y la alopecia areata.

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En este caso, la suplementación también exige cautela. Sophie Vergnaud, médica para GoodRx indicó que, si la ingesta ya es suficiente, agregar más probablemente no aporte beneficios. A eso se suman posibles náuseas e interferencias con la absorción de cobre, un mineral necesario para la producción de energía.

Fuentes alimentarias:

Lentejas

Semillas de calabaza

Carne

Espinaca

Mariscos

Vitamina C

Ocupa un lugar menos visible que la biotina en la conversación pública, pero expertos la consideran relevante por dos motivos. Forbes, a través de la dermatóloga Angela Casey, explicó que es fundamental para la producción de colágeno, una proteína asociada con la estructura del pelo, y también para mejorar la absorción de hierro.

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Cleveland Clinic añadió que ayuda a combatir radicales libres, un proceso vinculado con el envejecimiento del cabello y con mayor fragilidad.

Combinar con alimentos ricos en hierro puede favorecer la absorción. En personas con caída y falta de hierro, Harvard planteó que la vitamina C puede formar parte del abordaje indicado por el médico. Dosis muy altas pueden causar molestias digestivas.

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Fuentes alimentarias:

Frutas cítricas

Frutillas

Morrones

Brócoli

Ácidos grasos omega-3

Son importantes por su relación con la salud celular, la hidratación y la inflamación. GoodRx indicó que se los asocia con folículos mejor nutridos y con menor tendencia al quiebre. Cleveland Clinic también los incluyó entre los suplementos a considerar para apoyar la salud del cuero cabelludo y del pelo.

Aun así, no se presentan como una respuesta universal. La entidad sanitaria advirtió que los suplementos, como el aceite de pescado, no siempre resultan recomendables y que incluso podrían aumentar ciertos riesgos. Por eso, dermatólogos privilegian la incorporación a través de alimentos antes que mediante productos por cuenta propia.

Fuentes alimentarias:

Salmón

Sardinas

Nueces

Semillas de lino

Pescado graso

Los hábitos diarios, como usar shampoo suave, limitar el calor y evitar peinados tirantes, pueden reducir la rotura y la caída del pelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos que ayudan a reducir la caída del pelo

El cuidado cotidiano del pelo y del cuero cabelludo también influye en la apariencia de mayor caída, quiebre o debilitamiento. Según la American Academy of Dermatology, cuando el cabello está afinado o se cae, conviene lavarlo y acondicionarlo sin someterlo a un trato agresivo.

Usar un shampoo suave para evitar agresiones innecesarias sobre el cuero cabelludo y la fibra capilar. El acondicionador, después de cada lavado, reduce la rotura y facilita el desenredado.

Limitar el uso de planchas, rizadores y peines térmicos, ya que el calor puede debilitar. El secador conviene utilizarlo a temperatura baja.

Manipular el pelo mojado con suavidad, porque el cabello húmedo se quiebra con más facilidad. Al secarlo con toalla, es importante reducir la fricción y evitar el cepillado brusco.

No sostener de forma habitual peinados tirantes, rodetes, trenzas o extensiones que traccionan desde la raíz. Conviene alternar con estilos más sueltos.

Reducir los productos de fijación prolongada si favorecen la rotura al peinar

Evitar tratamientos químicos caseros, como coloraciones, alisados o permanentes.

Consultar con un dermatólogo si la caída es intensa, persistente o repentina, ya que la alopecia puede responder a múltiples causas, indicó Harvard.