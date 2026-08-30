Kicillof demora definiciones al interior del peronismo, pero acelera con su construcción nacional hacia el 2027

Axel Kicillof

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Axel Kicillof definió desde hace tiempo avanzar con su armado político propio para embarcarse en una instancia de negociación recién el año que viene con el resto de los sectores del peronismo, opositores al gobierno de Javier Milei. Desde su lugar y hasta donde pueda, el mandatario bonaerense manejará sus tiempos. En La Plata, desde donde busca acumular caudal político, admiten que hay varios frentes a resolver con las otras fuerzas peronistas. Frentes políticos que en algunos casos están atados a la gestión. Sin embargo, repiten: “Hay tiempo”. Mientras, sus armadores ya se mueven por fuera del territorio bonaerense para federalizar el Movimiento Derecho al Futuro.

Kicillof no es el único. En las últimas semanas la dinámica peronista abrió un nuevo aunque conocido capítulo: el regreso del exministro de Economía y otrora candidato presidencial Sergio Massa. El líder del Frente Renovador estuvo en Rosario y se mostró junto a los diversos sectores del peronismo. Desde su postulante a la gobernación, el diputado nacional y presidente del FR, Diego Giuliano, hasta el concejal por Ciudad Futura, quien es probable que sea candidato a intendente de Rosario, Juan Monteverde; pasando por la diputada nacional Florencia Carignano, de La Cámpora; Lucila De Ponti, del Movimiento Evita; y el senador nacional del bloque Justicialista, Marcelo Lewandowski, entre otros. “La unidad es lo más importante”, fue lo que dijo Massa en un breve contacto con la prensa que cubría la presentación del libro de Giuliano “La Santa Fe que se viene”.

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Kicillof también hará un desembarco en la bota. Por ahora no será a modo personal, pero ya envió a una serie de dirigentes para que agitan la bandera de su construcción nacional desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). El ministro de Producción, Augusto Costa, uno de los más cercanos al mandatario bonaerense, participó esta semana del Foro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Rosario. Luego de su disertación oficial en el Concejo Deliberante de Rosario, el ministro de Kicillof encabezó una reunión con integrantes del MDF Rosario. Del Foro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas participaron varios dirigentes santafesinos, entre ellos Monteverde de buena relación con Kicillof. La presencia de Costa se sumó a la que semanas atrás plantó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. “Reforzamos la necesidad de organizar la esperanza y estar cerca de la gente en este momento difícil, así como también seguir incorporando al espacio a distintos sectores del entramado político, social y económico de todo el país”, planteó Costa de su paso por Rosario.

Además, en los próximos días habrá actividades del MDF tanto en Rosario como en la capital santafecina, con enviados desde La Plata. El sábado 5 de septiembre, el MDF Educación llevará a cabo una actividad en Santa Fe capital. Estará comandado por el exdirector general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni. El otrora integrante del Gabinete bonaerense es uno de los designados para mover la agenda emedefista en distintas provincias. Otro exministro que tiene esa misión es Daniel Gollan, desde el MDF Salud.

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Gollan cerrará el encuentro “Salud, pueblo y futuro”, que el axelismo llevará adelante en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Será el jueves 10 de septiembre.

En tanto que Kicillof se mostrará este lunes con el gobernador de La Pampa, Alfredo Ziliotto. Firmarán acuerdos para trabajar en conjunto en la mitigación del fenómeno climático “El Niño”, que azotará a la región en los próximos meses: estiman que se verá acompañado de un crecimiento del 90% de la actividad meteorológica, lo que pone en alerta la capacidad de respuesta de las cuencas hídricas que comparten ambas provincias. Se espera que allí ambos gobernadores peronistas lancen una crítica hacia el gobierno nacional por la falta de distribución del Fondo Hídrico. Kicillof dijo esta semana, al anunciar sus propias medidas ante la llegada de El Niño, que la gestión de Javier Milei “retiene $293 mil millones del Fondo Hídrico”. Contó que Buenos Aires está reclamando que “ya mismo” los devuelvan porque “corresponden a las provincias”, ya que “son fondos destinados a realizar las obras necesarias para afrontar situaciones de emergencia”.

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Las incursiones de Kicillof o de algunos de sus funcionarios en otras provincias no están exentas de complejidades. El mes pasado, su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cerró una charla en San José, Entre Ríos. Invitado por el intendente de ese distrito, Gustavo Bastián, el funcionario provincial enfatizó que el peronismo tiene que “construir acuerdos para definir a sus candidatos en los ámbitos nacional, provincial y municipal, dejando atrás la lógica de las imposiciones”. También dijo: “Esa etapa ya pasó y sabemos que no nos dio buenos resultados”. El mismo día a cien kilómetros de San José, otro ministro de PBA fue a plantar bandera del kicillofismo en Entre Ríos. A algunos dirigentes del peronismo entrerriano aquella llegada de los funcionarios no les cayó bien. Por ejemplo, al diputado nacional Guillermo Mitchel del FR, quien podría competir por la candidatura a la gobernación en la provincia del litoral. Cerca del dirigente que se encuadra en el Frente Renovador cuestionan que en aquella ocasión, los ministros bonaerenses fueron a la provincia, sin dar aviso a los referentes de los distintos sectores del peronismo. En Entre Ríos, como en Buenos Aires, el peronismo está fragmentado. Ese cuestionamiento sobre el modo en que Kicillof o sus armadores tienen para incursionar en otras provincias también es observado puertas adentro por La Cámpora.

Carlos Bianco y Andrés Larroque, ministros y armadores del espacio político de Kicillof (Aglaplata)

Mientras tanto, Kicillof se toma tiempo para definiciones electorales en lo que respecta a Buenos Aires. Por ejemplo, si habrá un desdoblamiento entre los comicios provinciales —en donde él no competirá— y las nacionales. Es un tema que empezó a inquietar a los intendentes. Por ejemplo, a los del llamado grupo La Liga, que esta semana se reunieron con el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, y con el jefe de la bancada peronista en el Senado, José Mayans.

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Los intendentes de La Liga aglutinan el control político de varios distritos de peso como Lomas de Zamora, Moreno, Merlo, Ezeiza, Pilar, entre otros. Desde ese lugar se reunieron y ya presentaron cartas ante Kicillof, Kirchner y ahora a Mayans. Quieren estar en la discusión del peronismo en PBA como una cuarta pata de la mesa que componen el MDF, el cristinismo y el Frente Renovador. Sumado a la estrategia de llegar a un esquema de unidad, el reclamo por la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner y la defensa a la gestión de Kicillof, este grupo también busca retener sus distritos y es allí en donde el debate sobre el desdoblamiento suma volumen. Otra agenda que siempre sobrevuela son el regreso de las reelecciones indefinidas. Kicillof quiere que vuelvan, pero esa determinación está atada a un acuerdo de las comandancias políticas que por ahora no aparece.

La agenda de Kicillof también tiene subrayado el 19 de septiembre, día en el que cerrará el primer Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro. Una jornada en la que el sector del mandatario bonaerense buscará dar una muestra de cómo avanza su construcción federal, ya que se espera la presencia de dirigentes de otras provincias. Será en Villa Domínico, en el municipio de Avellaneda.

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El gobernador buscará llegar al año que viene con una estructura sólida. Hoy transita un escenario incierto en su candidatura, pese a que sus movimientos se asemejan por momentos a los de un dirigente en campaña. La suerte que correrán las PASO será determinante para consolidar una postulación. Por ello, tras la reunión con los gobernadores, Massa y Máximo Kirchner, una de las líneas discursivas que dieron a conocer es hacer el esfuerzo de sostener el acercamiento y replicarlo en el Congreso con el objetivo de sostener las Primarias, ante la avanzada del Gobierno de querer eliminarlas. Kicillof está dispuesto a competir en una elección Primaria y es lo que busca.