Salud

Cuánto chocolate amargo conviene comer por día y qué porcentaje de cacao recomiendan

Distintas referencias médicas ubican la porción en una franja moderada y señalan que la composición del producto resulta decisiva para evaluar sus posibles aportes al bienestar emocional

Caricatura de una barra de chocolate amargo musculosa y una de chocolate con leche cansada separadas por una balanza.
El chocolate amargo ganó interés por su posible lugar en una alimentación orientada al bienestar emocional y al rendimiento mental (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El interés por el chocolate amargo creció en los últimos años mucho más allá del gusto. La discusión ya no se limita al placer de comerlo, sino a su posible lugar dentro de una alimentación orientada al bienestar emocional y al rendimiento mental. En ese marco, la atención se concentra sobre todo en dos variables concretas: cuánto comer por día y qué porcentaje de cacao conviene elegir.

La pregunta ganó espacio a medida que distintas publicaciones médicas y de divulgación especializada empezaron a diferenciar con más precisión el efecto del cacao del perfil nutricional de muchos chocolates comerciales. Esa distinción resulta central porque una tableta con alta proporción de este ingrediente no ofrece lo mismo que un producto con más azúcar, grasas añadidas y menor concentración de compuestos vegetales.

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Materiales de Cleveland Clinic y de Harvard T.H. Chan School of Public Health coinciden en que el potencial interés nutricional del chocolate negro aparece sobre todo cuando el producto tiene un porcentaje alto de cacao y se consume en cantidades moderadas.

Qué cantidad se menciona y por qué el porcentaje de cacao cambia la lectura

Chocolate oscuro artesanal semiabierto. Etiqueta en inglés "Artisan Dark CHOCOLATE" visible. Cuadrados de chocolate negro sobre madera.
Las fuentes consultadas ubican la cantidad recomendada de chocolate amargo entre 30 y 60 gramos diarios, siempre en porciones moderadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad que aparece con más frecuencia en las referencias consultadas se mueve en una franja acotada. De acuerdo con Cleveland Clinic, una porción orientativa de chocolate amargo se ubica entre 30 y 60 gramos por día, es decir entre una y dos onzas.

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En esa línea, Harvard T.H. Chan School of Public Health también remarca que el chocolate amargo es un alimento de alta densidad calórica y que, si se incorpora en exceso, puede favorecer un consumo elevado de grasas y azúcares.

El otro punto clave es el porcentaje de cacao. Según Harvard T.H. Chan School of Public Health, elegir variedades con 70 por ciento o más permite acceder a una mayor proporción de flavanoles, compuestos vegetales presentes en el cacao.

Cleveland Clinic añade que, a medida que sube el porcentaje de sólidos de cacao, suele bajar el azúcar agregado. En la recomendación que reactivó el tema, la vara aparece incluso más arriba: 85 por ciento de cacao o más.

Ese detalle modifica la interpretación general. Cuando se habla de posibles efectos del chocolate negro sobre la concentración, el ánimo o ciertos marcadores de salud, la referencia no apunta a cualquier golosina elaborada con chocolate sino a productos con una concentración elevada de cacao y una composición más simple.

Qué compuestos del cacao se observan y cuáles son los límites de esa asociación

Vista de cerca de dos tabletas de chocolate, una negra y otra con leche, con trozos partidos mostrando frutos secos, sobre una mesa de madera clara.
Harvard T.H. Chan School of Public Health señala que elegir chocolate amargo con 70% o más de cacao permite una mayor concentración de flavanoles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los componentes que explican el interés por el cacao aparecen los flavanoles, el magnesio, el triptófano y la teobromina. Harvard T.H. Chan School of Public Health señala que los primeros se estudian por su relación con la producción de óxido nítrico en el endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos. Ese mecanismo se asocia con una mejor relajación vascular y con cambios favorables en el flujo de la sangre.

A partir de esa línea, Cleveland Clinic indica que el chocolate amargo contiene dos o tres veces más sólidos de cacao ricos en flavanoles que la versión con leche. La institución añade que esos compuestos aparecen vinculados con mejoras del flujo sanguíneo y con efectos que podrían resultar de interés para la salud cardiovascular y, en algunos estudios, para funciones como la atención y la memoria de corto plazo.

La misma fuente menciona además que el chocolate negro aporta minerales como hierro, zinc y magnesio.

Más allá de los beneficios potenciales, las propias fuentes introducen límites claros. Cleveland Clinic subraya que todavía hace falta más evidencia para confirmar varios de los efectos atribuidos al chocolate amargo, sobre todo cuando se trasladan hallazgos de estudios puntuales a recomendaciones amplias.

A esa incertidumbre se suma una dificultad práctica. Harvard T.H. Chan School of Public Health advierte que el contenido de flavanoles no siempre figura en las etiquetas, por lo que no resulta sencillo saber qué cantidad de estos compuestos aporta cada producto.

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