Salud

Cómo volver a entrenar después de un período de inactividad sin lesionarse

Especialistas recomiendan retomar la actividad física de forma gradual, con menos carga, más descanso y atención a las señales del cuerpo para evitar molestias y recuperar la rutina sin riesgos

Hombre con camiseta azul y pantalón corto verde ejecutando una sentadilla con las manos juntas frente al pecho en un gimnasio.
Volver a entrenar después de un período de inactividad exige una reanudación gradual para reducir el riesgo de lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tras un paréntesis de varias semanas, la vuelta al ejercicio después de un período de inactividad exige una reanudación gradual para reducir el riesgo de lesiones. La advertencia aparece en recomendaciones difundidas por GQ y coincide con criterios expuestos en un trabajo de PubMed Central sobre el regreso a la competencia tras restricciones prolongadas de entrenamiento.

El error más frecuente al retomar la rutina

De acuerdo con GQ, el período de inactividad, como en el caso de las vacaciones, suele alterar la rutina de quienes entrenan con frecuencia. Ese corte no implica, por sí solo, un retroceso definitivo en la condición física, aunque sí modifica la tolerancia al esfuerzo y la capacidad de retomar cargas elevadas de un día para otro. El descanso puede tener efectos positivos, siempre que el regreso contemple tiempos de adaptación.

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El punto central de las recomendaciones consiste en evitar un reinicio brusco. Según GQ, retomar sesiones con la misma exigencia previa a las vacaciones puede traducirse en molestias, pérdida de motivación o lesiones musculares. La sugerencia apunta a reducir durante los primeros días tanto el volumen como la intensidad del trabajo.

Qué cambios provoca un tiempo prolongado sin entrenar

Una mujer sobre un banco inclinado en un gimnasio levanta dos pesas. Al fondo se ven otras personas y máquinas de ejercicio cerca de las ventanas.
El período de inactividad altera la tolerancia al esfuerzo y dificulta recuperar cargas elevadas de un día para otro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa lógica también aparece en la literatura académica. Un artículo difundido por PubMed Central sobre el retorno al deporte tras restricciones prolongadas en disciplinas de contacto indicó que la interrupción del entrenamiento compromete cualidades físicas como la fuerza, la potencia, la velocidad, la aceleración y los cambios de dirección, además de destrezas específicas y capacidad de decisión.

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El estudio advirtió que, cuando la reducción de la carga se extiende en el tiempo y no existe intervención planificada, los cambios en la composición corporal y en la función física pueden ser profundos.

En términos prácticos, GQ detalló que una persona acostumbrada a entrenamientos de una hora puede iniciar la vuelta con sesiones de 30 a 40 minutos, con circuitos menos demandantes o ritmos moderados. La meta, según esa guía, consiste en permitir que el organismo se readapte al esfuerzo sin sobrecargas tempranas.

La importancia de escuchar al cuerpo

Otro de los ejes pasa por la percepción individual del esfuerzo. GQ recogió una recomendación reiterada en ámbitos deportivos y médicos: “Respetar los tiempos de adaptación y evitar entrenar por encima de nuestras posibilidades es clave para una vuelta segura a la actividad”.

El reporte de PubMed Central amplió esa mirada con foco en la planificación. El texto sostuvo que el regreso al entrenamiento debe contemplar el estado particular de cada deportista, con progresión en todos los componentes de la preparación.

Una mujer joven salta la cuerda en el patio de una casa. Viste sudadera gris, mallas negras y zapatillas deportivas. Hay plantas y muebles de jardín.
Escuchar al cuerpo y respetar los tiempos de adaptación es clave para volver a entrenar sin entrenar por encima de las posibilidades individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las estrategias para amortiguar pérdidas durante etapas de menor actividad, mencionó trabajo de fuerza con cargas ligeras hasta el fallo, ejercicios pliométricos, exposición a carreras de alta velocidad para sostener la preparación de isquiotibiales e intervenciones nutricionales.

Descanso, sueño y recuperación

La recuperación ocupa otro lugar central en la vuelta al deporte. Según informó GQ, alternar jornadas de entrenamiento con pausas suficientes y sostener horarios de sueño adecuados facilita la adaptación física.

El descanso y la recuperación entre sesiones aparecen así como factores vinculados no solo a un mejor rendimiento, sino también a una menor aparición de dolor y fatiga acumulada.

Hombre sudoroso con camiseta gris sentado en un banco de gimnasio, bebiendo de una botella de metal. Otros deportistas y máquinas de ejercicio al fondo.
El descanso, la recuperación entre sesiones y el sueño adecuado facilitan la adaptación física y ayudan a reducir dolor y fatiga acumulada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de PubMed Central añadió además una dimensión psicológica. Períodos de aislamiento o alteraciones prolongadas de la rutina pueden afectar variables mentales asociadas al entrenamiento, por lo que algunos atletas podrían necesitar apoyo específico. Esa observación cobró relevancia a partir de las restricciones de 2020, aunque su alcance se extiende a otros contextos de interrupción, como lesiones, vacaciones extensas o pausas laborales.

Un regreso progresivo como criterio central

En ese marco, la recomendación general que atraviesa ambas fuentes apunta a una progresión ordenada. GQ subrayó que la ansiedad por recuperar el hábito deportivo de inmediato puede jugar en contra del proceso, mientras que PubMed Central remarcó que un período de descanso forzado también puede dejar a los atletas en una situación favorable si el retorno se organiza con cargas crecientes y seguimiento individual.

El consenso ubica a la adaptación progresiva como el criterio principal para reiniciar la actividad física tras un tiempo de inactividad.

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