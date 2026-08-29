Salud

Los alimentos que pueden ayudar a prevenir las migrañas

Verduras de hoja, pescados grasos, huevos, frutos secos y cereales integrales aportan nutrientes que, de acuerdo con especialistas, podrían reducir la frecuencia y la intensidad de los ataques

Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro y suéter marrón rojizo, sentada en un sofá con la mano derecha en la frente, con expresión de dolor.
La alimentación puede influir de forma directa en la prevención de las migrañas y en la reducción de la inflamación asociada al dolor de cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La alimentación volvió a posicionarse en el centro del debate sobre la prevención y el manejo de las migrañas, un trastorno neurológico que afecta a millones de personas y que suele alterar la rutina diaria con dolor, sensibilidad a la luz, náuseas y malestar general. El interés social por alternativas complementarias al tratamiento farmacológico se vio reflejado en nuevas investigaciones y en el reciente repaso de la revista Prevention, que reunió la mirada de expertos y estudios sobre el rol de la dieta en la frecuencia e intensidad de los ataques.

En diálogo con Prevention, la neuróloga Melissa Moore, del Tampa General Hospital y especialista del USF Health Headache Center, explicó que “la dieta puede influir de forma directa sobre los trastornos de dolor de cabeza, en especial sobre la migraña”. Según la especialista, existe consenso en que ciertos nutrientes pueden intervenir sobre la inflamación, uno de los mecanismos implicados en el origen y la persistencia de los episodios.

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Sin embargo, la evidencia científica aún no es concluyente respecto de qué alimentos o patrones alimentarios resultan efectivos para todas las personas. Las guías clínicas internacionales, como las publicadas por la American Headache Society, reconocen la importancia de identificar posibles disparadores personales, pero advierten sobre la falta de estudios definitivos que permitan establecer una “dieta de migraña” universal.

Alimentos recomendados y controversias

Un tazón de madera lleno de espinacas, ejotes, brócoli y coles de Bruselas. Más espinacas y coles cortadas están en una tela clara junto a una ventana.
Las verduras de hoja verde, como la espinaca y la kale, aportan riboflavina, magnesio y omega-3 que pueden ayudar a prevenir las migrañas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevention y otras fuentes médicas coinciden en destacar algunos grupos de alimentos:

  • Verduras de hoja verde: espinaca, kale, rúcula y lechuga aportan magnesio, vitaminas y antioxidantes. La espinaca, en particular, se destaca por su contenido de B2 y B6.
  • Frutos secos y semillas: almendras, nueces, semillas de girasol y sésamo son fuentes de magnesio y omega-3. Su consumo regular puede formar parte de una dieta equilibrada.
  • Pescados de agua fría: salmón, sardina, atún y caballa concentran omega-3, asociados con la modulación de procesos inflamatorios.
  • Huevos: aportan B2 y B12, nutrientes vinculados con la salud neurológica.
  • Cereales integrales: avena, panes y pastas integrales ayudan a estabilizar los niveles de glucosa, ya que las fluctuaciones bruscas pueden disparar dolores de cabeza.
  • Carnes rojas y vísceras: el hígado es fuente de coenzima Q10, aunque los especialistas recomiendan moderar el consumo y evitar carnes procesadas, que podrían contener sustancias desencadenantes como la tiramina o los nitritos.
Seis latas metálicas abiertas que contienen atún, salmón, sardinas y mejillones sobre una tabla de madera.
Los pescados grasos de agua fría, como el salmón y la sardina, se asocian con una menor frecuencia e intensidad de los ataques de migraña (Imagen Ilustrativa Infobae)

Individualizar: la clave en el abordaje

Los especialistas insisten en que no existe una fórmula única y que la mejor estrategia es el seguimiento personalizado, con registro de alimentos y síntomas para identificar patrones individuales. “No todos los pacientes responden igual a los mismos alimentos. Lo importante es observar, anotar y consultar con un profesional de la salud antes de realizar cambios drásticos”, explicó Moore a Prevention.

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El rol del azúcar y de los desencadenantes personales también es objeto de análisis: la hipoglucemia y los picos tras comidas ricas en harinas refinadas pueden favorecer el inicio de un episodio. Por eso, se recomienda priorizar carbohidratos complejos y mantener horarios regulares de alimentación.

Lo que dice la evidencia y las recomendaciones actuales

Aunque la relación entre dieta y migraña sigue en investigación, las principales sociedades médicas coinciden en que una alimentación variada y equilibrada, rica en frutas, verduras, semillas, pescados y cereales integrales, puede complementar el tratamiento convencional. La consulta con un neurólogo o nutricionista sigue siendo el paso fundamental para adaptar las recomendaciones generales a cada caso particular.

La ciencia avanza en la búsqueda de respuestas, pero la experiencia cotidiana y el registro atento de cada persona continúan siendo herramientas clave para quienes buscan reducir el impacto de la migraña en su vida diaria.

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