Proteína y salud: 5 indicios que pueden justificar una revisión de la dieta

La proteína sostiene funciones básicas del organismo y participa en el mantenimiento de tejidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La proteína interviene en funciones básicas del organismo y su falta puede reflejarse en señales cotidianas que no siempre se asocian con la alimentación.

Un artículo de Women’s Health, una revista sobre salud y estilo de vida femenina, reunió indicios posibles. Mientras organismos y centros de referencia como Organización Mundial de la Salud y Harvard Medical School advierten que esos síntomas también pueden tener otras causas y requieren evaluación clínica.

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La ingesta mínima se define como el aporte necesario para compensar pérdidas de nitrógeno y preservar masa proteica corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS, FAO y Universidad de las Naciones Unidas definen el requerimiento de proteína como la ingesta mínima necesaria. Esto para compensar las pérdidas de nitrógeno y mantener la masa proteica corporal en personas con balance energético adecuado. En esa línea, Women’s Health ordenó cinco señales que especialistas en nutrición y dermatología suelen revisar cuando sospechan una ingesta insuficiente.

1. Hambre poco después de comer

El hambre poco después de comer se vincula con el rol de la proteína en la saciedad (Freepik)

La primera seña es sentir hambre al poco tiempo de una comida. La explicación se vincula con el papel de la proteína en la saciedad. El artículo cita a nutricionistas que recomiendan distribuir la ingesta a lo largo del día y no concentrarla en una sola comida.

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La bibliografía científica y organismos internacionales coinciden en que la proteína aporta aminoácidos necesarios para tejidos y funciones metabólicas.

El texto de referencia sobre requerimientos dietarios del National Institutes of Health de Estados Unidos fija para la población adulta una recomendación. Se establece 0,8 gramos por kilo de peso corporal por día como cantidad orientada a cubrir necesidades básicas en la mayoría de las personas sanas. Ese valor funciona como referencia mínima y no como diagnóstico automático frente al hambre entre comidas.

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2. Cicatrización más lenta

La cicatrización de tejidos requiere proteínas para formar nuevo tejido y colágeno durante la reparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra señal posible es una recuperación más lenta de heridas o lesiones menores. Women’s Health explica que la proteína aporta la base para formar nuevo tejido y colágeno, dos elementos necesarios en la reparación del cuerpo.

Una revisión sobre nutrición proteica publicada en PubMed Central indica que las proteínas resultan especialmente necesarias durante la cicatrización de tejidos y en etapas de reparación. La relación no implica que toda herida que demora en cerrar se deba a una baja ingesta proteica. Infecciones, enfermedades crónicas, edad, circulación deficiente y otros déficits nutricionales también influyen en ese proceso.

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3. Dificultad para ganar masa muscular

La falta de progreso en masa muscular puede asociarse con un aporte proteico insuficiente junto con otros factores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera señal es la falta de progreso en masa muscular pese al entrenamiento. Una dieta con poca proteína puede limitar los cambios esperados aun cuando la persona haga ejercicio de fuerza.

El manual del NIH sobre macronutrientes plantea que una ingesta adecuada ayuda a mantener la masa corporal magra en adultos y a prevenir parte de la pérdida muscular asociada con la edad.

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Otra revisión académica difundida en PubMed Central agrega que una ingesta suficiente es clave para evitar el deterioro de la fuerza y de masa muscular. El dato central es que el músculo depende de varios factores a la vez: entrenamiento, energía total, descanso, edad y estado de salud.

4. Caída del pelo

La caída del pelo puede relacionarse con falta severa de proteína, aunque no suele ser la causa principal en la mayoría de los casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída del cabello aparece entre las señales más conocidas, aunque también entre las más fáciles de sobredimensionar. Se recoge la explicación de un dermatólogo sobre el ciclo continuo de los folículos capilares y la necesidad de proteínas para sostener ese recambio.

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La Harvard Medical School aporta un matiz importante. En un texto de divulgación clínica, la institución sostiene que la falta severa de proteína puede causar caída del pelo. Pero aclara que en la mayoría de las personas con acceso normal a los alimentos esa no suele ser la causa principal.

Entre los motivos más frecuentes enumera genética, hormonas, estrés, enfermedades y medicamentos. Ese enfoque evita atribuir de forma automática un problema frecuente a un solo nutriente.

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5. Uñas frágiles

Uñas frágiles y cambios en cabello, piel y uñas se describen en cuadros de malnutrición más amplios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinta señal es tener uñas quebradizas o frágiles. Women’s Health recuerda que las uñas están formadas en gran parte por queratina, una proteína estructural. Si el aporte dietario resulta insuficiente, la producción de ese componente puede verse afectada.

La literatura sobre deficiencia proteica describe cambios en cabello, piel y uñas dentro de cuadros de malnutrición más amplios. La misma revisión alojada en PubMed Central señala que la deficiencia severa suele asociarse con falta general de energía y otros nutrientes, no con una única carencia aislada. De ahí que las uñas frágiles también puedan relacionarse con causas distintas.

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Frente a estas cinco señales, las instituciones de referencia coinciden en un punto: la evaluación debe considerar el cuadro completo. En adultos sanos, la sospecha de ingesta insuficiente suele revisarse junto con el patrón alimentario total, el nivel de actividad física y la presencia de enfermedades o problemas de absorción.