Salud

Prediabetes: la enfermedad silenciosa que puede avanzar sin que la persona lo sepa

Especialistas advierten que millones de personas pueden convivir con niveles anómalos de glucosa sin síntomas. La detección temprana y cambios en la alimentación y la actividad física permiten frenar su avance e incluso revertirla

Hombre sudoroso en una cama iluminada por una lámpara de noche, junto a un glucómetro, un vaso de agua y sobres.
La afección, con glucosa elevada pero sin llegar a la diabetes tipo 2, suele detectarse en análisis rutinarios (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La prediabetes avanza en silencio y afecta a millones de personas que desconocen que la padecen. Así lo advirtió el presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes (SED), el doctor Francisco Ampudia-Blasco, en una entrevista con la revista Infosalus. La condición, definida por niveles de glucosa superiores a los normales pero por debajo del umbral de la diabetes tipo 2, no genera síntomas y puede permanecer sin detectar durante años.

El especialista subrayó que no identificar a tiempo a la población en riesgo implica perder una oportunidad concreta de prevención. “El mejor tratamiento de la diabetes tipo 2 es evitar que esta aparezca”, remarcó.

PUBLICIDAD

Qué es la prediabetes y cómo se diagnostica

Infografía con ilustraciones y cuadros informativos sobre el diagnóstico, la prevención y los factores de riesgo de la prediabetes.
Una infografía de Infobae detalla que la modificación de hábitos permite prevenir la aparición de la diabetes tipo dos en un 58% de los casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prediabetes agrupa distintas situaciones clínicas que preceden a la diabetes tipo 2. Comprende la glucemia basal alterada —valores en ayunas de 100 a 125 mg/dL—, la intolerancia a la glucosa —registros de 140 a 199 mg/dL dos horas después de una sobrecarga oral de 75 gramos de glucosa— y una hemoglobina glicosilada (HbA1c) de entre 5,7% y 6,4%. Todos esos rangos indican riesgo elevado de progresión a diabetes tipo 2.

A pesar de ello, ninguno genera síntomas perceptibles. Eso explica por qué muchos casos se detectan solo a partir de análisis de rutina, y por qué el subdiagnóstico es elevado. Según detalló el endocrinólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia a Infosalus, el daño metabólico puede iniciarse antes del diagnóstico formal, lo que refuerza la importancia de los controles periódicos.

PUBLICIDAD

Para detectarla, el procedimiento más habitual es una analítica con glucemia en ayunas y hemoglobina glicosilada. “El diagnóstico es sencillo”, afirmó el especialista, quien precisó que la prueba de sobrecarga oral de glucosa tiene mayor sensibilidad, aunque su uso masivo resulta menos habitual por ser más compleja de aplicar.

Quiénes tienen mayor riesgo

Manos que sostienen un glucómetro sobre una mesa de noche con un tazón de arroz, un vaso de agua y sobres de glucosa.
La medición de la glucemia en ayunas y la hemoglobina glicosilada permite identificar a personas en riesgo, aun sin señales clínicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Diabetes Association (ADA) recomienda una evaluación anual en personas con sobrepeso u obesidad que presenten al menos un factor de riesgo adicional. El umbral de índice de masa corporal que activa esa evaluación es de 25 kg/m² en la población general, y de 23 kg/m² en personas de ascendencia asiática.

Los factores de riesgo que justifican el control incluyen antecedentes familiares de primer grado con diabetes, hipertensión arterial, alteraciones en el perfil lipídico, antecedentes de enfermedad cardiovascular, inactividad física, síndrome de ovario poliquístico y afecciones vinculadas a la resistencia a la insulina, como la obesidad grave o la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica. Según indicó el especialista a Infosalus, identificar a esos pacientes de forma temprana es una de las claves de la prevención.

Cómo se puede revertir

Mujer sentada usando un glucómetro para pincharse un dedo. En la mesa hay un estuche, un vaso de agua, una manzana y un cuenco con frutos secos.
El Programa de Prevención de la Diabetes de Estados Unidos estima que, en personas de riesgo, mejorar la alimentación y aumentar la actividad física puede prevenir la diabetes tipo 2 hasta en un 58% (Imagen Ilustrativa Infobae)

La buena noticia es que la prediabetes es reversible. Distintos estudios científicos demostraron que, en personas de riesgo, una alimentación adecuada combinada con mayor actividad física puede prevenir la aparición de diabetes tipo 2 hasta en un 58%, según datos del Programa de Prevención de la Diabetes de Estados Unidos. Entre los patrones alimentarios con resultados favorables figuran la dieta mediterránea, el ayuno intermitente y la dieta baja en carbohidratos.

En casos específicos, el abordaje preventivo también puede incluir medicación. El experto mencionó la metformina —un fármaco de uso habitual en diabetes tipo 2— como una opción eficaz y segura en prevención, especialmente en pacientes jóvenes con mayor grado de sobrepeso u obesidad.

Un estudio publicado en la revista científica The Lancet Diabetes & Endocrinology por investigadores del King’s College London reforzó esa evidencia. El trabajo, liderado por el doctor Andreas Birkenfeld, analizó datos de programas de prevención y comprobó que quienes normalizaron sus niveles de glucosa redujeron en un 58% el riesgo de muerte cardiovascular o de hospitalización por insuficiencia cardíaca, y en un 42% las probabilidades de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular. Los beneficios se sostuvieron durante décadas, lo que sugiere que los efectos de la normalización glucémica son duraderos.

Temas Relacionados

DiabetesDiabetes tipo 2GlucosaSobrepesoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ni reprimir ni explotar: 5 estrategias avaladas por la psicología para gestionar el enojo

Dos metaanálisis de 2025 que reunieron más de 250.000 participantes muestran qué técnicas reducen este sentimiento y cuáles lo escalan

Ni reprimir ni explotar: 5 estrategias avaladas por la psicología para gestionar el enojo

El efecto de los viajes largos en el organismo: cómo los cambios de horario afectan al sueño, el cerebro y la digestión

Expertos e instituciones sanitarias detallaron que la alteración del ritmo circadiano puede generar distintas molestias cuya intensidad depende de la cantidad de zonas atravesadas, la dirección del desplazamiento y las características de cada persona

El efecto de los viajes largos en el organismo: cómo los cambios de horario afectan al sueño, el cerebro y la digestión

Proteína y salud: 5 indicios que pueden justificar una revisión de la dieta

Ciertos signos cotidianos, a menudo pasados por alto, pueden funcionar como alerta temprana y motivar una evaluación más amplia del estado nutricional

Proteína y salud: 5 indicios que pueden justificar una revisión de la dieta

3 rituales de la mañana para mejorar la concentración y la energía mental

Pequeños hábitos al comenzar el día pueden ayudar a regular la dopamina, reducir el estrés y sostener un mejor rendimiento mental

3 rituales de la mañana para mejorar la concentración y la energía mental

Colágeno: qué comer para cuidar la piel, los músculos y las articulaciones

Desde pescado hasta cítricos y lácteos, hay algunos alimentos que son claves en una dieta equilibrada, debido a que aportan proteínas, vitaminas y minerales que ayudan al cuerpo a producir esta sustancia de forma natural

Colágeno: qué comer para cuidar la piel, los músculos y las articulaciones

DEPORTES

La estrategia de River Plate detrás de la designación de Leonardo Ponzio como entrenador

La estrategia de River Plate detrás de la designación de Leonardo Ponzio como entrenador

Estuvo preso por robo, fue campeón del mundo y su muerte quedó envuelta en un halo de misterio

El polémico análisis de un medio inglés por la renovación de Colapinto en Alpine en la F1: “Es contradictorio”

Platense avanzó por penales y será el rival de Estudiantes de La Plata en los cuartos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Boca Juniors lanzó una peculiar camiseta alternativa inspirado en los orígenes del club: la historia detrás del diseño

TELESHOW

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

Una participante de Gran Hermano fue expulsada del reality, se resistió a dejar la casa y tuvo que intervenir la seguridad

Yipio quebró en llanto en Gran Hermano al volver a ver a su mamá tras su problema de salud: “Vas a ser la ganadora”

Adrián Suar analizó el poder, la televisión y su futuro: “No descarto ser presidente de Boca”

Valentina, la hija de Mario Pergolini, pasó de etapa en Popstars, pero decidió renunciar: los motivos

INFOBAE AMÉRICA

Vigilias por Tiananmen: la activista Chow Hang-tung afirmó que no se dejará silenciar por el régimen chino desde la cárcel

Vigilias por Tiananmen: la activista Chow Hang-tung afirmó que no se dejará silenciar por el régimen chino desde la cárcel

Ucrania lanzó un nuevo ataque contra una refinería situada a 250 kilómetros de Moscú y una base de la Flota del Mar Negro

China suspendió las labores de rescate en Tíbet por el riesgo de nuevas inundaciones y endureció las restricciones de acceso a la región

Corea del Sur, EEUU y Japón realizarán maniobras trilaterales para reforzar la respuesta ante las amenazas nucleares de Corea del Norte

EEUU, Ecuador y Colombia reforzaron la cooperación contra el narcotráfico en una reunión clave entre altos mandos militares