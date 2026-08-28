3 rituales de la mañana para mejorar la concentración y la energía mental

Una rutina de la mañana con rituales breves puede mejorar la concentración, regular la dopamina y sostener la energía mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tener una buena mañana no garantiza un día perfecto, pero sí puede marcar una diferencia concreta en el rendimiento mental. Según GQ, una serie de rituales breves al empezar el día puede ayudar a regular la dopamina, mejorar la concentración y sostener la energía mental. La propuesta se apoya en hábitos simples que apuntan a reducir la sobreestimulación y a darle al cerebro un arranque más estable.

La lógica detrás de estas prácticas no pasa por llenar la agenda de tareas, sino por ordenar las primeras horas del día con acciones fáciles de repetir. La idea es que una estructura conocida ayude a bajar el estrés inicial, limitar las distracciones y favorecer un mejor estado de ánimo desde temprano.

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El planteo también incluye una base psicológica. GQ cita al psicólogo Niels Eek, quien sostuvo: “La rutina nos permite mantenernos concentrados y motivados”. Según esa explicación, adoptar una secuencia conocida puede ayudar a que la mente entre en un estado de mayor fluidez y prepare al cerebro para una jornada más productiva.

Por qué una rutina matinal puede influir en el cerebro

El comienzo del día tiene un peso mayor del que suele atribuirse. Si una persona arranca con estrés, interrupciones o estímulos excesivos, ese patrón puede extenderse durante el resto de la jornada. En cambio, una mañana con hábitos predecibles puede ofrecer una sensación de control, incluso en días cargados de tareas o imprevistos.

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GQ citó al psicólogo Niels Eek, quien afirmó que la rutina ayuda a mantener la motivación y a preparar el cerebro para una jornada productiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

GQ también menciona estudios de la Universidad de Toronto que vinculan los rituales cotidianos, incluso los más pequeños, con mejoras en la creatividad y en la capacidad para enfrentar problemas. Ese efecto no solo impactaría en la productividad, sino también en el humor, un factor que influye sobre la resolución de tareas y la tolerancia a la frustración.

En ese marco, los especialistas recomiendan elegir entre 3 y 5 rituales pequeños que resulten sostenibles. La meta no consiste en diseñar una rutina exigente, sino en incorporar acciones que regulen la energía, reduzcan el cortisol asociado al estrés y mejoren funciones como la memoria y la atención.

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1. Movimiento al aire libre y exposición a la luz natural

El primer ritual es empezar la mañana con estiramientos o actividad física ligera, con preferencia por espacios abiertos. La exposición a la luz natural aparece como un punto central porque ayuda a regular el ritmo circadiano, el sistema que interviene en los ciclos de sueño y vigilia.

Esa combinación puede favorecer un mayor estado de alerta durante las primeras horas del día y facilitar el descanso nocturno. La luz solar, además, se asocia con la producción de vitamina D y con una mejora del foco mental, siempre con las precauciones habituales de protección de la piel.

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El movimiento al aire libre y la exposición a la luz natural ayudan a regular el ritmo circadiano y a mejorar el estado de alerta por la mañana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio matinal también puede estimular la liberación de endorfinas y dopamina, dos elementos vinculados con el bienestar y la motivación. No hace falta una sesión extensa: entre 10 y 15 minutos pueden alcanzar como primer impulso de la jornada, siempre que el resto del día incluya más actividad física. En ese sentido, se recuerda la referencia general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda al menos 30 minutos de ejercicio diario.

2. Un desayuno completo y sin pantallas

El segundo hábito apunta a una escena cada vez más habitual: desayunar mientras se revisan mensajes, redes sociales o noticias. GQ propone evitar esa dinámica y dedicar ese momento solo a la comida. El argumento es doble: por un lado, el desayuno aporta la energía que el cuerpo necesita tras el ayuno nocturno; por otro, la ausencia de pantallas reduce la dispersión y la búsqueda constante de estímulos.

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En términos nutricionales, la recomendación incluye una combinación de proteínas, grasas saludables y carbohidratos. Ese esquema puede aportar mayor saciedad y una energía más estable a lo largo de la mañana, con un efecto indirecto sobre la regulación del estrés.

Un desayuno completo y sin pantallas aporta energía tras el ayuno nocturno y favorece una atención más estable durante la mañana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eliminación de las pantallas en esa primera franja del día también se vincula con el autocontrol. Una mañana libre de ese tipo de interrupciones puede ayudar a bajar la ansiedad y a preparar mejor la mente para actividades que exigen atención sostenida. En lugar de saltar de una notificación a otra, la propuesta es reservar esos minutos para comer con calma o para alguna tarea breve que no agregue tensión.

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3. Leer para activar la atención en vez de caer en el doomscrolling

El tercer ritual sugerido consiste en dedicar unos minutos a la lectura. La idea funciona como reemplazo del doomscrolling, el hábito de desplazarse sin pausa por contenidos digitales, muchas veces cargados de información negativa o dispersa. Cambiar ese impulso por una lectura breve puede tener efectos acumulativos a lo largo del tiempo.

Entre los beneficios mencionados aparecen la ampliación del vocabulario, el estímulo de la creatividad y una mejora en la capacidad de comprensión y atención. También se plantea una ventaja práctica: incluir la lectura en la rutina matinal permite avanzar de manera constante, incluso para quienes suelen decir que no tienen tiempo para leer.

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Leer unos minutos en la mañana en lugar de hacer doomscrolling puede activar la atención, ampliar el vocabulario y estimular la creatividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hace falta elegir un libro difícil ni un material académico. Lo importante es encontrar una lectura que despierte interés y active el cerebro desde temprano. Ese punto resulta clave para sostener el hábito y evitar que la rutina se vuelva una obligación más.

El bonus de las tareas repetitivas

Además de esos tres rituales, GQ suma una recomendación extra: realizar una tarea repetitiva de baja exigencia mental, como tender la cama o lavar algunos platos. Ese tipo de acciones puede servir como anclaje al comienzo del día y aportar una sensación de orden sin demandar grandes decisiones.

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Estas tareas ayudan a despejar la “niebla mental” del despertar y a proteger la energía psíquica para actividades más complejas. También se las relaciona con una baja del estrés y con una transición más gradual entre el descanso y las exigencias de la jornada.

En conjunto, la propuesta se resume en una secuencia simple: mover el cuerpo, desayunar sin pantallas, leer unos minutos y sumar una tarea repetitiva como apoyo. Según el enfoque recogido por GQ, esos hábitos no buscan convertir la mañana en una carrera de productividad, sino ofrecer una base más estable para el resto del día.