Extracción dental: qué alimentos no se deben comer y cuáles recomiendan los odontólogos

La extracción dental exige cuidados con la comida y la bebida para proteger la zona intervenida y favorecer la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las extracciones dentales forman parte de los procedimientos habituales de la odontología cuando una pieza presenta daño, infección, falta de espacio o riesgo de afectar dientes y tejidos cercanos. En el caso de las muelas de juicio, la indicación también puede aparecer cuando esos molares quedan retenidos, crecen en una posición inadecuada o dificultan la higiene, una situación que puede favorecer dolor, caries, inflamación de encías o lesiones sobre otras piezas.

La decisión de extraer un diente no responde solo a un problema presente. También puede formar parte de una estrategia para prevenir complicaciones futuras en la salud bucal, sobre todo cuando el desarrollo de una pieza o su ubicación aumentan la posibilidad de infecciones, acumulación de restos de comida o daño sobre el hueso y los dientes vecinos. De acuerdo con GoodRx y con información revisada médicamente, el período posterior al procedimiento exige cuidados específicos para favorecer la cicatrización y reducir el riesgo de complicaciones.

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Esa etapa de recuperación comienza de inmediato tras la extracción. Según Mayo Clinic, la formación de un coágulo en la cavidad donde estaba el diente cumple una función central porque protege la zona y acompaña el cierre de la herida. A partir de ese momento, tanto la textura de los alimentos como ciertos hábitos cotidianos pueden influir en la evolución del proceso.

Los odontólogos recomiendan alimentos blandos y líquidos entre las primeras 24 y 48 horas y, en algunos casos, entre tres y cinco días después de la extracción dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué alimentos se pueden comer y cuáles conviene evitar

Durante los primeros días después de una extracción dental, la dieta debe basarse en preparaciones blandas, suaves y fáciles de tragar. Según Zack Youngblood, dentista para GoodRx, muchos odontólogos recomiendan líquidos y alimentos blandos durante al menos 24 a 48 horas, mientras que la Academy Dental Group señaló que ese esquema puede sostenerse entre tres y cinco días, de acuerdo con la evolución de cada paciente y las indicaciones del profesional tratante.

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Alimentos que sí se pueden comer

Entre las bebidas y preparaciones más mencionadas por los expertos aparecen el agua, las bebidas sin cafeína, los licuados y las sopas licuadas o en puré tibias.

En el grupo de los alimentos blandos, las fuentes incluyen gelatina, yogur, puré de manzana, puré de papas, avena, huevos revueltos, pasta bien cocida y verduras cocidas o trituradas. Cleveland Clinic indicó que estas opciones suelen requerir poca o ninguna masticación, una característica que ayuda a no irritar la zona de extracción y a hacer más cómodo el momento de comer.

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Youngblood añadió que, además de la textura, importa el aporte nutricional. Por eso incluyó alimentos con proteínas y grasas saludables, entre ellos yogur griego, requesón, tofu, huevos, carnes magras, pescado, palta y aceite de oliva. Una ingesta adecuada de nutrientes puede colaborar con la cicatrización, reducir la inflamación y aportar energía durante la recuperación.

Cleveland Clinic precisó que algunas alternativas pueden reintroducirse de manera progresiva a medida que mejora la tolerancia, como avena suave, pasta muy tierna o pescado blando de textura hojaldrada. Academy Dental Group también mencionó el pasaje gradual hacia alimentos semiblandos, como tostadas suaves, macarrones con queso y huevos revueltos, una vez que la molestia disminuye.

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Alimentos que no se recomiendan

Los expertos desaconsejan alimentos duros, crujientes, pegajosos, calientes, ácidos o picantes porque pueden irritar la herida o dejar restos en la cavidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos desaconsejan los alimentos duros, crujientes, pegajosos, muy calientes, ácidos, picantes o difíciles de masticar. Entre los productos más problemáticos por su textura aparecen las semillas, los frutos secos, las papas fritas, los caramelos y la carne seca. Este tipo de comidas puede raspar la zona intervenida, exigir una masticación intensa o dejar restos en la cavidad.

En otro grupo se ubican aquellos que pueden irritar la herida por su composición, como los cítricos, el tomate y las comidas picantes. A eso se suman productos pegajosos como la manteca de maní o dulce de leche, que pueden resultar más difíciles de retirar de la boca durante la recuperación.

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Las fuentes también mencionan bebidas carbonatadas y alcohol entre los productos que conviene evitar. Cleveland Clinic agregó además alimentos pequeños, como arroz o semillas, y opciones duras como zanahorias crudas, ya que pueden quedar atrapadas en el sitio de extracción y favorecer molestias o irritación.

Mayo Clinic remarcó además que en las primeras 24 horas no se aconsejan bebidas calientes, alcohol, café ni bebidas gaseosas. En su guía para el período posterior a la cirugía, la institución señaló que los alimentos duros, gomosos, calientes o picantes pueden atascarse en la cavidad o irritar la herida, con impacto sobre el proceso de cicatrización.

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Qué cosas evitar luego de una extracción

Después de una extracción dental conviene evitar el sorbete, porque la succión puede desplazar el coágulo y aumentar el riesgo de alveolitis seca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciertos hábitos pueden interferir con la recuperación. Uno de los puntos más repetidos es evitar el uso de sorbete. El odontólogo, para GoodRx, advirtió que la succión puede desplazar el coágulo de sangre recién formado, mientras que Cleveland Clinic indicó que esa alteración puede derivar en alveolitis seca, una complicación dolorosa que deja la zona más expuesta.

También se recomienda no fumar durante la recuperación inmediata. Mayo Clinic indicó que el hábito puede retrasar la cicatrización y aumentar el riesgo de complicaciones, por lo que aconseja evitarlo al menos durante 72 horas en el caso del cigarrillo y durante una semana en el caso del tabaco de mascar.

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Otra indicación relevante es moderar la actividad física intensa durante los días posteriores. La clínica estadounidense señaló que al menos durante una semana conviene evitar esfuerzos que puedan desprender el coágulo. Las instituciones también recomendaron no escupir en exceso, no enjuagarse la boca durante las primeras 24 horas y retomar el cepillado con suavidad cerca de la herida una vez pasado ese período.

El tiempo para volver a la alimentación habitual no aparece como una regla única en las fuentes. Cleveland Clinic sostuvo que muchas personas pueden regresar a una dieta más amplia en alrededor de una semana, con una incorporación paulatina de sólidos según la tolerancia. Mientras que Mayo Clinic remarcó que la progresión depende de cómo evolucione la cicatrización y de las indicaciones específicas del dentista o cirujano dental.

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