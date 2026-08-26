De la prevención a la urgencia: qué hacer y evitar tras una mordedura de serpiente

Las mordeduras de serpiente causan unas 125.000 muertes al año y representan un problema de salud pública en varias regiones del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las mordeduras de serpiente causan alrededor de 125.000 muertes al año en el mundo, aunque el desenlace muchas veces depende de la reacción inicial. Limpiar la herida, evitar maniobras peligrosas y buscar atención médica urgente forman parte de las medidas básicas tras el ataque.

El riesgo global y por qué importa actuar rápido

Según informó National Geographic, con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo se producen alrededor de cinco millones de mordeduras de serpiente cada año.

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De ese total, unas 125.000 personas mueren por esta causa, con mayor impacto en África y el Sudeste Asiático, donde el acceso a atención médica suele ser más limitado.

La OMS estima que cada año se producen alrededor de cinco millones de mordeduras de serpiente, con mayor impacto en África y el Sudeste Asiático (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra muestra que se trata de un problema de salud pública en varias regiones y que la respuesta inmediata puede incidir en la evolución del cuadro. Aunque no todas las mordeduras implican envenenamiento, la reacción inicial debe asumir ese riesgo hasta que un profesional evalúe la situación.

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Esa precaución importa porque una parte del daño no depende solo del veneno, sino también de los errores de primeros auxilios. Muchas complicaciones aparecen cuando se intenta resolver el episodio con recursos caseros o prácticas que retrasan la asistencia sanitaria.

Qué hacer al ver una serpiente

La primera respuesta debe ser siempre tomar distancia y evitar cualquier intento de contacto. Si la serpiente aparece al aire libre, lo más prudente es dejarle espacio para que continúe su recorrido sin sentirse amenazada.

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Para prevenir una mordedura de serpiente, se recomienda usar botas, caminar con precaución en pastizales y no dormir al ras del suelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los casos, el animal opta por alejarse por su cuenta si no percibe una agresión directa. Muchas mordeduras ocurren cuando alguien intenta moverla, atraparla o acercarse más de la cuenta.

Si aparece dentro de una casa, la prioridad cambia y pasa por aislar el lugar. Lo indicado es desalojar la habitación, cerrar la puerta y colocar una toalla en la parte inferior para impedir que salga por esa abertura.

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Después, corresponde pedir ayuda a un profesional capacitado para retirarla sin sumar riesgos para quienes viven allí. Intentar resolver la situación sin experiencia puede convertir un episodio controlable en una emergencia.

La reacción inicial ante una mordedura de serpiente debe asumir el riesgo de envenenamiento hasta que un profesional evalúe la situación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir una mordedura

Las medidas preventivas son simples y apuntan a reducir encuentros inesperados en zonas rurales o de monte.

El uso de botas o calzado cerrado, la precaución al caminar entre pastizales y la decisión de no dormir al ras del suelo forman parte de las recomendaciones básicas. También ayuda revisar el entorno antes de avanzar en áreas con vegetación densa.

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Dentro de viviendas o galpones, la prevención también depende del orden y del control del ambiente. Mantener libres de roedores las zonas de almacenamiento reduce un factor de atracción para las serpientes.

Revisar el entorno antes de avanzar en zonas con vegetación densa disminuye el riesgo de contacto con serpientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asegurar mosquiteros y evitar la acumulación de objetos en rincones oscuros también disminuye la posibilidad de que un ejemplar encuentre refugio cerca de las personas. La prevención, en este punto, depende más de hábitos simples que de medidas especiales.

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Qué no hacer ante una mordedura

Si ocurre una mordedura, una de las claves consiste en evitar maniobras que aún circulan como remedios caseros. La OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) desaconsejan expresamente colocar un torniquete o intentar succionar el veneno.

Esas prácticas pueden empeorar la lesión y retrasar la atención que el paciente necesita. También conviene evitar cortes sobre la herida, sustancias caseras y cualquier intervención que reemplace la consulta médica.

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La OMS y los CDC desaconsejan el torniquete, la succión del veneno y los cortes sobre la herida tras una mordedura de serpiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco conviene perseguir a la serpiente ni tratar de matarla después del ataque. Esa reacción puede provocar una segunda mordedura y sumar un riesgo innecesario en un momento crítico.

La prioridad debe estar puesta en asistir a la persona herida, limitar los movimientos y organizar el traslado al centro sanitario más cercano. La escena posterior a la mordedura exige menos iniciativa improvisada y más control de daños.

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Qué hacer hasta recibir atención médica

La respuesta inicial debe concentrarse en medidas sencillas y seguras hasta la llegada de ayuda profesional. La herida puede limpiarse con agua y jabón, cubrirse y mantenerse inmóvil para reducir complicaciones.

Hasta recibir atención médica, la herida debe limpiarse con agua y jabón, mantenerse inmóvil y trasladarse sin demora a un centro de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se recomienda retirar anillos, pulseras u otros objetos cercanos a la zona afectada ante una posible hinchazón en las horas siguientes. Si el cuadro cambia, registrar ese avance puede ayudar durante la evaluación médica.

Si puede hacerse sin exponerse a un nuevo ataque, una foto del animal puede servir después para orientar la identificación clínica. Aun así, el paso central sigue siendo buscar asistencia médica urgente y evitar traslados demorados por intentos de tratamiento casero.

Una foto del animal puede ayudar a la identificación clínica después de una mordedura (Imagen Ilustrativa Infobae)

También conviene prestar atención a señales de empeoramiento, como dolor creciente, inflamación progresiva, mareos, vómitos o dificultad para respirar. Esos síntomas refuerzan la necesidad de atención rápida, incluso si la mordedura parecía leve al principio.

Con la información reunida por National Geographic, la secuencia más clara queda resumida en tres acciones: alejarse, no improvisar y acudir cuanto antes a un centro de salud.