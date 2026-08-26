Salud

Dolly Parton y su aporte a la ciencia: de la vacuna contra el Covid a la oveja Dolly

La artista estadounidense, fallecida a los 80 años, construyó un legado que excedió la música con donaciones a la investigación biomédica, respaldo a campañas sanitarias y programas de alfabetización infantil

Dolly Parton
La cantante Dolly Parton murió a los 80 años tras una breve lucha contra el cáncer, según informaron sus representantes. (AP/John Russell)
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Su voz recorrió escenarios de todo el mundo, pero su impacto también llegó mucho más lejos que la música. Dolly Parton dejó una huella en la ciencia, la salud pública y la educación, un legado que incluyó apoyo a la investigación biomédica, promoción de la vacunación, aportes a hospitales y su vínculo con uno de los animales más conocidos de la historia científica, la oveja Dolly.

La cantante de música country murió a los 80 años tras “una breve lucha contra el cáncer”, según informaron sus representantes en un comunicado difundido el 25 de agosto. Nacida en 1946 en una familia de agricultores pobres de Locust Ridge, Tennessee, construyó una carrera de alcance global, ganó 10 premios Grammy y volcó parte de sus recursos a iniciativas ligadas a la medicina, la alfabetización y la ayuda comunitaria.

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Según repasó Nature tras conocerse la noticia, investigadores y referentes de la salud pública subrayaron ese costado de su trayectoria. “Dolly fue la banda sonora de mi doctorado, y le agradezco enormemente su contribución en mi tesis. Era la mejor de todas: todos deberíamos esforzarnos por ser más como Dolly (con lentejuelas y todo)”, declaró Catherine Heymans, astrónoma real de Escocia, a la revista por correo electrónico. En la misma línea, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, escribió en X: “Hoy es un día triste, ya que lamentamos la pérdida de un artista excepcional, un verdadero defensor de la bondad y un embajador de la ciencia y la salud pública”.

La filantropía de Dolly Parton también alcanzó la lucha contra el VIH/SIDA, la atención pediátrica y los hospitales de Tennessee. (REUTERS/Nigel Roddis/File Photo)
La filantropía de Dolly Parton también alcanzó la lucha contra el VIH/SIDA, la atención pediátrica y los hospitales de Tennessee. (REUTERS/Nigel Roddis/File Photo)

Uno de los aportes más concretos de Parton fue su participación en el origen de una de las vacunas contra el SARS-CoV-2. En marzo de 2020, donó 1 millón de dólares al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt (VUMC), en Nashville, donde se creó el Dolly Parton COVID-19 Research Fund. Según Mark Denison, pediatra de Vanderbilt e investigador en enfermedades infecciosas, el dinero ayudó a financiar las etapas iniciales “críticas” de una investigación sobre vacunas de ARNm que después derivó en el desarrollo de la formulación producida por Moderna.

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Nature recordó que el fondo aparece mencionado en el primer informe publicado de un ensayo de fase I de esa vacuna, difundido en The New England Journal of Medicine en julio de 2020. Un análisis de la revista basado en la base de datos Dimensions registró al menos 37 artículos de investigación que reconocen apoyo del Dolly Parton COVID-19 Research Fund.

Su respaldo a la vacunación también tuvo una dimensión pública. En marzo de 2021, Parton se filmó mientras recibía una dosis en Vanderbilt y animó a otros a hacer lo mismo. “Tengo la edad suficiente para conseguirlo, y soy lo suficientemente inteligente para conseguirlo”, dijo antes de reelaborar su canción “Jolene” con la frase: “vacuna, vacuna, vacuna, vacuna, te lo ruego, por favor, no lo dudes”.

Oveja Dolly
La Biblioteca de la Imaginación Dolly Parton entrega libros gratuitos a niños en Estados Unidos y un estudio vinculó el programa con mejoras en lenguaje y alfabetización.

Para William Shaffner, investigador de medicina preventiva en Vanderbilt, esa escena tuvo impacto más allá de la celebridad. Según citó la mencionada revista científica, el especialista sostuvo que el gesto supuso “un soplo de esperanza”, porque ayudó a tranquilizar a muchas personas al mostrarles que vacunarse era lo mejor para ellas y sus familias. “Dolly Parton creó un vínculo entre la salud pública y la gente común”.

La actividad filantrópica de la artista también alcanzó otras áreas. En 1994, aportó una versión de “You Gotta Be My Baby” al álbum benéfico Red Hot + Country, concebido para recaudar fondos para la lucha contra el VIH/SIDA. En su condado natal de Sevier, reunió 500.000 dólares en un concierto a beneficio del Centro Médico LeConte, que abrió en 2010 con un Centro Dolly Parton dedicado a servicios para mujeres. También donó 1 millón de dólares para la investigación de enfermedades infecciosas pediátricas en Vanderbilt.

En febrero de 2026, el Hospital Infantil del Este de Tennessee, en Knoxville, pasó a llamarse Hospital Infantil Dolly Parton tras una donación generacional cuyo monto no fue revelado. Ese aporte financió un nuevo programa de residencia pediátrica, telemedicina rural y la contratación de especialistas.

Brazo de un niño con camiseta azul clara siendo vacunado por una mano con guante celeste que sostiene una jeringa. Fondo de clínica gris y blanco.
Un niño con camiseta azul recibe una vacuna en el brazo de una enfermera que utiliza guantes y una jeringa, en un entorno clínico de fondo gris claro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre Parton y la ciencia había quedado fijada mucho antes con Dolly, la primera oveja clonada a partir de una célula adulta. El animal nació en el Instituto Roslin, cerca de Edimburgo, y recibió ese nombre por una referencia a las células de la glándula mamaria de las que fue clonada.

En una entrevista con Nature en 2016, John Bracken, asistente de investigación agrícola en el Instituto Roslin, recordó haber lanzado una observación espontánea durante el parto: los científicos tendrían que llamarla Dolly, en honor a Dolly Parton, porque las células provenían del tejido mamario. El embriólogo Ian Wilmut admitió entonces: “Siendo un tanto puritano, me preocupó un poco. En retrospectiva, sin duda, fue un nombre estupendo”.

Parton respondió con humor al homenaje. En una entrevista con The Guardian en 2024, dijo sentirse halagada, aunque aclaró que no quería ser clonada. Su influencia también se extendió al ámbito académico, donde su feminidad, su feminismo y su apoyo a la comunidad LGBTQ+ fueron materia de tesis doctorales en humanidades. Incluso circularon especulaciones no confirmadas sobre una posible relación entre su apellido y los “partones”, el término que Richard Feynman usó en 1969 para describir partículas subatómicas dentro de protones y neutrones.

People walk past a tribute to U.S. country singer Dolly Parton at Piccadilly Circus, a day after the announcement of her death at age 80, in London, Britain, August 26, 2026. REUTERS/Hiba Kola
People walk past a tribute to U.S. country singer Dolly Parton at Piccadilly Circus, a day after the announcement of her death at age 80, in London, Britain, August 26, 2026. REUTERS/Hiba Kola

Para muchos niños en Estados Unidos, Parton también quedó asociada a la Biblioteca de la Imaginación Dolly Parton, un programa creado en 1995 que envía un libro gratuito por mes a chicos desde el nacimiento hasta los cinco años. Según la organización, uno de cada seis niños estadounidenses menores de cinco años recibe libros a través de esa iniciativa.

Un estudio de la Fundación Dollywood, que supervisa el programa, concluyó que la propuesta aumentó la frecuencia con la que los padres leen a sus hijos y mejoró los resultados en pruebas de lenguaje y alfabetización. En una carta dirigida a los alumnos que completaron el recorrido de Imagination Library, Parton escribió: «No hay límites para lo que puedes lograr ni para lo lejos que puedes llegar. Recuerda las lecciones que me enseñó mi familia: sueña en grande, aprende todo lo que puedas y cuida de quienes te cuidan».

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