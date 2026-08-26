República Dominicana alcanza una cobertura récord del 93% en educación preprimaria

La República Dominicana alcanzó una cobertura récord del 93 % en educación preprimaria para niños de un año antes de la primaria, según la Unesco. (Foto cortesía Ministerio Educación RD)

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La República Dominicana se encuentra en un momento clave para su sistema educativo: el país alcanzó una cobertura récord del 93 % en educación para los niños de un año antes de la edad oficial de ingreso a la primaria, una cifra que iguala la de Brasil y se acerca al 94 % de Argentina, según los últimos datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Este avance sitúa a la nación caribeña por encima del promedio regional y por delante de otros países como Guatemala, Panamá, Paraguay y Honduras.

El gobierno del presidente Luis Abinader ha impulsado una expansión masiva e inclusiva de los servicios educativos estatales, logrando que la Tasa Neta de Matrícula Ajustada (NERA) suba siete puntos porcentuales desde 2015, cuando se ubicaba en 86%.

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El informe Global Education Monitoring (GEM 2026) de la Unesco destaca que este crecimiento corresponde a un esfuerzo sostenido por aumentar la equidad y la cobertura en edades formativas clave.

El informe GEM 2026 de la Unesco indicó que la Tasa Neta de Matrícula Ajustada en República Dominicana subió de 86 % en 2015 a 93 %. (Foto cortesía Ministerio Educación RD)

El reporte internacional subraya que, durante la última década, República Dominicana ha logrado una transformación significativa en su sistema educativo, consolidando avances no solo en cobertura, sino también en culminación de ciclos escolares y equidad social. Uno de los puntos destacados es la eliminación de la desigualdad de participación entre los hogares más pobres y los más ricos en el acceso a la educación preprimaria.

“Este logro asegura que, independientemente del nivel socioeconómico de su familia, la niñez dominicana cuenta hoy con las mismas oportunidades de iniciar su trayectoria educativa en condiciones de total equidad”, afirma el documento.

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Además del progreso en la cobertura de la primera infancia, el informe GEM 2026 resalta un avance notable en la tasa de finalización de la educación secundaria alta, lo que coloca al país en una posición favorable frente a competidores históricos de la región.

Según los datos de la Unesco, la nación ha logrado erradicar la brecha de riqueza en el acceso a la educación preprimaria, posicionándose a la par de potencias regionales y superando el promedio de América Latina y el Caribe.

La Unesco destacó que la República Dominicana eliminó la desigualdad de participación entre hogares pobres y ricos en el acceso a la educación preprimaria. (Foto cortesía Ministerio Educación RD)

El impacto de estas políticas educativas se refleja también en la comparación internacional. Con la cobertura del 93% en la primera infancia, la República Dominicana se sitúa al nivel de Brasil y casi iguala a Argentina, mientras que supera con holgura a El Salvador (85 %), Guatemala (84 %), Panamá (77 %), Paraguay (75 %) y Honduras (59 %).

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El periodo comprendido entre 2015 y 2024 ha sido clave para el sistema educativo dominicano. El informe internacional detalla que el país se convirtió en uno de los pocos de la región en eliminar completamente la desigualdad en la participación educativa entre los quintiles más extremos de ingresos, específicamente para la educación organizada un año antes de la primaria.

El informe de la Unesco también identifica retos pendientes. Señala la necesidad de duplicar los esfuerzos para mejorar la calidad del aprendizaje en lectura y matemáticas en los niveles básicos de primaria, áreas que representan la prioridad estratégica del gobierno dominicano de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4) proyectados para 2030. “Estos aspectos constituyen la prioridad estratégica del gobierno del presidente Abinader de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4) proyectados hacia el año 2030”, subraya el documento.

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República Dominicana inició el nuevo ciclo escolar con más de 2.6 millones de alumnos en las aulas. (Foto cortesía Ministro de Educación)

La administración de Abinader ha reiterado su compromiso de fortalecer la calidad integral del sistema educativo, con una inversión pública prioritaria en la primera infancia. Según el informe GEM 2026, la transformación educativa registrada en la última década ha sentado bases sólidas para garantizar igualdad de oportunidades y avanzar hacia la equidad social en la educación dominicana.

El documento internacional concluye que el desarrollo socioeconómico del país comienza desde las aulas, y que la República Dominicana ha registrado una transformación “sin precedentes” en su sistema educativo en los últimos 25 años, consolidando avances en cobertura, culminación de ciclos escolares y equidad social.

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