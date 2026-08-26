Honduras: enfermeros y salud acuerdan reintegro de personal y dejan sin efecto protestas anunciadas

La Secretaría de Salud y el gremio plantearon regular los centros de formación de enfermería para contar con recurso humano capacitado.

Guardar

El presidente de la ANEEAH, Josué Orellana, confirmó que durante una reunión con autoridades de la Sesal avanzaron en el reintegro de trabajadores a quienes se les había informado su salida de los centros asistenciales. Según explicó, los auxiliares de enfermería seguirán en sus puestos mientras se revisa cada caso y se suspendieron las protestas anunciadas.

De acuerdo con el dirigente gremial, los auxiliares de enfermería continuarán desempeñando sus funciones con normalidad, pese a que algunos habían recibido comunicaciones en las que se establecía que su último día de labores sería este viernes.

Orellana explicó que uno de los principales puntos abordados durante el encuentro fue garantizar que los trabajadores no fueran separados de sus puestos mientras se revisan sus respectivas situaciones laborales.

PUBLICIDAD

Además de los trabajadores que ya habían recibido notificaciones, la organización gremial presentó ante la Secretaría de Salud un nuevo listado integrado por 23 auxiliares de enfermería.

Protestas suspendidas

La intención es que las autoridades sanitarias den instrucciones a los directores de los diferentes establecimientos para proceder con las gestiones correspondientes y garantizar el retorno de estos trabajadores a sus funciones.

El proceso contempla la revisión de cada situación y la coordinación entre las autoridades centrales de la Sesal y los responsables de los centros de salud donde laboran los auxiliares.

El viceministro Eduardo Midence afirmó que la Sesal analizará de forma individual los casos expuestos por los auxiliares de enfermería.

Ante el acuerdo alcanzado, la organización de auxiliares de enfermería decidió descartar las protestas que había anunciado como mecanismo de presión para exigir respuestas a las autoridades.

PUBLICIDAD

La suspensión de las medidas permite que las partes continúen utilizando la vía del diálogo para abordar tanto los casos de los trabajadores afectados como otros temas relacionados con las condiciones laborales y el funcionamiento de los servicios de enfermería.

El entendimiento también evita, por el momento, que las diferencias entre el gremio y la Secretaría de Salud deriven en acciones que pudieran afectar el normal funcionamiento de los establecimientos sanitarios.

Sesal analizará cada caso

Por su parte, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, señaló que el encuentro con la ANEEAH forma parte de un proceso de conversaciones que ambas partes desarrollaron durante el año.

PUBLICIDAD

Según explicó, esta fue la tercera reunión sostenida en 2026 entre representantes de la Secretaría de Salud y la junta directiva del gremio, con el propósito de revisar las distintas situaciones planteadas por los auxiliares de enfermería y buscar soluciones mediante acuerdos.

El funcionario destacó además que las conversaciones no se limitaron a la situación laboral de los auxiliares que habían recibido notificaciones, sino que incluyeron propuestas relacionadas con el fortalecimiento del sistema público de salud.

Entre los compromisos discutidos figura la necesidad de incrementar el número de auxiliares de enfermería que prestan servicios en el sistema sanitario público.

La Secretaría de Salud considera que contar con una mayor cantidad de personal de enfermería es parte de las acciones necesarias para responder a las necesidades de los pacientes y mejorar la prestación de los servicios en los establecimientos públicos.

PUBLICIDAD

Josué Orellana informó que los auxiliares de enfermería continuarán laborando con normalidad pese a las notificaciones que fijaban su salida de los centros asistenciales.

La propuesta contempla dar mayor respaldo a los centros públicos dedicados a la formación de personal de enfermería, con el objetivo de contribuir a la disponibilidad de recurso humano capacitado para atender la demanda del sistema.

Así mismo, el viceministro explicó que se busca establecer mecanismos que permitan vigilar el funcionamiento de estos establecimientos y fijar normas claras mediante un marco regulatorio.

Por ahora, los auxiliares que habían sido notificados sobre su salida continuarán laborando, mientras las autoridades revisan los casos planteados por el gremio. El listado de 23 trabajadores adicionales también quedó en manos de la Secretaría de Salud para que se realicen las gestiones correspondientes.

PUBLICIDAD