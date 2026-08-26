Política

La oposición exhibió fuerza en Diputados para imponer una agenda propia en el futuro e impulsar temas incómodos para el Gobierno

Reunió 133 votos en su intento por imponer la discusión sobre morosidad y Discapacidad. Pese a no haber alcanzado los tres cuartos para debatir hoy mismo ambas cuestiones, el número enciende una luz de alerta para el oficialismo de cara a lo que se viene

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria
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La oposición obtuvo 133 votos a favor en ambas votaciones —107 en contra y 11 abstenciones— al impulsar dos apartamientos de reglamento para tratar en el recinto los proyectos sobre morosidad familiar y prórroga de la emergencia en discapacidad. El número no alcanzó los tres cuartos necesarios para forzar el debate, pero dejó una certeza política: con 129 diputados alcanza para abrir el recinto en un futuro y avanzar en ambos temas.

Según lo acordado, la sesión arrancó con nueve apartamientos de reglamento a pedido de la oposición, entre los que figuraron los pedidos para tratar ese mismo día los proyectos sobre morosidad de la familia y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

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El apartamiento exige tres cuartos de los votos, umbral hoy imposible de alcanzar frente a un bloque libertario de 95 diputados. Sin embargo, la señal que dejó la votación fue fuerte.

Con 129 diputados, la oposición logrará abrir el recinto. “Ahora hay que poner fecha”, dijo un diputado del peronismo que observó desde su banca cómo muchos libertarios —en especial aquellos que suelen prestar atención a los “poroteos” (conteo de votos)— se les cambiaba el semblante mientras aparecían los números en la pizarra.

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Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
Mate y apuntes en Diputados durante la sesión

Los 133 votos los aportaron los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal - el nuevo bloque de Misiones y Salta-; Elijo Catamarca; PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad Izquierda Socialista - Frente de Izquierda; MID - Movimiento de Integración y Desarrollo e Independencia Independencia (Tucumán).

Además, de los 5 ausentes hay cuatro que se sumarían a los 133: Juan Fernando Brugge de Provincias Unidas; Carlos Daniel Castagneto de Unión por la Patria, Natalia De la Sota, Defendamos Córdoba y Marcela Pagano de Coherencia

Los diputados podrían haber pedido un emplazamiento para que las comisiones traten los proyectos. Sin embargo, la estrategia fue la de los pedidos de apartamiento por dos razones.

“La elección de ir por un lado y no por otro tiene que ver con que todos sabíamos que no llegaban, pero lo que terminaron demostrando, para adentro y para afuera, es que tienen el número para avanzar. Esto también impacta en los que estaban ausentes. Si estaban en duda ya saben que tienen el número y ahora no van a asumir el costo político”, explicó un operador parlamentario que trabaja para el oficialismo.

Hubo además otro dato relevante: el pedido por el tema morosidad partió de dos sectores diferentes. Lo realizaron Pablo Juliano, de Provincias Unidas, y Germán Martínez, de Unión por la Patria, lo que muestra que son varios los bloques que están llegando a un acuerdo.

“No se puede tener 35 proyectos; hoy vamos por el número y a partir de mañana vamos a trabajar para tener menos proyectos y así avanzar en paralelo para poder pedir en las próximas semanas una sesión especial por este tema”, dijo otro legislador opositor.

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
Miguel Ángel Pichetto

La emergencia en discapacidad, con el mismo respaldo

Lo mismo sucedió con el proyecto de Juan Marino, diputado de Unión por la Patria, para prorrogar por un año más la emergencia en el sector de discapacidad que rige desde hace casi un año. La continuidad es una facultad que asigna la norma, sancionada el año pasado por presión de la oposición.

El proyecto del vicepresidente de la Comisión de Discapacidad también obtuvo 133 votos, por lo que se encuentra en la misma situación que el pedido de Martínez y Juliano, con la ventaja de ser un proyecto único, lo que significaría un trámite más rápido.

“Tenemos el número, ahora hay que mantenerlo para poder ir al recinto a emplazar. Hay que seguir trabajando”, señaló un diputado de la oposición que participó de la estrategia y que se mostró satisfecho por el resultado obtenido.

En la oposición sabían que el desarrollo del resto de la sesión en la Cámara de Diputados presentaría un escenario de derrotas. Sin embargo, la imagen de poder impulsar una agenda propia que trabaje sobre la morosidad creciente y la emergencia en discapacidad generó un sentimiento de triunfo.

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