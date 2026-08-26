Panamá

Aumenta la entrada de migrantes por Darién y el flujo inverso también se aceleró en agosto

Los cruces por la frontera con Colombia crecieron cerca de 30% en tres semanas, mientras el movimiento irregular en dirección sur alcanzó 6,079 personas durante 2026

Los ingresos irregulares por Darién aumentaron cerca de 30% entre el 2 y el 23 de agosto. EFE/ Moncho Torres
Los ingresos irregulares por Darién aumentaron cerca de 30% entre el 2 y el 23 de agosto. EFE/ Moncho Torres
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El movimiento migratorio irregular registró un repunte durante las primeras tres semanas de agosto, tanto en los ingresos por la selva del Darién como en el flujo norte-sur. Los informes del Servicio Nacional de Migración también muestran 3,553 deportaciones y expulsiones acumuladas hasta el 23 de agosto de 2026.

El denominado flujo irregular norte-sur aumentó de 5,393 personas el 2 de agosto a 6,079 el día 23, una diferencia de 686 migrantes y un incremento de 12.7% en tres semanas. Durante ese periodo, el acumulado correspondiente únicamente a agosto alcanzó 524 personas.

La evolución no fue uniforme. El reporte del 16 de agosto contabilizaba 5.811 migrantes, por lo que 268 personas se incorporaron al registro durante la semana siguiente. El movimiento mensual pasó de 256 a 524 casos, mientras el dato semanal más reciente alcanzó 228, aunque todavía correspondía a un periodo abierto.

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Ese registro supera los 158 casos contabilizados entre el 30 de julio y el 5 de agosto, y los 61 de la semana siguiente. La progresión indica que el desplazamiento irregular hacia el sur volvió a acelerarse, después de varias semanas caracterizadas por oscilaciones importantes.

Venezuela concentra más de la mitad de los cruces selváticos contabilizados durante 2026. EFE/Gustavo Amador
Venezuela concentra más de la mitad de los cruces selváticos contabilizados durante 2026. EFE/Gustavo Amador

Los venezolanos representan ampliamente la principal nacionalidad dentro de este movimiento, con 5,540 de las 6,079 personas registradas, equivalentes a 91% del total. También aparecen 222 colombianos, 74 ecuatorianos y 64 menores nacidos en Estados Unidos, hijos de migrantes que viajan irregularmente.

Los reportes muestran igualmente cambios en los puntos de atención utilizados por quienes avanzan hacia el sur. El 2 de agosto había 79 migrantes en la Estación Temporal de Recepción Migratoria de Darién, mientras que el 23 permanecían dos. En Miramar se encontraban tres personas y no había migrantes esperando en Puerto Obaldía.

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La reducción en esos lugares no significa necesariamente que haya desaparecido el movimiento. Las cifras representan la cantidad presente al momento de cada corte, por lo que varían conforme las personas son trasladadas o continúan el recorrido. El 16 de agosto, por ejemplo, había 77 migrantes en Darién y 40 en Obaldía.

En sentido contrario, los ingresos irregulares por la selva también aumentaron durante agosto. El acumulado anual pasó de 324 personas el 2 de agosto a 421 el día 23, lo que representa 97 nuevos registros y un crecimiento cercano a 30% en apenas tres semanas.

Agosto se convirtió además en uno de los meses con mayor movimiento de 2026. Hasta el día 23 contabilizaba 101 cruces irregulares, solamente uno menos que junio, cuando se registraron 102. Julio había cerrado con 40, por lo que el dato parcial de agosto ya lo duplicaba ampliamente.

El flujo hacia el sur alcanzó 6.079 personas, según el reporte del 23 de agosto. (AP foto/Matias Delacroix)
El flujo hacia el sur alcanzó 6.079 personas, según el reporte del 23 de agosto. (AP foto/Matias Delacroix)

Pese al incremento reciente, el volumen continúa lejos de los niveles alcanzados durante la crisis migratoria. Panamá registró 520.085 cruces por Darién en 2023 y 302.203 durante 2024. En 2025 la cifra cayó a 3.091, mientras el acumulado de 2026 permanecía en 421.

De las personas que habían atravesado la selva durante 2026, 366 eran adultas y 55 menores de edad. Estos últimos representaban aproximadamente 13% del total. El 22 de agosto no se reportaron nuevas llegadas, aunque en jornadas anteriores hubo entre tres y 24 ingresos diarios.

Venezuela también encabezó los cruces por Darién, con 212 personas, equivalentes a la mitad del acumulado anual. Le siguieron Colombia con 71, Ecuador con 54 y Ghana con 12, mientras otras nacionalidades reunieron los 72 casos restantes consignados por Migración.

Colombia encabeza las nacionalidades sometidas a procedimientos de salida obligatoria del territorio panameño. Tomada de X
Colombia encabeza las nacionalidades sometidas a procedimientos de salida obligatoria del territorio panameño. Tomada de X

El tercer componente de los reportes corresponde a la salida obligatoria de extranjeros. Hasta el 23 de agosto, Panamá había ejecutado 2.814 deportaciones y 739 expulsiones, para un total de 3.553. Desde el corte del 2 de agosto, la cifra aumentó en apenas 12 personas.

La mayoría de los casos correspondía a hombres, con 3.037 registros frente a 516 mujeres. Colombia concentró 2.035 salidas, seguida por Ecuador con 480 e India con 237. Las demás nacionalidades sumaron 801 procedimientos dentro de la estadística general de deportados y expulsados.

Dentro del acuerdo migratorio con Estados Unidos fueron trasladadas 3,051 personas, cerca de 86% del total acumulado. Ese grupo estaba compuesto por 2.617 hombres y 434 mujeres, principalmente colombianos y ecuatorianos. El programa también contabilizaba 73 vuelos chárter y 254 operaciones comerciales.

A esos procedimientos se añaden los retornos asistidos de 134 venezolanos y cinco ecuatorianos mediante acuerdos específicos. Migración mantenía programados nuevos vuelos hacia Ecuador, Estados Unidos, México, Venezuela, China y Marruecos, aunque advirtió que las fechas y cantidades podían modificarse a última hora.

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